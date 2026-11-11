בישיבת ממשלה אחת: אושרו 3 תחנות כוח ושני שדות סולאריים

3 תחנות כוח מונעות בגז ושני פרויקטים סולאריים גדולים בפריפריה אושרו בישיבת ממשלה אחת. כעת, פרויקטי התשתית הגדולים הללו יעברו להליך התכנוני המהיר-יחסית בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) במטרה להדביק את קצב צריכת החשמל האדיר שצופים לישראל. זאת עקב מהפכת הבינה המלאכותית וחוות השרתים שהיא דורשת, יחד עם גידול האוכלוסיה, הכלכלה והכניסה המאסיבית של רכבים חשמליים. תחנות הכוח יוקמו ליד ג'ת (פאוורג'ן), במועצה האזורית מנשה (שמיר אנרגיה) ובפארק התעשיה פלמחים (IES ). הפרויקטים הסולאריים הגדולים יוקמו ליד נהריה (פאוורג'ן) ובעוטף עזה (נופר אנרג'י ). כל תחנות הכוח, בהנחה שיאושרו בוות"ל, יחוברו לחשמל בתחילת שנות השלושים.

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מפת האנרגיה החדשה: תחנות כוח במנשה, פלמחים וג'ת

תחנת הכוח, ג'ת, תוקם ליד מתקן טיהור שפכים בג'ת, והיא מוחזקת ב-100% על ידי פאוורג'ן. זאת לעומת רוב הפרויקטים שלהם עד כה, שדרשו שותפות של חברות נוספות. תחנת הכוח תוכל להגיע לכ-900 מגהוואט. כעת משהתחנה אושרה בממשלה, ות"ל יצטרכו לבחון את מיקום התחנה ביחס לרצון להרחיב ישובים סמוכים כמו ג'ת, שדה יצחק ולהבות חביבה. כך גם תיבחן ההשפעה של הביטול הצפוי של מט"ש ג'ת בעתיד וההשפעה על נחל חדרה, כמו גם חיבורים לרשת החשמל, הגז והסולר.

תחנת כוח נוספת, עדיין חסרת שם, תוקם גם היא ליד מתקן טיהור שפכים, בתחומי המועצה האזורית מנשה וסמוך למפעל גרנות. ות"ל יצטרכו לבחון את ההשפעה על שדה תעופה פוטנציאלי שמעוניינים להקים בסמוך לחדרה, התרחבות של ישובים סמוכים כמו גן שמואל ותלמי אלעזר, והקמת תשתיות נוספות במתחם. מדובר בתחנת הכוח הרביעית שמקדמת חברת האנרגיה של מבטח שמיר: קסם (שכבר זכתה לכל האישורים ונמצאת בבניה פעילה), הרחבת תחנת הכוח הקיימת באלון תבור, והקמה של שתי תחנות חדשות לגמרי בבית שמש ובמנשה.

תחנת כוח שלישית היא של שחקן חדש בשוק האנרגיה: IES החזקות. היא מחזיקה בבעלותה את פארק התעשיות פלמחים, ששטחים בו מושכרים לחברות שונות, ומעוניינים שם גם מתקן התפלת מים, חוות שרתים ותחנת כוח - שעכשיו מקבלת גם הסמכה ממשלתית בדרכה לוות"ל. הם יצטרכו לבחון את חלוקת השטח בין התשתיות השונות שמעוניינים להקים שם, הרגישות לזיהום מי תהום והחיבור לרשתות החשמל, הגז הטבעי והסולר. באופן חריג, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הצביעה נגד הקמת תחנת הכוח, ולא הביעה את עמדתה בקשר לתחנות הכוח האחרות.

בנוסף, לשלוש תחנות הכוח הקונבנציונליות (מונעות בגז), הממשלה הסמיכה כעת שני מתקנים סולאריים משמעותיים בפריפריה שיקודמו גם הם בוות"ל: אחד של פאוורג'ן (שכאמור, קיבלה באותה החלטה גם תחנת כוח קונבנציונלית) שיוקם בשטחי הקיבוצים גשר הזיו ואילון (ליד נהריה), ואחד של נופר אנרגיה שיוקם בשטח מושב שוקדה, במועצה האזורית שדות נגב בעוטף עזה. שני המתקנים הסולאריים יהיו אגרו-וולטאיים, כלומר ישלבו המשך של הגידול החקלאי יחד עם ייצור האנרגיה הסולארית. כדי לשמור על המסדרון האקולוגי, לא צפויות לקום גדרות מסביב למתקנים אלו.