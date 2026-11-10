זהבית כהן יוצאת נגד העסקה לרכישת השליטה ברשת המרפאות הווטרינריות "חברים", בידי מי שהיה מספר 2 שלה בקרן ההשקעות אייפקס ישראל - ארז נחום, כך נודע לגלובס.

ברקע היחסים העכורים בין השניים, תביעה שהגיש נחום בתחילת השנה כנגד כהן וקרן אייפקס בראשותה, בגין התעמרות והשפלה שחווה, לכאורה, בתקופה שבה כיהן כבכיר בקרן ההשקעות.

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במוקד הטענות של אייפקס ישראל כעת עומדת עסקה שבמסגרתה רכשה בחודש שעבר קרן ההשקעות החדשה שהקים נחום, לאוקס (LEOX), את השליטה (85%) ברשת המרפאות הווטרינריות "חברים" מידיו של מייסד הרשת, ד"ר ארז זיתוני. בעקבות הרכישה, לפי שווי של 240 מיליון שקל, מונה נחום ליו"ר הרשת בזמן שד"ר זיתוני ממשיך לכהן כמנכ"ל.

אל העסקה הראשונה של נחום בקרן החדשה הצטרפה גם חברת הביטוח הפניקס, שיחד עם לאוקס הזרימו 180 מיליון שקל לתוך הרשת. סכום זה נועד לממן את הרחבת הפעילות, רכישות נוספות וגיוס צוותים רפואיים ומקצועיים. כך, במסגרת ההשקעה נרכשו גם מרפאות חירום וטרינריות בראש העין ובחיפה, ובתוכנית לרכוש מרפאות חירום נוספות.

במכתב ששלחה בתחילת השבוע, והגיע לידי גלובס, פנתה אייפקס ישראל לנחום ולגורמים נוספים המעורבים בעסקה - בהם הפניקס, ד"ר ארז זיתוני, כמו גם וטרינרים ומנהלי מרפאות אחרות, וטענה שהעסקה "יסודה בגזל סודות מסחריים", שכן היא בוצעה זמן קצר לאחר שנחום סיים את תפקידו באייפקס וכדירקטור בחברת "חוות דעת" שבבעלות הקרן, הפועלת באותו התחום.

התפתחות הסכסוך בין זהבית כהן לארז נחום ■ 2018 - ארז נחום מצטרף לאייפקס ישראל

■ 2025 - נחום ממונה לשותף באייפקס ישראל

■ פברואר 2026 - נחום מפוטר וזמן קצר לאחר מכן מגיש תביעה נגד הקרן והעומדת בראשה, זהבית כהן, בטענה להתעמרות

■ יוני 2026 - כהן מגישה כתב הגנה בו היא טוענת כי נחום פעל לפגוע בה תקשורתית, ורקם מזימה להחלפתה בראשות הקרן

■ אוקטובר 2026 - קרן לאוקס שהקים נחום רוכשת שליטה ברשת המרפאות הווטרינריות "חברים"

"בכוונת אייפקס וחוות דעת לנקוט כלפיך בכל האמצעים החוקיים, לשם הפסקה מיידית של התנהלותך המפרה כלפיהן, ושל המשך הפגיעה בהן", נכתב.

על פי הנטען, בחוות דעת אף עמדו בקשר עם רשת חברים וסימנו אותה "כיעד לשיתוף פעולה או רכישה". עוד טוענת אייפקס ישראל כי שבועות לאחר תום העסקתו, פנה נחום לגורמים בתחום הווטרינריה שאותם הכיר מתוקף תפקידו בקרן שמובילה כהן, והציע להם לחבור אליו וכי ישקיע בפעילותם.

כך למשל, הקרן מציינת שנודע לה כי אחד מבעלי מרפאות החירום פנה לכאורה לבקשתו של נחום לד"ר אורי סגל, לשעבר מבעליה של חוות דעת, בבקשה לשכור את שירותיו, תוך שהצהיר כי "כסף זו לא הבעיה". זאת, בזמן שנחום היה מודע ל"תרומתו הכלכלית" של סגל לפעילות חוות דעת, היות שנחשף לנתונים בדבר ההכנסות שהוא מייצר לחברה.

"המחשה ברורה של 'הרצחת וגם ירשת?'"

בסביבתו של נחום דחו את הדברים בתוקף, ואמרו לגלובס כי מדובר ב"טענות אבסורדיות המשקפות את הפאניקה מצד זהבית כהן ואייפקס ישראל, והן המשך ישיר למסע נקמה אישי שהיא מנהלת מול נחום. זו המחשה ברורה לשאלה 'הרצחת וגם ירשת?'". לדבריהם, "האמת תתברר בבית הדין, בין היתר בחקירת עובדי אייפקס בישראל ובעולם".

עוד הוסיפו הגורמים ששוחחו עם נחום, כי הוא נחוש להוביל יחד עם הפניקס את רשת חברים "להיות הקבוצה המובילה בישראל בתחום חיות המחמד", כשהמטרה היא לבנות קבוצה מובילה בישראל שתיתן מענה לבעלי חיות מחמד, מטיפול שגרתי ועד רפואת חירום. על כן, בכוונתו להרחיב את הרשת ל־60-70 נקודות פעילות, לצד פריסה ארצית של מרפאות חירום, וכניסה לפעילות עתידית בתרופות ובמזון לחיות מחמד, לצד פעילות ביטוח חיות המחמד של הפניקס.

לא נמסרה תגובה לידיעה מטעמם של אייפקס ישראל וארז נחום.

דם רע בין הצדדים וחילופי האשמות

חילופי ההאשמות בין אייפקס לנחום מגיעים על רקע מאבק משפטי מתוקשר שמנהלים הצדדים בשנה האחרונה. זאת, לאחר שבתחילת השנה פוטר נחום, ששימש מספר 2 בקרן אייפקס ישראל, ומי שנחשב בעיני גורמים בשוק ההון ל"מטאור" וליורשה העתידי של המנהלת המוכרת של הקרן, שהחזיקה בעבר בגופי ענק במשק בהם בזק, תנובה ופסגות.

זמן קצר לאחר הפיטורים הגיש נחום תביעה בגובה 10 מיליון שקל וזכויות קנייניות בשווי 20 מיליון שקל ברווחי הקרן נגד כהן וקרן אייפקס, לאחר שלטענתו חווה התעמרות מצדה של כהן מאז שמונה לשותף באייפקס, וכי לאחר שהתלונן עליה בפני בכירים בקרן, הוא נפל קורבן למסע רדיפה אישי, שהסתיים בפיטוריו. לאחריהם הוא פנה לדרך עצמאית וייסד את קרן ההשקעות לאוקס, שביצעה כאמור בחודש שעבר מהלך משמעותי ראשון.

נחום הצטרף לאייפקס בשנת 2018, ותוך זמן קצר סומן כ"כוכב עולה" וכיורשה של כהן. ב-2022 נבחר לרשימת 40 הצעירים המבטיחים של גלובס - לדבריו בהמלצתה של כהן. בתחילת 2025 מונה נחום לשותף באייפקס, מה שלטענתו הביא לשינוי ביחסה של כהן כלפיו: "היא השתיקה, זלזלה והקטינה אותו במהלך ישיבות, הדגישה את צעירותו, נזפה בו בפומבי והדגישה בפניו כי הוא חב לה את קידומו", נכתב בתביעתו.

בין היתר, כתב התביעה פירט טענות ולפיהן כהן נהגה לכאורה להשתמש בקללות, צעקות והטחת עלבונות כלפי עובדים בקרן. עוד טען נחום בתביעה כי כהן "מנהלת את המשרד תוך השריית אווירה מתמדת של פחד; מנצלת את כוחה, רודה ומתעמרת בעובדים. זהבית צועקת ומשפילה את הכפופים לה". לדברי נחום, כהן חשפה בפניו כי "מדובר בשיטה ניהולית שמטרתה להבהיר שהיא זו שמחזיקה בכוח".

מנגד, בכתב הגנה שהגישה כהן בחודש יוני האחרון, היא טענה כי נחום רקם מזימה להחליף אותה, וכי הוא פוטר בעקבות כשלים מקצועיים וכשלים באמינות. לדבריה, כשהטיחה בו את הדברים, נחום "התפרץ עליה בפראות", ובהמשך התנצל ונשלח לחופשה ללא תשלום. אלא שאז בחר נחום, לטענתה, "בדרך של תככים ומזימות" וטען בפני מנכ"ל קרן אייפקס העולמית כי כהן "זקנה מדי" ויש להחליפה.

בנוסף, הכחישה כהן בכתב ההגנה כי התעמרה בנחום, וטענה כי הוא זה שהתנכל לעובדים ויצר סביבת עבודה "לא בטוחה ולעתים אף מטילת אימה". היא הכחישה כי "שאגה" עליו במהלך יחסי העבודה ביניהם, ועמדה על כך שנחום זכה ליחס מכבד מצדה.

בהקשר זה, כהן ציינה כי דוח בירור חיצוני, שנערך לאחר שבכירים בקרן העולמית נחשפו לטענות של נחום, דחה את הטענות נגדה וקבע כי התנהלותה אינה עולה לכדי התעמרות לפי מדיניות אייפקס. וכן כי למרות שהיא הרימה את קולה, גם בנוכחות מנהלים בכירים, הדעות היו חלוקות אם ניתן לכנות זאת "צעקות".