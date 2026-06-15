זהבית כהן נגד מס' 2 שלה לשעבר: יצא למסע נקמה וזמם להחליף אותי

זהבית כהן, מנכ"לית קרן אייפקס, נגד מי שהיה מספר 2 שלה, ארז נחום: בכתב הגנה שהגישה היום (ב') לתביעה שהגיש נגדה נחום בבית הדין לעבודה, טוענת כהן כי נחום רקם מזימה להחליף אותה, וכי הוא פוטר כתוצאה מכשלים מקצועיים ובאמינות.

לדברי כהן, כשהטיחה בו את הדברים, נחום "התפרץ עליה בפראות", ובהמשך התנצל ונשלח לחופשה ללא תשלום. אלא שאז בחר נחום, לטענתה, "בדרך של תככים ומזימות" וטען בפני מנכ"ל קרן אייפקס העולמית כי כהן "זקנה מדי", וכי יש להחליפה.

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כהן מכחישה בכתב ההגנה כי התעמרה בנחום, וטוענת כי הוא זה שהתנכל לעובדים ויצר סביבת עבודה "לא בטוחה ולעתים אף מטילת אימה". היא עומדת על כך שנחום זכה ליחס מכבד, ומכחישה כי "שאגה" עליו במהלך יחסי העבודה ביניהם.

קללות, צעקות ועלבונות

בפברואר האחרון הגיש נחום תביעה בגובה 10 מיליון שקל נגד כהן ונגד קרן אייפקס, שהחזיקה בעבר בגופי ענק במשק, ובהם בזק, תנובה ופסגות. נחום טען בתביעה כי חווה התעמרות מצד כהן מאז שמונה לשותף באייפקס, וכי לאחר שהתלונן עליה בפני בכירים בקרן, הוא נפל קורבן למסע רדיפה אישי, שהסתיים כאמור בפיטוריו.

בין היתר, כתב התביעה פירט טענות ולפיהן כהן נהגה לכאורה להשתמש בקללות, צעקות והטחת עלבונות כלפי עובדים בקרן. לדוגמה, נטען כי היא כינתה עובדים "זבל", "אידיוט", "חתיכת חרא" ו"אפס", ואף העירה הערות גזעניות והומופוביות כגון "מי המוכר, ערבי"? ו"הוא מדבר כמו הומו".

עוד טען נחום בתביעה כי כהן "מנהלת את המשרד תוך השראת אווירה מתמדת של פחד; מנצלת את כוחה, רודה ומתעמרת בעובדים. זהבית צועקת ומשפילה את הכפופים לה". לדברי נחום, כהן חשפה בפניו כי "מדובר בשיטה ניהולית, שמטרתה להבהיר שהיא זו שמחזיקה בכוח".

"חקירה למראית עין"

רכיב נוסף בתביעה עסק באירועים שהתרחשו במקס סטוק, רשת הדיסקאונט שנמנתה עם חברות הפורטפוליו של קרן אייפקס. בינואר 2026 מכרה אייפקס חלק ניכר מהמניות שבהן החזיקה במקס סטוק תמורת כ-300 מיליון שקל, ובכך חדלה מלהיות בעלת שליטה בחברה. אייפקס עדיין מחזיקה ב-8.36% מהמניות של מקס סטוק, אשר איננה צד לתביעה שהגיש נחום.

נחום טען בתביעה כי מכירת ההחזקות במקס סטוק, בעוד שאייפקס מנהלת חקירה פנימית נגד כהן לגבי התלונה שהגיש נגדה נחום, חייבה דיווח למשקיעים, שכן מדובר בעניין "מהותי מאין כמוהו". לדברי נחום, העובדה שלא ניתן גילוי כזה "מוכיחה, לכל הפחות, שאכן מבחינתה של אייפקס מדובר בחקירה 'למראית עין', שסופה ידוע מראש".

עוד טען נחום כי אחרי שהתלונן נגד כהן, ישיבת דירקטוריון שתוכננה להתקיים במקס סטוק נדחתה "במטה קסם" ו"בשל אילוצי לו"ז", וזאת למרות שנועדה לדיון בתקציב החברה ל-2026 ובשינוי התגמול לנושאי משרה. לטענתו, הדחייה נועדה למנוע את השתתפותו בישיבה. בהמשך, אחרי שנקבע כינוס הדירקטוריון, אייפקס אף הודיעה לנחום כי תמנע ממנו באופן פיזי מלהשתתף בישיבה, כך לפי התביעה.

"התנהגות אגרסיבית ואימפולסיבית"

כהן מתארת בכתב ההגנה את נחום כמי ש"אצה לו הדרך לפסגה", וראה בכל מי שדרגתו שווה לו או גבוהה ממנו בקרן אייפקס "מכשול שיש להסיר מהדרך". בהתאם לכך, היא מתארת כיצד נקלע לעימותים עם עובדים בקרן ואף אמר לגבי אחד מהם כי יגרום לו "להתפתל על הרצפה".

לדברי כהן, נחום אומנם קיבל הערכות חיוביות לעבודתו, אבל עלו מהן כשלים - לרבות "התנהגות אגרסיבית ואימפולסיבית", ואלה עלו גם סביב מינויו לשותף באייפקס. עוד היא מתארת כיצד במהלך משא-ומתן עסקי נהג נחום בנציגי הצד השני לעסקה "בגסות ובזלזול, ואיים שוב ושוב לפוצץ את העסקה".

מנכ"ל אייפקס העולמית, כך נטען בכתב ההגנה, התנגד למינויו של נחום לשותף, בעוד שכהן ואייפקס ישראל תמכו במינוי.

לפי כתב ההגנה, במחצית השנייה של 2025 חלה הידרדרות בתפקוד המקצועי של נחום ובהתנהלות שלו במקום העבודה. לדבריו, הדבר נבע ממשבר בחייו האישיים. כהן מתארת כי ביוני של אותה שנה צעק עליה נחום ב"התפרצות פראית ואלימה". בהמשך הוא התנצל, והשניים יישרו את ההדורים, אך לדבריה, לאחר מכן אירעו התפרצויות נוספות, ובסופו של דבר נחום יצא לחל"ת.

מזימה להדחתה של כהן

עוד לפני כן החל נחום, לטענתה, בגיבוש מזימה להדחתה ופעל לרתום לכך עובדים מהקרן. נחום, כך נטען, אמר לאחד העובדים כי אם תוכניתו תיכשל, הוא יוציא את טענותיו לתקשורת ו"יקבור" את כהן.

כחלק מתוכניתו לכאורה נפגש נחום עם מיץ' טרואיט, מנכ"ל אייפקס העולמית, בניו יורק, וטען באוזניו כי הגיע זמנה של כהן, כי היא אינה מקבלת החלטות לטובת הקרנות, וכי עליו להחליף אותה תוך שנה עד שנה וחצי.

בעקבות הפגישה בניו יורק נפתח בירור לגבי הטענות שהעלה נחום, והוא נפגש עם בכירים נוספים בקרן העולמית. בשלב זה, טוענת כהן, נחום שיגר הודעה ל-10 עובדים באייפקס ישראל, אשר נועדה "להלך אימים" ולגרום להם לשתוק בהליך הבירור אחרי שפעל במשך שבועות לגייס אותם לצידו.

הליך הבירור: הטענות נגד כהן נדחו

הליך הבירור נוהל על-ידי משרדי עורכי הדין הבינלאומי Clifford Chance, בליווי משרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי. לפי כתב ההגנה, נחום הבהיר במסגרת ההליך כי ברשותו חומרים "חמורים כל-כך, שאיתם זהבית לא יכולה להישאר אפילו יום אחד באייפקס", אך הוא סירב לחשוף אותם.

עוד ייחס נחום לכהן ביצוע עבירות פליליות והשתמש כלפיה בביטויים הנגועים, לדבריה, בשנאת נשים, ובהם "היא אישה, היא משוגעת", "מפלצת" ו"אישה פושעת".

דוח הבירור דחה את הטענות נגד כהן וקבע כי התנהלותה אינה עולה לכדי התעמרות לפי מדיניות אייפקס. לא נמצאו הוכחות להשפלות פומביות של עובדים מצדה של כהן, ולמרות שהיא הרימה את קולה, גם בנוכחות מנהלים בכירים, הדעות היו חלוקות אם ניתן לכנות זאת "צעקות".

עוד נמצא כי כהן אומנם השתמשה בביטויים שאינם "פוליטיקלי קורקט", אך הדבר נעשה במסגרת יחסי האמון שבינה לבין הסובבים אותה. במסגרת הבירור הודגש בהקשר זה כי "יש לשמור על גבולות ברורים, וקבוצת אייפקס מקפידה על כך".

הבירור אף שלל את הטענות שהעלה נחום, ולפיהן כהן פעלה להשפיל אותו, ושהיא הייתה מצויה בניגוד עניינים שפגע בטובת אייפקס. לעומת זאת, כתב ההגנה מתאר כיצד בהליך הבירור עלו טענות נגד נחום סביב התנהלותו האגרסיבית לכאורה במשרד - לצד עדותם של מספר עובדים כי צרך מריחואנה בשעות העבודה.

בעקבות הדברים נערך לנחום שימוע, והוא פוטר בפברואר 2026. לדברי כהן, כחצי שעה בלבד לאחר מכן פורסמו טענותיו נגדה בתקשורת. "כך האקדח שהתובע תלה על הקיר במערכה הראשונה מיד עם פתיחת הליך הבירור, ירה במערכה השלישית", נכתב בכתב ההגנה.

קרן אייפקס וכהן דוחות את טענת נחום כי הוא זכאי לדמי הצלחה (Carried Interest) "בשווי מיליוני דולרים בקרנות השונות של אייפקס", ומסבירות כי מדובר בקרנות זרות, אשר להן התקשרויות נפרדות עם נחום. לפי כתב ההגנה, ההסכמים שעליהם חתם נחום עם קרנות אלה יכולים להתברר רק באנגליה או באי גרנזי, הסמוך לצרפת.

באייפקס גם דוחים את תביעתו של נחום לזכויות בגובה 9 מיליון שקל, וקובעים כי מדובר בסכום "חריג וקיצוני, נעדר כל פרופורציה ומנותק מכל אמת-מידה מקובלת", אשר אינו נתמך בפירוט או בחישוב.

נחום: הופכים את הקורבן לאשם

אייפקס פרטנרס, אייפקס ישראל וזהבית כהן מיוצגים על-ידי עורכי הדין מרים קליינברגר-אתר, הדס ארנברג, שי לוכטנשטיין, עדי משיח וטסה פדואה ממשרד ארדינסט בן נתן טלידאנו.

מטעמו של נחום נמסר בתגובה: "מדובר בהמשך ישיר של הניסיון להפוך את הקורבן לאשם ולהסיט את הדיון מהטענות החמורות שבמרכז ההליך. אלה טענות חסרות בסיס שאינן משנות את העובדות. האמת תתברר בבית הדין".