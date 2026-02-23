סביבת עבודה רעילה ובריונית, השפלה פומבית והתעמרות: ארז נחום, מספר 2 בקרן אייפקס ישראל ומי שנחשב ל"מטאור" וליורשה העתידי של המנהלת המוכרת של הקרן, זהבית כהן, הגיש הבוקר (ב') תביעה דרמטית בסך 10 מיליון שקל לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד הקרן ונגד כהן.

נחום, שפוטר מהקרן ביום ראשון השבוע, מתאר בכתב התביעה כיצד למד שכהן "מנהלת את המשרד תוך השריית אווירה מתמדת של פחד, מנצלת את כוחה, רודה ומתעמרת בעובדים - באופן שיצר סביבת עבודה קשה מאוד. זהבית צועקת ומשפילה את הכפופים לה".

לדברי נחום, כהן חשפה בפניו כי "מדובר בשיטה ניהולית שמטרתה להבהיר שהיא זו שמחזיקה בכוח".

ארז נחום / צילום: איל יצהר

קללות, עלבונות וטקסי השפלה

לדברי נחום, כהן "משתמשת תדיר בקללות ובעלבונות" דוגמת "ילדה קטנה", "זבל", "אידיוט", "מטומטם", "חתיכת חרא", "אפס", " חסר עמוד שדרה", "מפגר", "לא מבין כלום" ו"נראה כמו סוחר סמים".

עוד נטען בתביעה כי כהן "לא בחלה בהערות מפלות, גזעניות והומופוביות דוגמת 'מיץ' היהודי רוצה שיזוזו מפה'; 'מי המוכר? ערבי?', 'הקיבוצניקים הזבלים', 'הוא מדבר כמו הומו' ו'אני שונאת את העולם הזה של סטארט-אפים'".

נחום טוען בתביעה כי כהן ביצעה "טקסי השפלה" לעובדים "שסרחו", במטרה שיחוו "השפלה אמיתית". לטענתו, כשעדכן את כהן שמנהל צעק וקילל אותו אך ביקש סליחה, היא ציינה: "רק ממך? נצטרך טקס שיעשה זאת מול כולם... כולם כולל כולם וגם אני... השפלה אמיתית".

לפי התביעה, כהן הורתה לעובדים - כולל לנחום עצמו - להקליט עובדים אחרים ולחפש מידע לגביהם.

היחס השתנה לאחר הקידום

קרן אייפקס העולמית מנהלת כ-70 מיליארד דולר, וההנהלה שלה ממוקמת בלונדון ובניו יורק. אייפקס ישראל הובילה בעשורים החולפים עסקאות מרכזיות, כולל לרכישת תנובה, פסגות ובזק, וזהבית כהן העומדת בראשה הפכה לאחת הדמויות הבולטות בשוק ההון המקומי.

נחום הצטרף לאייפקס בשנת 2018 ותוך זמן קצר סומן כ"כוכב עולה" וכיורשה של כהן. ב-2022 נבחר לרשימת 40 הצעירים המבטיחים של גלובס עד גיל 40 - לדבריו בהמלצתה של כהן.

נחום, שמונה לשותף באייפקס בתחילת 2025, טוען כי יחסה של כהן אליו השתנה אחרי המינוי. "היא השתיקה, זלזלה והקטינה אותו במהלך ישיבות, הדגישה את צעירותו, נזפה בו בפומבי והדגישה בפניו כי הוא חב לה את קידומו".

בתביעה מתואר מקרה בו נחום איחר לעבודה אחרי שהעביר את הלילה עם בנו בבית החולים. לדבריו, כהן צעקה עליו: "לא מעניין אותי אם הבן שלך חולה ובבית חולים - אתה עובד ומרוויח כסף, חתיכת חרא". לדבריו, בפגישה ביניהם ביוני 2025 כינתה אותו כהן "אידיוט" ו"מפגר", ומאז החלה למדר אותו מפרויקטים.

מסע ל"סגירת חשבון"

בספטמבר 2025, לאחר שנחום הודיע לכהן על כוונתו להתפטר, כהן ניסתה לטענתו להניא אותו מכך והציעה לו לצאת במקום זאת לחל"ת. לדבריו, כהן אף הבטיחה להעביר לו את ניהול אייפקס לאחר תקופת מעבר בת שנתיים.

נחום מדגיש כי גם הובטח לו שבאותה תקופה ירוויח מיליוני דולרים, ובלבד ש"ישתוק ויסבול" לעוד תקופה קצרה - אך הוא בחר להתלונן בפני מנכ"ל הקרן העולמית, מיץ' טרוויט, מה שהוביל לטענתו למסע "סגירת חשבון" מצד כהן.

נחום טוען כי הוא פוטר לאחר שנתפר לו תיק בעקבות אותה תלונה שהגיש על כהן בפני מנכ"ל אייפקס העולמית. לטענתו, נוהל הליך בדיקה באמצעות משרד עורכי הדין Clifford Chance, שנחזה להתמקד בטענותיו נגד כהן, אך מדובר היה ב"הליך מזוהם מבסיסו" שהוביל לדוח "מהונדס" שמעולם לא הוצג במלואו, ואשר נעשה בו בסופו של דבר שימוש כדי לפטר את נחום.

לפי התביעה, מטרת ההליך הייתה להכשיר את החלטת אייפקס שלא לפטר את כהן לנוכח הקשיים החוזיים בכך והיותה דמות מפתח בקרן. עוד נטען כי לאחר שהתלונן על כהן נמסר לו כי "התנהלותה המתעמרת ידועה ומוכרת לאורך השנים".

שימוע למראית עין

נחום מוסיף וטוען כי השימוע לפני פיטורים שנערך לו על בסיס הדוח היה למראית עין, פגום ובלתי חוקי, וכי עוד לפני השימוע פעלה אייפקס לפגוע בעבודתו ואסרה עליו להשתתף בישיבות דירקטוריון של חברות שבהן כיהן כדירקטור, ובראשן מקס סטוק.

בהקשר זה אף טוען נחום כי העובדה שאייפקס פעלה למכור חלק משמעותי מהחזקותיה במקס סטוק, מבלי לגלות למשקיעים אודות הבדיקה הפנימית שהתנהלה באותה העת נגד כהן, היא "אירוע חמור ביותר" ומוכיחה כי הבדיקה נוהלה "למראית עין".

מכתב הזימון לשימוע שקיבל נחום מאייפקס כלל שורה של טענות נגדו, ובכללן טענות ל"התנהלות בלתי תקינה בניגוד למדיניות החברה, הכוללת עישון סמים במהלך שעות העבודה וכן התנהגות בלתי יציבה ותוקפנית במקום העבודה".

עוד טענה הקרן כי נחום ניהל באופן כושל חברות פורטפוליו ונעדר רבות מהעבודה לטובת נסיעות לחו"ל, ובנוסף נטען כי הוא התפרץ "התפרצויות תוקפניות ובלתי נשלטות במקום העבודה". נחום מכחיש בתביעה את הטענות וטוען כי הן "נתפרו" לנוכח תלונותיו נגד כהן.

פיטורים שלא כדין ולשון הרע

נחום תובע כי אייפקס תשלם לו 9.3 מיליון שקל, בין היתר בגין הפרת חוזה ופיטורים שלא כדין. הוא אף מבקש סעד הצהרתי שיאסור על הקרן לפגוע בזכויותיו, ובהם רווחים מהשקעות (Carried Interest). בנוסף תובע נחום מהקרן כ-950 אלף שקל בגין זכויות בעבודה וכ-100 אלף שקל מכהן באופן אישי בגין לשון הרע.

גלובס פנה לקבל את תגובת קרן אייפקס וזהבית כהן, ותגובתם תובא עם קבלתה.