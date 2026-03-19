רשות ניירות ערך התערבה בדיווח של חברת מקס סטוק למשקיעים: ביום ראשון דיווחה החברה הציבורית על התפטרותו של ארז נחום, לשעבר מספר 2 בקרן אייפקס ישראל, אשר פוטר בחודש שעבר מהקרן ואף שימש כדירקטור מטעמה במקס סטוק, אך לא ציינה את הסיבה להתפטרות.

בדיווח נכתב כי "לפי מיטב ידיעת התאגיד, הפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות ערך של התאגיד". אלא שהתפטרותו של נחום נבעה מסכסוך חריף בין נחום לבין הקרן והעומדת בראשה, זהבית כהן - עובדה שלא נכללה בדיווח.

● "זבל ואידיוט": התביעה שמסעירה את שוק ההון - והשאלות הפתוחות

● מקס סטוק סוגרת שנה שלישית ללא גידול בסניפים

בהתאם לכך, רשות ניירות ערך דרשה ממקס סטוק לפרסם דיווח מתוקן למשקיעים. דיווח כזה יצא ביום שלישי השבוע, ובו הודתה החברה כי הדוח המקורי היה משובש, ולבקשת הרשות הסבירה את הנסיבות שברקע התפטרותו של נחום.

לפי ההסבר, נחום טוען כי התפטר מכיוון שבמסגרת הסכסוך שבינו לבין אייפקס וכהן, אשר שימשה כיו"ר דירקטוריון מקס סטוק, כהן "ניצלה לרעה לטענתו את מעמדה כיו"ר", בכך שמנעה ממנו להשתתף בישיבת הדירקטוריון בינואר 2026. עוד טוען נחום כי לאחר הישיבה דרש לקבל מסמכים ומידע מהחברה, אך קיבל מענה חלקי בלבד תוך הפרה של כללי הממשל התאגידי.

התעמרות ומסע רדיפה

הדברים מגיעים אחרי שבפברואר האחרון הגיש נחום תביעה בגובה 10 מיליון שקל נגד כהן ונגד קרן אייפקס, שהחזיקה בעבר בגופי ענק במשק, ובהם בזק, תנובה ופסגות. בתביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה טען נחום כי חווה התעמרות מצד כהן מאז שמונה לשותף בקרן, וכי לאחר שהתלונן עליה בפני בכירים בקרן, הוא נפל קורבן למסע רדיפה אישי, שהסתיים כאמור בפיטוריו.

בין היתר, כתב התביעה פירט טענות, ולפיהן כהן נהגה לכאורה להשתמש בקללות, בצעקות ובהטחת עלבונות כלפי עובדים בקרן. לדוגמה, נטען כי היא כינתה עובדים "זבל", "אידיוט", "חתיכת חרא" ו"אפס", ואף העירה הערות גזעניות והומופוביות כגון "מי המוכר? ערבי?" ו"הוא מדבר כמו הומו".

עוד טען נחום בתביעה כי כהן "מנהלת את המשרד תוך השראת אווירה מתמדת של פחד; מנצלת את כוחה, רודה ומתעמרת בעובדים. זהבית צועקת ומשפילה את הכפופים לה". לדברי נחום, כהן חשפה בפניו כי "מדובר בשיטה ניהולית, שמטרתה להבהיר שהיא זו שמחזיקה בכוח".

"עניין מהותי מאין כמוהו"

רכיב נוסף בתביעה עסק באירועים שהתרחשו במקס סטוק, רשת הדיסקאונט שנמנתה עם חברות הפורטפוליו של קרן אייפקס. בינואר האחרון מכרה אייפקס חלק ניכר מהמניות שבהן החזיקה במקס סטוק תמורת כ-300 מיליון שקל, ובכך חדלה מלהיות בעלת שליטה בחברה. אייפקס עדיין מחזיקה ב-8.36% מהמניות של מקס סטוק, אשר איננה צד לתביעה שהגיש נחום.

נחום טען בתביעה כי מכירת ההחזקות במקס סטוק, בעוד שאייפקס מנהלת חקירה פנימית נגד כהן לגבי התלונה שהגיש נגדה נחום חייבה, דיווח למשקיעים, שכן מדובר בעניין "מהותי מאין כמוהו". לדברי נחום, העובדה שלא ניתן גילוי כזה "מוכיחה לכל הפחות שאכן מבחינתה של אייפקס מדובר בחקירה 'למראית עין', שסופה ידוע מראש".

עוד טען נחום כי אחרי שהתלונן נגד כהן, ישיבת דירקטוריון שתוכננה להתקיים במקס סטוק נדחתה "במטה קסם" ו"בשל אילוצי לו"ז", וזאת למרות שנועדה לדיון בתקציב החברה ל-2026 ובשינוי התגמול לנושאי משרה. לטענתו, הדחייה נועדה כדי למנוע את השתתפותו בישיבה. בהמשך, אחרי שנקבע כינוס הדירקטוריון, אייפקס אף הודיעה לנחום כי תמנע ממנו באופן פיזי מלהשתתף בישיבה, כך לפי התביעה.

מקס סטוק: "לא צד לסכסוך"

בדיווח המתוקן של מקס סטוק מיום שלישי ציינה החברה כי טענותיו של נחום "נבחנו ונבדקו לעומקן, לרבות עם יועציה המשפטיים וכן במסגרת דיון ייעודי בישיבת הדירקטוריון של החברה שהתקיימה בחודש פברואר 2026 בהיעדרם של מר נחום ושל יו"ר הדירקטוריון", וכי "הדירקטוריון לא מצא את טענותיו של מר נחום נכונות או מוצדקות".

במקס סטוק לא הסתפקו בכך וציינו כי הדירקטוריון קבע כי דרישותיו של נחום "מונעות מאינטרס אישי הנובע מהסכסוך ואינן לטובת החברה, ולכן החברה אינה נענית להן".

עוד הדגישו במקס סטוק כי "החברה אינה צד לסכסוך ואינה מתכוונת לקחת בו כל חלק. החברה או מי מטעמה, לרבות יו"ר הדירקטוריון ונושאי המשרה והדירקטורים האחרים של החברה, לא מנעו ממר נחום מלהשתתף בישיבה ולא הפרו את כללי הממשל התאגידי".

נציין כי בקרן אייפקס הבהירו בעקבות הגשת התביעה של נחום כי התלונה שהגיש נגד כהן נדחתה על-ידם אחרי שנבדקה על-ידי משרד עורכי הדין הבינלאומי, Clifford Chance, ובליווי משרד ארנון, תדמור-לוי בישראל. אייפקס וכהן עדיין לא הגישו כתב הגנה בתביעה.