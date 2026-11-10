איזנקוט עוד לא נכנס ללשכה - ובוושינגטון כבר דורשים תשובה

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1עוד לפני הקמת הממשלה: הבית הלבן במבחן ראשון לאיזנקוט

גדי איזנקוט, שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה, עומד בפני המבחן המדיני והביטחוני הראשון שלו עוד לפני שנכנס ללשכה: דרישה אמריקאית לקבלת החלטות מעשיות ומיידיות.

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כפי שפורסם בערב ניוז, עיתון יומי שבסיסו בערב הסעודית, הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ כבד להתקדמות ביישום מתווה עזה - הכולל את פירוז חמאס והעברת הניהול האזרחי לידי מנהל טכנוקרטי פלסטיני בגיבוי כוח בינלאומי. בעוד נתניהו בלם את היוזמה בממשלת מעבר, בוושינגטון דורשים מאיזנקוט לספק אור ירוק עוד במהלך המגעים הקואליציוניים.

המבחן של איזנקוט הופך לקונקרטי ודחוף בעקבות המשבר ההומניטרי והחורף ברצועה, כאשר הבית הלבן תובע ממנו לאשר מיידית שני צעדים מעשיים: הכנסת ציוד כבד וציוד מחסה בהיקף נרחב, והסכמה רשמית לפריסת כוח שיטור בינלאומי ברצועה. כאן בדיוק מונחת המלכודת: כל צעד מעשי כזה מציב אותו במסלול התנגשות מול שותפיו המיועדים. מימין, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן ; ומנגד, מפלגות השמאל והסיעות הערביות.

האם איזנקוט יעבור את המבחן הראשון שלו מול הבית הלבן? על כך בכתבה המלאה.

מאת טארק עלי אחמד ורזאן סלמאן, מתוך ערב ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2"הצבי ממרקש" שמאיים להחליף את נתניהו: מרוקו עוקבת בעניין אחר איזנקוט

ההתרחשות הפוליטית בישראל והסבירות שגדי איזנקוט יעמוד בראש הממשלה מעוררות עניין יוצא דופן בעולם הערבי והאפריקאי, בעיקר סביב זהותו ושורשיו.

במאמר ניתוח מקיף שפורסם ב-Eurasia Review, כתב עת עצמאי המתמקד ביחסים בינלאומיים וגאופוליטיקה, החוקר והפרשן הפוליטי המרוקאי ד"ר מוחמד שתאטו מסמן את המהלך כרגע מכונן שבו מנהיג ממוצא מרוקאי עשוי לעמוד בראש ממשלת ישראל. שתאטו אף מקדיש חלק מרכזי לניתוח שורשי שם המשפחה "איזנקוט", שמקורו בלשון האמזיגית (הברברית) ופירושו "צבי" - עדות לקשר התרבותי העמוק וההיסטורי בין יהודים, ערבים ואמזיגים במרוקו.

במקביל, בדיווח של העיתונאי סלומון אקנם בעיתון Business Insider Africa, מודגש כי עלייתו של איזנקוט לתפקיד מועמד לראשות הממשלה מציפה מחדש את השאלות העדתיות וההיסטוריות בישראל, בייחוד על רקע המתחים שצפו במערכת הבחירות. הכתבה מציינת כי בניגוד למנהיגים אחרים ממוצא מרוקאי שצמחו במערכת הפוליטית או הדתית, מעמדו של איזנקוט נשען בראש ובראשונה על הקריירה הצבאית שלו כרמטכ"ל.

האם השורשים הצפון-אפריקאיים והרקע הצבאי יסייעו לאיזנקוט לנסח מדיניות חדשה באזור? על כך בכתבות המלאות.

מאת סלומון אקנם, מתוך Business Insider Africa. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת ד"ר מוחמד שתאטו, מתוף Eurasia Review. לקריאת הכתבה המלאה.

3אוניברסיטת נורת'ווסטרן חוקרת אפליה נגד סטודנטים פרו-ישראלים

הפורוורד (The Forward), עיתון יהודי-אמריקאי עצמאי, פרסם כי המשרד לזכויות האזרח באוניברסיטת נורת'ווסטרן פתח בחקירה רשמית נגד מגזין האוכל הסטודנטיאלי Spoon University, לאחר שהמגזין ביטל את פסטיבל האוכל התרבותי השנתי שלו בגלל סערה סביב השתתפותו של ארגון הסטודנטים "Wildcats for Israel".

תחילה ביטל המגזין את השתתפות הקבוצה הישראלית בעקבות לחץ וטענות כי היא "פוליטית ולא תרבותית", אך הצעד הוביל למשוכה נוספת כאשר קבוצות סטודנטים אסיאתיות, לטיניות ומזרח-תיכוניות החליטו להחרים את האירוע כליל מעצם הזמנתה המקורית של הקבוצה הישראלית - מה שהוביל לביטול הפסטיבל כולו ולהקפאת פעילותו של מגזין האוכל על ידי הנהלת האוניברסיטה.

בהפורוורד מפורט כי החקירה מתנהלת על רקע מחויבותה המוגברת של האוניברסיטה להילחם באנטישמיות, בעקבות הסדר פשרה בהיקף של 75 מיליון דולר שנחתם מול ממשל טראמפ.

האם חקירת זכויות האזרח בנורת'ווסטרן תציב גבול חדש לחרמות נגד ארגונים ישראליים בקמפוסים? על כך בכתבה המלאה.

מאת חנה פויר, מתוך הפורוורד. לקריאת הכתבה המלאה.