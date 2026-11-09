הזהב השחור של איראן מצא בית חדש

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1מסמך חדש חושף: איראן השתלטה על מתקני נפט בסין

איראן השתלטה על מסופי נפט ומתקני אחסון בסין וכך היא ממשיכה להפעיל מכליות שהוטלו עליהן סנקציות אמריקאיות. כך עולה ממסמך חסוי שהגיע לידי אתר איראן אינטרנשיונל, שמבקר את השלטון האיראני.

● מדינות המפרץ יוצאות למאבק בריגול האיראני

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לפי המסמך, משרד החוץ האיראני ניהל משא ומתן עם סין לרכישת מתקני נמל ומסופי נפט ואיראן חכרה לטווח ארוך מכלי אחסון גדולים במקומות שונים בסין, כך שהיא יכולה למכור נפט ישירות בשוק הסיני. שני מקורות במשרד הנפט האיראני אמרו לאיראן אינטרנשיונל שטהרן שולטת במתקני הנמלים בשלושה מקומות, בהם אזור נינגבו־ז'ושאן ושהיא רכשה שבעה מכלי אחסון.

המכתב חושף גם סדקים. בוורד טוען שבייג'ינג דחתה כבר בשנה האחרונה בקשה איראנית להגדיל מכסות יבוא, הגדילה יבוא מוונצואלה ודרשה הנחות עמוקות יותר, ומרמז ששמחאני הגן בעיקר על האינטרסים העסקיים של בנו.

ומה סיפר חבר פרלמנט לשעבר על ארבעה מתווכי נפט שנפגשו במסעדה בדובאי, שעות אחרי שחמינאי נהרג? על כך בכתבה המלאה.

מאת מוג'תבא פורמוחסן, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הידיעה המלאה.

2מברזיל ועד ישראל: הבחירות שטלטלו שורת מדינות

ארבע מערכות בחירות בשבועיים האחרונים - בברזיל, בסרביה, בישראל ובארה"ב - חיזקו את הדמוקרטיה, כותב ג'וליאן בורגר בגרדיאן.

בברזיל ניצח לולה דה סילבה בסיבוב השני ב־25 באוקטובר, בכמעט 52% מהקולות, וזכה בקדנציה רביעית אחרי שהפסיד בסיבוב הראשון. יריבו, פלביו בולסונרו, סירב להכיר בתוצאות וברח למיאמי. בסרביה זכתה רשימת הסטודנטים, שכללה פרופסורים וחקלאים, ב־140 מתוך 250 מושבים, מול 103 למפלגתו של אלכסנדר ווצ'יץ'. בארה"ב זכו הדמוקרטים ברוב ברור בשני בתי הקונגרס.

בישראל התמונה מורכבת יותר. הקואליציה של נתניהו ירדה מ־68 ל־53 מושבים מתוך 120, אבל גוש האופוזיציה היהודית, בראשות גדי איזנקוט, זכה רק ב־48. הזוכות הגדולות הן הרשימה המשותפת ורע"ם, עם 11 ושמונה מושבים, כמעט הכפלה בייצוג הערבי.

ומה בכל זאת חסר במאבק העממי של הישראלים? על כך בכתבה המלאה.

מאת ג'וליאן בורגר, מתוך הגרדיאן. לקריאת הכתבה המלאה.

3האתגר פנימי וחיצוני: האם גדי איזנקוט יוכל להקים קואליציה?

הנשיא הרצוג הטיל על גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! והרמטכ"ל לשעבר, להרכיב ממשלה, אחרי שבבחירות לא נוצר רוב לאף גוש. לפי אל־ג'זירה, יהיה לו קשה להשיג רוב מובהק. הוא עשוי להזדקק לתמיכת אחת משתי המפלגות החרדיות ולשכנע חלק מהאגף הימני בגוש שלו להסתמך על תמיכה של מפלגות ערביות מחוץ לממשלה.

המחיר, לפי הכתבה, ברור: יהדות התורה, שנפרדה מש"ס ולא תמכה בנתניהו, תבקש להמשיך את ההגנה הדה־פקטו על צעירים חרדים שלא מתגייסים והמפלגות הערביות ידרשו מאמץ של ממש נגד גל הפשיעה בחברה הערבית.

האתגר החיצוני גדול לא פחות. לפי אל־ג'זירה, איזנקוט עלול לעמוד מול "הנוף האמריקאי הקשה ביותר" שעומד לפני ראש ממשלה ישראלי, אחרי שתדמית ישראל בקרב הציבור האמריקאי ירדה. ברקע זה, צוין כי טראמפ הודיע ערב הבחירות לקונגרס על סיום חבילת הסיוע הצבאי השנתית של 3.8 מיליארד דולר.

ומה איזנקוט מציע לישראל יותר מכל מועמד אחר לפי הכותב? על כך בכתבה המלאה.

מאת סיימון ספיקמן קורדל, מתוך אל־ג'זירה. לקריאת הכתבה המלאה.