מדינות המפרץ יוצאות למאבק בריגול האיראני

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מדינות המפרץ תפסו לפחות 9 רשתות ריגול איראניות

מאז תחילת מבצע שאגת הארי, מדינות המפרץ הודיעו על פירוק של לפחות תשע רשתות ריגול של משמרות המהפכה של איראן ושל חיזבאללה בשטחן. כך מדווח באמוואג', אתר חדשות שממוקם בלונדון ומסקר את המזרח התיכון. בתי המשפט גזרו עונשי מאסר ממושכים בגין ריגול ותכנון פעולות חבלה, כולל מאסרי עולם. במקרים מסוימים, הוסיפו שלילת אזרחות, וב־26 באוקטובר אף החליטו בכווית על גזר דין מוות נגד שלושה נאשמים בריגול לאיראן ולחיזבאללה.

אלו לא היו הפעילויות החתרניות האיראניות הראשונות, אולם פרסום המעצרים והדהודם הוא חריג במושגי המפרציות. באמוואג' נכתב כי הפרסום משקף את החשש של המפרציות לאורך שנים רבות מחתרנות איראנית.

● העיר השנייה בגודלה בבריטניה שוקלת חרם על ישראל

● היא גובלת ברוסיה, קנתה קלע דוד ועכשיו מחליפה טילי נ"ט משנות ה־80

באתר מפרטים כי שורשי פעילות המודיעין האיראנית במדינות המפרץ נמשכו שנים רבות, ואף החל עם ה"סוואכ", שירות המודיעין של משטר השאה. כיום, לצד שיתוף הפעולה המודיעיני עם סין ועם רוסיה כנגד ארה"ב, המעצרים של הסוכנים בשירות איראן, מצביעים כי אלו סייעו באספקת מטרות שלא ניתן לזהות בתמונות לוויין.

מה הקטארים גילו לאחר שעצרו עשרה חשודים בריגול? על כך בכתבה המלאה.

מאת סעוד אל־אסחאק, מתוך אמוואג'. לקריאת הכתבה המלאה.

2בטורקיה חוששים ממלחמה גרעינית במזרח התיכון

התקשורת הטורקית היא עושה דברו של משטר ארדואן, ועל כן לא מתפרסם בה שום מאמר שאינו משקף את רצון השלטון. וכך, בתקופה שבה ישנו חשש ממשי מהסלמה נוספת בין איראן לבין ארה"ב וישראל, הפובליציסט הטורקי ארדא מבלוטאולו מפרסם מאמר שמביע חשש מהסלמה גרעינית אזורית, ומשתמש בדברים שאמר הפרשן האמריקאי האנטי־ישראלי טאקר קרלסון כמקור סביר.

באחד מציוציו האופייניים של קרלסון ברשת X (טוויטר, לשעבר) בשבוע שעבר, הוא טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאשר תקיפה גרעינית של הר המכוש, המתקן האסטרטגי של משטר האייתוללות, סמוך לנתנז. בה בעת, הפרשן מהעיתון שתומך מאוד בארדואן, טוען כי במבצע עם כלביא ובמבצע שאגת הארי "ישראל בזבזה את הקלפים הטובים ביותר שלה" - ולא הגיעה לניצחון.

הכותב מציין כי הפלונטר מול איראן עלול לדחוף את ישראל וארה"ב לשימוש בגרעין - "פתרון קביל מבחינה טכנית לבעיה שאינה ניתנת לפתרון מבחינה אסטרטגית".

מדוע בטורקיה חושבים שגם שימוש בגרעין בהר המכוש לא יפיל את איראן? על כך בכתבה המלאה.

מאת ארדא מבלוטאטולו, מתוך טורקייה. לקריאת הכתבה המלאה.

3טראמפ נמנע מהתמודדות עם קונגרס דמוקרטי שיאשר סיוע לישראל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפתיע רבים כשהודיע בשבוע שעבר על החלטתו להפסיק את יישום מזכר ההבנות של כספי הסיוע לישראל כבר בתום השנה הנוכחית. באתר הדיפנס TWZ הכינו כתבת עומק על המשמעויות. במסגרת הניתוח מצויין, למשל, כי לצעד עשויות להיות השפעות על עסקאות עתידיות בין ישראל לבין ענקיות הנשק האמריקאיות.

ב־2016 חתמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה על מזכר הבנות לשנים 2028-2019, שכולל סיוע שנתי בהיקף 3.8 מיליארד דולר, כשחצי מיליארד מתוכו עבור מיזמים משותפים בתחום ההגנה האווירית. סוגיה מעניינת שעולה מן המאמר, היא שמזכר ההבנות אינו מחייב משפטית, שהרי הקונגרס נדרש לאשר את התקצוב מדי שנה. כלומר, במידה ומזכר ההבנות היה נמשך, אז קונגרס עם רוב דמוקרטי היה צריך לאשר את התקצוב עד 2028.

במכון המחקר "קרייסיס גרופ" הסבירו כי עבור ישראל חשיבות מזכר ההבנות אינה טמונה במימון בלבד, כי אם במשמעותו כמדד להיקף וליציבות הסיוע האמריקאי.

מה היקף התלות הישראלי במערכות נשק אמריקאיות? על כך בכתבה המלאה.

מאת הווארד אלטמן, מתוך TWZ . לקריאת הכתבה המלאה.