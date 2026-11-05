העיר השנייה בגודלה בבריטניה שוקלת חרם על ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ניתוח בבריטניה: מדוע יחסי ישראל-ארה"ב עומדים לעבור "מהפכה"

תוצאות הבחירות בארה"ב מוכיחות כי יש "קונצנזוס לגבי חוסר האמון וההתנגדות" לראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו וממשלתו במערכת הפוליטית האמריקאית; כך קובע הבוקר (ה') הפייננשל טיימס, בניתוח לגבי "ההשלכות המהפכניות" של בחירות האמצע על יחסי ישראל-ארה"ב.

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העיתון מציין כי לקונגרס האמריקאי נכנסו "פוליטיקאים שמאליים פרוגרסיביים שידרשו שינוי רדיקלי ביחסים". בין הסוגיות שכעת ידונו: הסכם להעמקת שיתוף הפעולה בין התעשיות הביטחוניות הישראלית והאמריקאית, סיוע צבאי "לא מוגבל" לישראל. למעשה "המעמד הקדוש" שהיה ליחסים עם ישראל בוושינגטון קורס תחת "הדרישה של הציבור למשהו אחר", כפי שאמר חבר קונגרס דמוקרטי לעיתון.

העיתון קובע, גם על פי הודאות הנשיא וסגן הנשיא, כי המלחמה באיראן והסוגייה הישראלית היא זו שעלתה לרפובליקנים בבחירות. העובדה כי השדולה הפרו-ישראלית AIPAC הוציאה כ-42 מיליון דולר על קמפיין שנכשל במישיגן עשויה להציג לפוליטיקאים אחרים את מגבלות התמיכה של הלובי שנחשב בעבר לאחד החזקים ביותר בפוליטיקה האמריקאית.

מהן ההשלכות של הגל הכחול הדמוקרטי על היחסים עם ישראל? על כך בכתבה המלאה.

מאת אביגיל האוסלונר, מתוך הפייננשל טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2ברמינגהאם שוקלת חרם על ישראל

מועצת העיר ברמינגהאם, השנייה בגודלה בבריטניה ומקום מושבה של אוכלוסייה מוסלמית גדולה, הצביעה אתמול על בחינת הקשרים הפיננסיים עם ישראל, במטרה להסיט השקעות מכל חברה ישראלית או כזו הקשורה לנעשה ביהודה ושומרון; כך מדווח הבוקר הג'ואיש כרוניקל הבריטי.

לפי הדיווח, מי שיזמה את ההצעה היא נושין חאליד, החברה בקואליציה השולטת בעיר, וההצעה קיבלה רוב בהצבעה במועצה. לשון ההצעה הגדירה את הנעשה בעזה כ"ג'נוסייד" וקראה לבחון מחדש את ההשקעות של קרן הפנסיה של מערב מידלנד, במטרה להסיט השקעות מישראל. ההחלטה מייפה את כוחו של נציג המועצה לדרוש מקרן הפנסיה פירוט של ההשקעות שלה, גם באמצעות קרנות וחברות חיצוניות. במהלך ההצבעה קראו חברי המועצה "פלסטין חופשית" ויוזמת ההצעה הגדירה את אישורה כ"היסטורי".

מה הרקע לדרישה להסיט השקעות מישראל? על כך בכתבה המלאה.

מאת לורין בל-קרוס, מתוך ה"ג'ואיש כרוניקל". לקריאת הכתבה המלאה.

3תערוכה לציון 300 שנה ליהודי אמרספורט בוטלה בשל "המצב במזרח התיכון"

תערוכה לציון 300 שנה לקהילה היהודית בעיר אמרספורט שבהולנד, שתוכננה כבר שנים מראש, בוטלה בימים האחרונים בשל חשש של מנהל המוזיאון המקומי מ"סכנה לעובדים" בשל "המצב המתוח במזרח התיכון"; כך דיווח השבוע האתר ההולנדי AD.

כפי שקרה במספר אירועים קודמים, משחקי ספורט או תערוכות בנושא תרבות, הנימוק הביטחוני היה מספיק בעבור המוזיאון המקומי כדי לבטל את התערוכה. ואולם, לאחר הפרסום, דיווח הבוקר האתר, ראש העיר של אמרספורט הודיע כי "יבחן את כל האמצעים" כדי לוודא שהתערוכה תתקיים בכל זאת. "אף אחד לא התייעץ אתי על הביטול, ואין שום מידע לכך שהביטחון של העובדים או של המוזיאון יהיה בסכנה", אמר ראש העיר לעיתון.

הוא אמר כי ביטול התערוכה "משדר את המסר הלא נכון לקהילה היהודית, לפיה אין לה מקום כאן". עם זאת, הוא לא הבטיח לקיים את התערוכה אלא אמר כי כעת "יהיה בקשר" עם גורמים שונים "כדי לוודא איך התערוכה תוכל להתקיים".

איך הגיבה הקהילה היהודית לביטול? על כך בכתבה המלאה.

מאת ארטווין קרקל, מתוך AD. לקריאת כתבה המלאה.