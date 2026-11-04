ההפסד של טראמפ מפיל את הבורסות. מדד הפחד מזנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:05

פסימיות בשווקים הבוקר לאור מה שנראה כניצחון מסתמן של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע בארה"ב. התחזיות המוקדמות, המצביעות על אפשרות למהפך דמוקרטי בשני בתי הקונגרס ובמרוץ למושלות טקסס, עוררו גל של אי ודאות בשווקים הגלובליים, מחשש להטלת מגבלות רגולטוריות על תשתיות בינה מלאכותית ועיכוב בהתרחבות חוות השרתים ומעיבים על המסחר באסיה ובחוזים העתידיים.

אסיה

הבוקר, המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית מובהקת, בהובלת ירידות חדות במניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. מדד הניקיי היפני צלל ב-4.8% (הירידה החדה ביותר מאז מאי), בעוד מדד הטופיקס הרחב יותר נחלש גם הוא בלמעלה מ-3%. הלחץ הגיע גם לדרום קוריאה, שם מדד הקוספי מאבד 3.6%. בסין נרשמות תנודות מתונות יותר: מדד שנגחאי יורד ב-0.1%, ומנגד מדד ההאנג סנג בהונג קונג שמר על יציבות עם עלייה זעומה סביב רמות הבסיס.

הצניחה בשווקי אסיה מיוחסת ישירות לאי-הוודאות הפוליטית בארה"ב ולחששות המשקיעים כי ניצחון של הדמוקרטים בבחירות האמצע יוביל לרגולציה מחמירה יותר ולהטלת מגבלות על פיתוח חוות שרתים (דאטה-סנטרס) - צעד שעלול להכביד על ההוצאות ועל עתיד תעשיית ה-AI.

וול סטריט

הדרמה מאסיה משתקפת היטב במסחר המוקדם בוול סטריט, שם החוזים העתידיים מעמיקים את הירידות ועוברים למגמה שלילית חדה. החוזים על מדד הנאסד"ק מובילים את הצניחה ומאבדים כ-2.1% (לאחר שמוקדם יותר נסחרו בעליות קלות), החוזים על ה-S&P 500 מאבדים 1.2%, והחוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.7%.

במקביל, מדד הפחד (VIX) זינק מעל רמת ה-20 נקודות, המאותתת על חרדה גוברת בקרב המשקיעים נוכח התוצאות המסתמנות של בחירות האמצע.

לפי התחזיות המוקדמות, מסתמן כי המפלגה הדמוקרטית עשויה להשתלט על שני בתי הקונגרס, תרחיש המעורר אי ודאות בשווקים. פיליפ בלנקאטו, אסטרטג ראשי ב-Osaic, אף כינה ב-CNBC תרחיש של רוב מוחלט דמוקרטי כ"ברבור שחור" עבור השוק, העלול להוביל לשיבושים פוליטיים נרחבים. ההשלכות מורגשות היטב במניות השבבים (אינטל , מיקרון ואנבידיה שרושמות ירידות סביב 1%), אך תשומת לב מיוחדת מופנית לקרב על תפקיד מושל טקסס. המועמדת הדמוקרטית, ג'ינה הינוחוזה, שמובילה כעת וקוראת להקפאה של בניית דאטה-סנטרס וביטול הטבות מס, מאיימת על עתיד תעשיית ה-AI במדינה שאחראית לכ-27% מקיבולת חוות השרתים בארה"ב. בעקבות ההתפתחויות, מניית טסלה צללה ב-4% ומניית ספייס אקס נפלה בלמעלה מ-6% במסחר המאוחר, בעוד המשקיעים נוהרים אל תשואות האג"ח שיורדות בחדות ואל מניות האנרגיה הסולארית שרושמות עליות.

אתמול, התחדשות הביקושים למניות הקשורות לבינה מלאכותית הובילה את העליות בוול סטריט, במקביל לפתיחת ההצבעה וההמתנה לתוצאות הבחירות אמצע הקדנציה בארה"ב.

מדדי S&P 500 ונאסד"ק עלו של 0.3% ו-0.8% בהתאמה, בעוד דאו ג'ונס ננעל בירידה קלה. היסטורית, יום הבחירות עצמו נוטה להיות חיובי עבור שוק המניות. לפי נתוני Dow Jones Market Data, מאז 1970 רשם מדד S&P 500 ביום בחירות אמצע הקדנציה תשואה חיובית ממוצעת של 0.44%.

מניות השבבים התאוששו ותמכו בנאסד"ק, לאחר הלחץ שהופעל עליהן שלשום. קרן הסל SOXX עלתה ובלטה בה AMD שדיווחה הלילה על דוחות הרבעון השלישי, שהיכו את תחזיות האנליסטים והפיגו חלק מהחששות סביב קיימות ההשקעות בבינה מלאכותית. החברה הציגה הכנסות של 13.4 מיליארד דולר (צמיחה של 45% לעומת אשתקד, ומעל צפי של 13.1 מיליארד) ורווח מתואם של 2.09 דולר למניה (זינוק של 74%). מנוע הצמיחה המרכזי היה עסקי הדאטה-סנטר, שהכנסותיהם כמעט והכפילו את עצמן ל-8.5 מיליארד דולר (קפיצה של 97%), על רקע ביקוש גובר למעבדי השרתים והגרפיקה של החברה.

המנכ"לית, ליסה סו, סיפקה תחזית אופטימית להמשך, כשהיא מעריכה שקצב הצמיחה במגזר הדאטה-סנטר אף יאיץ ברבעון הנוכחי, ואותתה על יעד צמיחה שאפתני של 80% בהכנסות הכוללות בשנה הבאה. התחזית הרבעונית של AMD צופה הכנסות של 17 מיליארד דולר, מעל קונצנזוס האנליסטים. במקביל, למרות חולשה כללית בשוק המחשבים האישיים, עסקי ה-PC של AMD עמדו קרוב לציפיות עם 2.9 מיליארד דולר, והחברה מעריכה כי תמשיך להציג ביצועים טובים מהשוק בזכות התמקדות במגזרי הפרימיום והאנטרפרייז.

פלנטיר דיווחה על צמיחה של 96% בהכנסות ברבעון השלישי, והרווח שלה יותר מהכפיל את עצמו לעומת הרבעון המקביל. החברה אף העלתה את תחזית ההכנסות השנתית, והמנכ"ל אלכס קארפ תיאר את המומנטום העסקי שלה כ"חסר תקדים בהיסטוריה הכלכלית המודרנית".

למרות התוצאות החזקות, מניית החברה ירדה. הסיבה המרכזית היא החשש של המשקיעים מיכולתה של פלנטיר לשמור על קצב הצמיחה המהיר ולהצדיק שווי שוק של יותר מ-400 מיליארד דולר. אחד הנתונים שעוררו סימני שאלה הוא היקף העסקאות החדשות שעליהן חתמה החברה: 2.9 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 3.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

"אנחנו סבורים שהדיון בשוק מתמקד יותר ויותר ביכולת לשמר את האצת הצמיחה על בסיס הכנסות גדול יותר, ולא בשאלה אם הביקוש הבסיסי נותר חזק", כתב ברנט ת'יל, אנליסט בג'פריס. המשמעות היא שגם תוצאות יוצאות דופן והעלאת תחזיות אינן בהכרח מספיקות כדי להרגיע משקיעים, כאשר התמחור של החברה כבר מגלם ציפיות גבוהות במיוחד.

מניית אפל הכבידה על מדד הדאו בעקבות אזהרת המנכ"ל החדש, ג'ון טרנוס, מפני שחיקה בשיעורי הרווחיות בשל העלייה החדה בעלויות שבבי הזיכרון. זאת אף שהחברה פרסמה יום קודם לכן דוחות כספיים חזקים.

טבע עלתה לאחר שתרופות הדגל סידרו לה רבעון חיובי ושיפור בתחזית ההכנסות - חברת התרופות עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, והציגה הכנסות של 4.4 מיליארד דולר.

ישראלית אחרת, נייס ירדה יממה לפני פרסום הדוחות שלה. החברה הודיעה אתמול שהיא מצמצמת כ־5% מכוח האדם שלה, שהם כ־500 עובדים ברחבי העולם. הסיבה היא שינוי ארגוני שנועד להתאים את פעילותה לעידן הבינה המלאכותית. לכאורה, הפיטורים מתבקשים.

מניות השבבים רשמו עליות, לאחר גל ירידות שנבע מחששות כי היקף ההשקעות העצום בתשתיות AI הופך לקשה יותר להצדקה מבחינה כלכלית. ההתאוששות בענף תמכה בעליית מדד S&P 500, אף שרוב המניות המרכיבות אותו דווקא נסחרו בירידות.

במקביל, הנפקת האג"ח הראשונה של מטא זה שישה חודשים זכתה לביקושים משמעותיים מצד המשקיעים. מחירי הנפט מסוג ברנט נעו סביב 103 דולר לחבית, בעוד תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב עלו לאחר שמספר המשרות הפנויות במשק טיפס לשיא של ארבעה חודשים.

שוקי הסחורות והמטבעות

שוק האנרגיה ממשיך להציג תנודתיות חדה. הבוקר שבו מחירי הנפט למגמה שלילית, כאשר מחיר חוזה הברנט נחלש בכ-0.8% לרמה של 102.78 דולר לחבית, והנפט האמריקאי (WTI) יורד בכ-1% ל-95.14 דולר לחבית. ירידות אלו ממשיכות את כיוון המסחר מיום שני, בו צלל הנפט בעקבות דיווחים על מגעים דיפלומטיים בתיווך קטאר ורצון להגיע להסדר בין ארה"ב לאיראן - התפתחויות שגוברות בשלב זה על החששות מהתקריות הביטחוניות האחרונות במפרץ.

על רקע התנודתיות והירידות במחירים, ג'ף קארי, אסטרטג בכיר לשעבר בגולדמן זאקס ומייסד Real Macro, מציין כי הגיע הזמן לממש רווחים בטווח הקצר. לדבריו, הסלמה במצר הורמוז תהיה הרסנית לשני הצדדים ולכן סבירותה נמוכה. עם זאת, קארי סבור כי "מחזור העלייה המבני" עדיין בתוקף, וממליץ למשקיעים להתמקד כעת בחברות תשתית ולוגיסטיקה של נפט במקום בסחורה עצמה. במקביל, רובין ברוקס, עמית בכיר במכון ברוקינגס, מחזק את כיוון הירידות וטוען כי "השווי ההוגן" של חבית ברנט עומד על כ-87 דולר בלבד, כך שכל מחיר מעל לכך הוא בגדר "פרמיית סיכון" שצפויה להתפוגג ככל שהמגעים המדיניים יתקדמו.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה המקומית בפער ארביטראז' משוקלל שלילי של 0.09% במדד ת"א 35. בין המניות שיכבידו על המדד וחוזרות בפער שלילי בולטת טבע עם פער של כ-2%, ולצידה נובה , איי.סי.אל , אנלייט אנרגיה וקמטק שרושמות פערים שליליים מתונים. מנגד, טאואר תספק רוח גבית כשתפתח את המסחר בפער חיובי של כ-2.5%, ויחד איתה בולטות לחיוב גם אורמת טכנולוגיות (כ-1.4%), נייס ואלביט מערכות שחוזרות בפער ארביטראז' חיובי.

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף במגמה מעורבת, לאחר שלאורך מרבית היום המדדים נסחרו באדום. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1%. הירידות שנרשמו בפתח היום במדד ת"א 35 נמחקו, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על עצירת הסיוע האמריקאי לישראל.

את הירידות הובילו מדד ת"א־מניב חו"ל ומדד הנדל"ן, שנחלשו בכ-3% ובכ-2.1%, בהתאמה. מדדי הבנייה והטכנולוגיה ירדו בכ-2.3% ובכ-1.5%, בהתאמה. מנגד, מדד הבנקים בלט לחיוב עם עלייה של כ-2%.

בין המניות שעשו תנועות משמעותיות במהלך יום המסחר:

טבע טיפסה לאחר שדיווחה על תוצאות כספיות חיוביות לרבעון השלישי, שנתמכו על־ידי צמיחה בהכנסות מהתרופות המקוריות שלה. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 בפעם שנייה ברציפות.

נייס נפלה בחדות לאחר שבגלובס נחשף כי החברה מפטרת כ-500 עובדים ברחבי העולם, במהלך הנוגע לכ-5% מכוח האדם שלה. הקיצוצים מגיעים בתקופה שבה נייס מתמודדת עם שינויים משמעותיים בשוק שבו היא פועלת. התקדמות הבינה המלאכותית, ובפרט כניסתם של סוכני AI המסוגלים לבצע באופן עצמאי משימות של שירות לקוחות, מעוררת שאלות בנוגע לעתידם של פתרונות תוכנה מסורתיים לניהול מוקדי שירות. במקביל, החברה משקיעה בפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית, במטרה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק.

עוד משהו שכדאי לדעת

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס ממליצים למשקיעים להישאר במשקל־יתר על שוק המניות האמריקאי ב-3-12 החודשים הקרובים (כלומר, כלומר, להחזיק ברכיב מניות גבוה מהרגיל בתיק), מתוך הנחת בסיס לפיה רווחי החברות יישארו איתנים ורמות הריבית יתייצבו. אך במקביל, בבנק המליצו גם להישאר במשקל־יתר על מזומן בשלושת החודשים הקרובים.

כריסטיאן מולר־גליסמן, אסטרטג בבנק, ציין כי במהלך תקופה זו, "חששות בתחום ה-AI, בחירות האמצע בארה"ב ומתחים במזרח התיכון עלולים להניע תנודתיות נוספת, כאשר איגרות החוב יספקו כרית ביטחון מוגבלת בלבד".

מולר־גליסמן הוסיף כי שני גורמים שיכולים לתרום לעלייה בתיאבון לסיכון הם ראיות ליכולת לייצר רווחים מתחום ה-AI שיקלו על החששות בתחום, וכן הקלה ברמות הריבית, שעשויה להתרחש בעקבות דה־אסקלציה במזרח התיכון וירידה במחירי הנפט בעולם.

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