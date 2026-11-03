נייס מפטרת כ-500 עובדים

לגלובס נודע כי חברת התוכנה הישראלית נייס (NICE) מפטרת כ-500 עובדים ברחבי העולם, במהלך הנוגע לכ-5% מכוח האדם שלה. החברה, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, מעסיקה אלפי עובדים ברחבי העולם, ובהם מאות בישראל.

נייס, המנוהלת על ידי סקוט ראסל, היא אחת מחברות התוכנה הישראליות הוותיקות והגדולות. החברה, שמרכזה ברעננה, מפתחת מערכות תוכנה לארגונים, בעיקר בתחומי שירות הלקוחות, ניהול מוקדי שירות ומניעת הונאות פיננסיות. בשנים האחרונות הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הענן והבינה המלאכותית, בין היתר באמצעות מערכות המאפשרות לארגונים לבצע אוטומציה של תהליכי שירות ולנהל אינטראקציות עם לקוחות.

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לפי הדוח השנתי האחרון שפרסמה החברה, בסוף 2025 העסיקה נייס 9,626 עובדים ברחבי העולם, לעומת 8,726 בסוף 2024. לפיכך, פיטורים של 500 עובדים מייצגים כ-5.2% ממצבת כוח האדם שעליה דיווחה בסוף השנה שעברה.

הקיצוצים מגיעים בתקופה שבה נייס מתמודדת עם שינויים משמעותיים בשוק שבו היא פועלת. התקדמות הבינה המלאכותית, ובפרט כניסתם של סוכני AI המסוגלים לבצע באופן עצמאי משימות של שירות לקוחות, מעוררת שאלות בנוגע לעתידם של פתרונות תוכנה מסורתיים לניהול מוקדי שירות. במקביל, החברה משקיעה בפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית, במטרה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק.

מניית נייס ספגה לחצים משמעותיים בשנה האחרונה, על רקע חששות המשקיעים מההשפעה האפשרית של הבינה המלאכותית על הביקוש למוצריה ועל קצב הצמיחה העתידי שלה.

מהחברה נמסר בתגובה: "נייס עורכת שינויים במבנה הארגוני ובחלוקת המשאבים שלה, במטרה לתת מענה ללקוחות המטמיעים פתרונות בינה מלאכותית לחוויית לקוח בקנה מידה ארגוני. כחלק מתוכנית זו, אנו צופים צמצום של כ-5% ממצבת העובדים הגלובאלית של החברה. זהו צעד הכרחי שנועד למצב את נייס לקראת העתיד ולהבטיח את השגת היעדים האסטרטגיים שלנו. אלו הן החלטות מורכבות הנוגעות לעמיתים מוערכים, והעדיפות העליונה והמיידית שלנו היא לשוחח ישירות עם העובדים שמושפעים מהמהלך ולהעניק להם תמיכה מלאה בתקופת המעבר".