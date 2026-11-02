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חברת התוכנה הוותיקה מפטרת כ-10% מהעובדים

חברת אטרה, המפתחת פלטפורמה לניהול מערכות מחשוב בארגונים, יוצאת למהלך פיטורים רחב וחריג יחסית בנוף שלה • החברה מדגישה כי היא ממשיכה להשקיע בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית לניהול מערכות IT

מיטל וייזברג 11:36
מנכ''ל ATERA, גיל פקלמן / צילום: גילי לוינסון
מנכ''ל ATERA, גיל פקלמן / צילום: גילי לוינסון

חברת התוכנה הישראלית הוותיקה אטרה (Atera) מפטרת כ־10% מעובדיה במסגרת מהלך התייעלות ושינויים ארגוניים. החברה, שהוקמה בשנת 2011 על ידי גיל פקלמן ואיתי צור. החברה פיתחה פלטפורמה המשלבת סוכני AI לניהול סביבת ה-IT ולפתרון תקלות טכניות באופן אוטונומי. בשנים האחרונות הרחיבה החברה את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית, בין היתר באמצעות Robin, טכנולוגיה שנועדה לאפשר זיהוי ופתרון אוטומטי של תקלות מחשוב ללא צורך בהתערבות אנושית. בחברה יש כיום כ-450 עובדים.

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אטרה פועלת בעיקר בשווקים הבינלאומיים, ובהם ארה"ב ואירופה, ולאורך השנים גייסה הון ממשקיעים, בהם קרן ההשקעות האמריקאית K1 Investment Management.

מהחברה נמסר בתגובה: "אטרה מבצעת שינויים ארגוניים שנועדו לשפר יעילות, למקד משאבים בסדרי העדיפויות האסטרטגיים שלה ולתמוך בהמשך הצמיחה וההובלה שלה בשוק. במסגרת המהלך, החברה מצמצמת את מספר עובדיה, תוך המשך השקעה בפלטפורמת ניהול ה-IT שלה וב-Robin, טכנולוגיית ה-IT האוטונומי שלה. אנו מוקירים את תרומתם הרבה של העובדים העוזבים ומחויבים לתמוך בהם בתקופת המעבר".