תרומה של 25 מיליון דולר למרכז לזיקנה בריאה בטכניון

משפחת ננסי גרנד וסקוט גרנד ז"ל, התורמת לפרוייקטים רבים באקדמיה הישראלית, תתרום 25 מיליון דולר למרכז מחקר לזיקנה בריאה בטכניון.

"אפשר לחיות עד גיל 95," אמרה ננסי גרנד, "אבל אם המוח מתחיל להתפרק בשנות ה־70 לחיים - למה זה טוב? המרכז יתמקד במיצוי השנים שנותרו לנו. הוא יפעל בחזית המחקר ויסייע לאנושות".

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המרכז לזיקנה בריאה ע"ש ננסי וסטיבן גרנד ישלב בין חוקרים בתחומים השונים - רפואה, הנדסה, נתונים ועוד. המרכז הוקם ב-2024 על ידי פרופ' שי שן־אור מהפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט. הוא פועל לקידום מחקר רב־תחומי בשבעה תחומים מרכזיים: מנגנוני הזדקנות תאיים, הזדקנות מערכתית, תפקוד קוגניטיבי ומוטורי, רפואה מותאמת אישית וסמנים ביולוגיים של הזדקנות, התערבויות תזונתיות ותרופתיות מותאמות אישית, טכנולוגיות מסייעות לחיים עצמאיים, קהילה וסביבה.

כל תחום מנוהל על ידי אחד או שניים מחברי הסגל הבכירים והמובילים בתחומם בטכניון, בשיתוף רופאים-חוקרים המשמשים מובילים משותפים ומחזקים את הקשר בין המעבדה, בית החולים והקהילה.

שן־אור: "הגיל שלנו הוא הרבה יותר ממספר. גורמים מגוונים, מהמאפיינים המיקרוסקופיים של ה-DNA הייחודי שלנו ועד לאופי השכונה שבה אנחנו גרים והמזון שאנו אוכלים יום-יום, פועלים יחד ומעצבים את האופן שבו נחווה את שנות חיינו המאוחרות. אנו אסירי תודה למשפחת גרנד על תמיכתה הנדיבה, המאפשרת לנו לקיים את המחקר הנדרש להפיכתן של השנים האלה לתקופה נעימה ומספקת ככל האפשר."

מחקר רב-שנים ותוכנית חדשה ללימודים לתארים מתקדמים

התרומה תממן בין היתר מחקר מעקב לאורך החיים (Lifespan Cohort), שבמסגרתו יעברו אלף מבוגרים בדיקות תקופתיות לאורך שנים. הבדיקות יכללו מדדי סטרס, הליכה ותנועה, הערכות קוגניטיביות, הרגלים חברתיים ותזונתיים ועוד, כדי לחקור את תפקיד המדדים האלה בתהליך ההזדקנות.

בהמשך יציע המרכז תוכנית חדשה ללימודים לתארים מתקדמים, שתתמקד בחקר הזיקנה ותעניק לדור המדענים הצעיר הזדמנות להטביע חותם מתמשך בחזית המחקר והחדשנות.

סטיבן גרנד היה איל נדל"ן יהודי אמריקאי שפעל בעיקר באזור מישיגן. יחד עם אשתו ננסי, הוא תרם רבות לאקדמיה הישראלית, בעיקר למכון ויצמן והטכניון. לאחר מותו ב-2021, המשיכה ננסי את פעילות הקרן הפילנתרופית המשפחתית. גרנד סיפר בעבר כי הוא דור שני לתורמים לטכניון. אביו, שייסד חברה בתחום תעשיית הרכב בדטרויט, היה ראש אגודת הטכניון האמריקאית בעירו. "הוא היה נוהג לגרור אותי לאירועים של הטכניון כילד", אמר בעבר, "ועם הזמן הבנתי את התפקיד החשוב שהטכניון מילא בשרידות ובהצלחה של ישראל".

גרנד בילה שנה בישראל בשנות ה-20 שלו, לפני שחזר לנהל את החברה שהקים אביו, וממנה התפתח לתחום הנדל"ן בשנות ה-1990. את ננסי, שהייתה מורה למתמטיקה, הוא פגש באותה התקופה, והשניים היו נשואים במשך 41 שנה. ננסי גרנד מתגוררת היום בקליפורניה.

המשפחה נחשבת אחת התורמות הגדולות של המוסד, ובין היתר תרמה להקמת מכונים לחקר המים והאנרגיה ואת בניים הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל.

"תרומתם הנדיבה של בני הזוג גרנד משמעותית לא רק לטכניון ולחקר הזיקנה הבריאה, אלא גם לתפקידה של ישראל בקידום חדשנות למען האנושות," אמר נשיא הטכניון פרופ' אורי סיון.