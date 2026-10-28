איך קרה שדווקא נתניהו נהנה מההצבעה המאסיבית בתל אביב?

ספירת הקולות בבחירות 2026 נמשכת, ועדיין לא ברור מה תהיה ההשפעה של המעטפות הכפולות, שצפויות לעמוד על סדר גודל של 430-480 אלף קולות, כך לפי ועדת הבחירות המרכזית. עם זאת, תוצאות הבחירות נכון לשעה זו, ממחישות את המגמות שהתרחשו ביום הבחירות לשנת 2026.

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אחוז ההצבעה הכללי התייצב לפני ספירת המעטפות הכפולות על 77.7%, עלייה של 7% לעומת הבחירות הקודמות ושיא מאז שנת 1999. לאורך יום הבחירות נראה היה שתושבי הערים המזוהות עם המרכז־שמאל "נהרו בהמוניהם לקלפיות". עם זאת, לפי מיזם Votes26.com, שערך נחמיה גרשוני-איילהו העלייה במעוזי המרכז־שמאל הייתה יחסית מינורית. בבחירות 2022 הצביעו באותן ערים כ־68% ובבחירות הנוכחיות נרשמה עלייה של כ־6%. כשמסתכלים על הערים המזוהות עם הימין והליכוד, גם שם נרשמה עלייה בהגעה לקלפיות: בבחירות 2026 הצביעו כ־72%, עלייה של 4% כמעט לעומת בחירות 2022.

תל אביב־יפו, לדוגמה, רשמה עלייה של כ־6% באחוז ההצבעה לעומת בחירות 2022 ואחוז ההצבעה בעיר עמד על קצת יותר מ־65%. בשכונת צהלה, שמזוהה באופן בולט עם המרכז־שמאל, אחוזי ההצבעה בבחירות הנוכחיות עמדו על 75%־80%, עלייה של 5% לפחות לעומת בחירות 2022. בשכונת רמת אביב, שגם מזוהה עם המרכז־שמאל, אחוזי ההצבעה בבחירות 2026 נעו בין 67% ל־72%, עלייה של 4% לעומת הבחירות הקודמות.

תור לקלפי בתל אביב, אתמול / צילום: ap, David Goldman

הנקודה החשובה כאן היא שגם בשכונות המזוהות עם הליכוד בתל אביב, כמו שכונת התקווה, נרשמה עלייה של 4%־5% באחוזי ההצבעה בבחירות הנוכחיות לעומת הבחירות הקודמות. אחוזי ההצבעה בקלפיות בבית דני בשכונה, כשבכולן הליכוד ניצחה, נעו בין 47%־58%, כשברובן העלייה מסתכמת ב-4%־5%. בשכונת יד אליהו בעיר, שגם מזוהה בעיקר עם הליכוד, המגמה אף גבוהה יותר. אחוז ההצבעה בקלפיות בשכונה נע סביב 61%־68%, עלייה של בין 2% עד ל־9%.

כמו שבתל אביב נרשמה עלייה באחוז ההצבעה, כך גם למשל בשדרות, שמזוהה עם הליכוד. בבחירות 2022 הצביעו בעיר 65.5% מבעלי זכות ההצבעה. בבחירות 2026 כבר הצביעו 72%, עלייה של 6.5%. לאירועי 7 באוקטובר לא הייתה השפעה והליכוד נותרה המפלגה הגדולה בעיר.

גם באשקלון המזוהה עם הליכוד נרשמה עלייה די משמעותית באחוז ההצבעה, כשבבחירות הנוכחיות הצביעו 68.7% מבעלי זכות ההצבעה, עלייה של כמעט 7% לעומת בחירות 2022.

רחובות שיקפה את התוצאות יותר מכולן

מאז בחירות 2006 לפני שני עשורים, שלוש ערים מתבלטות ברמת הדיוק הממוצעת של התוצאות בכל עיר בהשוואה לתוצאות הארציות. רחובות, שעומדת בראש עם דיוק של כמעט 88%, פתח תקווה עם 85.5% וחיפה עם 84.9% אחוזי דיוק.

מה קרה הפעם? נכון לכתיבת שורות אלה, לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, ברחובות נספרו 73.6% מהקולות. הליכוד מקבלת כמעט 24% מהקולות לעומת כמעט 21% בספירה הארצית. ישר בראשות איזנקוט מקבלת ברחובות קצת יותר מ־20% מהקולות בעיר, כמעט 4% יותר לעומת הספירה הארצית, וביחד של בנט משיגה 12.5% מהקולות ברחובות, 3% יותר לעומת הממוצע הארצי.

גם בפתח תקווה, שבה נספרו כ־73% מהקלפיות, הליכוד מובילה עם 25.5%, כ־5% יותר לעומת הספירה הארצית. "ישר" במקום השני בעיר עם 18.7% מהקולות, כ־2.5% יותר לעומת הספירה הארצית, ו"ביחד", כמו ברחובות, עם 12.5% מהקולות נכון לעכשיו.

בחיפה המצב מעט שונה. מפלגתו של איזנקוט מובילה בעיר עם יותר מ־22% מהקולות לאחר ספירה של כ־62% מהקלפיות. מדובר ב-6% יותר לעומת הספירה הארצית הכללית. הליכוד במקום השני עם 18.1%, 2% פחות לעומת הספירה הארצית, וביחד של בנט במצב זהה כמעט למצבה ברחובות ובפתח תקווה, עם 12.3% מהקולות בחיפה. מפלגת הדמוקרטים, למשל, משיגה כרגע בחיפה יותר מ־10%, 4% יותר לעומת הספירה הארצית.

בית שמש כמשל לשינוי בציבור החרדי

בקרב המפלגות החרדיות, שהיוו מוקד מרכזי במערכת הבחירות הנוכחית סביב חוק הגיוס, מסתמן כי יהדות התורה צפויה לעקוף את ש"ס ולהפוך למפלגה החרדית הגדולה. לפי התוצאות נכון לספירה של כ־70% מהקולות, ש"ס מאבדת גובה בערים חרדיות מובהקות ואף בערים שהיה לה בהן אחוז הצבעה גבוה. ההערכות הן שש"ס תאבד סדר גודל של כ־100 אלף קולות לעומת הבחירות הקודמות.

בבחירות 2022, בבית שמש נרשמו לש"ס יותר מ־21% הצבעה ויהדות התורה קיבלה כ־39%. אלא שבבחירות הנוכחיות, ש"ס צונחת ביותר מ־5% ל־16% ויהדות התורה עולה ל־41%.

גם באשדוד ש"ס סופגת צניחה די משמעותית. בבחירות 2022 הצביעו למפלגה בראשות אריה דרעי 15.7%, אך בבחירות הנוכחיות יורדת המפלגה ל־10% בלבד. יהדות התורה גם רושמת ירידה, מ־13.4% לכ־12%, אך זו ירידה קטנה יותר, ומי שדווקא חוזר להתחזק בעיר אחרי מערכת בחירות לרשות המקומית לא מוצלחת במיוחד הוא אביגדור ליברמן, שעולה ב־3% לכ־13%.

אופקים היא דוגמה בולטת לצניחה של ש"ס. אם בבחירות 2022 הצביעו למפלגה 23.1% מבעלי זכות ההצבעה, בבחירות 2026 צונחת ש"ס ל־14.7% בלבד, נכון לספירה של כ־75% מהקולות בעיר.

מצביעים חרדים במטה יהדות התודה בליל הבחירות, אמש / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

בני ברק מזוהה יותר עם הקול החרדי האשכנזי. יהדות התורה ממשיכה לשמור על הפסגה בעיר עם 60.7% מהקולות נכון לספירה של כ־77% מהקלפיות, ירידה של כ־1% לעומת בחירות 2022. אלא שש"ס יורדת נכון לכרגע מ־30.1% בבחירות 2022 בעיר לכ־25% בבחירות הנוכחיות, ירידה של כ־5%.

תסתכלו על רהט ותראו את המהפך הגדול בחברה הערבית

ללא ספק, אחוזי ההצבעה בחברה הערבית היוו את הנתון המרכזי במערכת הבחירות הנוכחית. השינוי ביום הבוחר הנוכחי לעומת מערכות הבחירות האחרונות נאמד בזינוק של 30% לפחות באחוזי ההצבעה בחברה הערבית במהלך שש מערכות הבחירות האחרונות.

כך למשל, לפי מיזם Votes26.com של נחמיה גרשוני־איילהו, ביישובים הערביים בבחירות אפריל 2019 הצביעו 48% כשהשיא הגיע בבחירות 2020, אז הצביעו 64%. אלא שנכון לספירה הנוכחית, בבחירות 2026 הצביעו 78% מבעלי זכות ההצבעה ביישובים ערביים.

גם בקרב היישובים הבדואיים בנגב חל זינוק משמעותי. בבחירות אפריל 2019, אחוז ההצבעה שם עמד על 37%. בחירות 2020 רשמו שיא של 56%, אך בבחירות הנוכחיות, אחוז ההצבעה כבר עומד על 78%.

כשצוללים פנימה רואים עד כמה השינויים מהותיים. ברהט, העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל, הצביעו 82% מבעלי זכות ההצבעה בבחירות 2026. מדובר בעלייה של כ־22 נקודות אחוז לעומת אחוז ההצבעה בבחירות הקודמות.

מצביעה באום אל פחם / צילום: ap, Mahmoud Illean

באום אל פחם, הזינוק היה קיצוני עוד יותר. אם בבחירות 2022 הצביעו בעיר רק 38.3%, בבחירות 2026 כבר הצביעו 75.6% - זינוק של כמעט 40 נקודות אחוז.

גם בנצרת, העיר הערבית השנייה בגודלה בארץ, נרשמה "נהירה". בבחירות 2022 הצביעו בעיר 48.3% מבעלי זכות ההצבעה. בבחירות 2026, אחוז ההצבעה זינק ל־72.2%.