עם סיום ספירת הקלפיות הרגילות, המתח עובר כעת אל המעטפות הכפולות, הסכמי העודפים וחלוקת המנדטים. בהרכב הנוכחי, די בתזוזה של מנדט אחד כדי להחזיר לכנסת דמות ותיקה, להכניס פעיל ציבור בולט בפעם הראשונה, או להותיר מועמד מסקרן מחוץ למשכן.

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בליכוד ניצב על קו הגבול אלי גולדשמידט, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ואף עמד בראש ועדות הכנסת, הכלכלה והכספים. אחרי יותר משני עשורים מחוץ לפוליטיקה ושינוי חד בעמדותיו המדיניות בעקבות 7 באוקטובר, הוא שובץ במקום ה־26 - וכרגע נכנס. מיד אחריו נמצא ארז תדמור, ממייסדי "אם תרצו", פובליציסט, שדרן וכותב נאומים לשעבר של בנימין נתניהו. כניסה שלו תהיה מעבר בולט מעמדת הפרשן והאידיאולוג אל הזירה הפרלמנטרית עצמה.

במפלגת ביחד, רם בן ברק הוא אחד השמות המנוסים ביותר שנמצאים בסכנה. המשנה לשעבר לראש המוסד ויו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר נמצא במקום האחרון שנכנס לפי התוצאה הנוכחית. אובדן מנדט יוריד מהסיעה דווקא דמות ביטחונית ותיקה, בתקופה שבה הנושא הביטחוני צפוי לעמוד במרכז הכנסת הבאה.

גם אצל הדמוקרטים יש מאבק סמלי במיוחד. מיכל רוזין, שכיהנה בכנסת מטעם מרצ והובילה פעילות בנושאי זכויות נשים, עובדים זרים ושוויון אזרחי, נמצאת כרגע בפנים. המועמד הבא, משה רדמן אבוטבול, הוא יזם הייטק וממובילי המחאה נגד המהפכה המשפטית. מנדט נוסף לדמוקרטים עשוי להפוך אותו מאחד הקולות הבולטים ברחוב ובמחאה לחבר כנסת מן המניין.

בעוצמה יהודית, חנמאל דורפמן - ראש המטה לשעבר של איתמר בן גביר ומי שפעל במשך שנים מאחורי הקלעים - מחזיק לפי שעה במנדט השביעי והאחרון. מיד אחריו צחי יצחק אליהו, פעיל מפלגה שנודע בהתבטאויות חריפות ברשתות.

בש"ס, משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש לשעבר וסגן שר לשעבר - נמצא כרגע בפנים, בעוד שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו בחוץ. זהו אולי הקרב הפנימי הבולט ביותר בין שני פוליטיקאים מנוסים. בשעות הקרובות יתברר אילו מהשמות האלה ישרדו את תנודת המנדטים האחרונה - ואילו יישארו במרחק של אלפי קולות מהכנסת.