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בארץ נתניהו: "יש להקים ממשלה ימנית"; איזנקוט: "הציבור הכריע בעד שינוי"
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בחירות 2026 | סיקור שוטף

נתניהו: "עלינו להקים ממשלה ימנית לאומית"; איזנקוט: "הציבור הכריע בעד שינוי"

בתום 31% מספירת הקולות: גוש נתניהו עם 59 מנדטים, גוש השינוי עם 46 • שיעור ההצבעה הגיע ל-77.7%, הגבוה ביותר מאז 1999 • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:21
מצביעים בירושלים / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
מצביעים בירושלים / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

עדכונים שוטפים

05:21 - 31% מהקולות כבר נספרו. גוש נתניהו עם 59 מנדטים, גוש איזנקוט עם 46, 15 למפלגות הערביות. הליכוד עם 29 מנדטים, ישר עם 20, הרשימה המשותפת וביחד עם 11 מנדטים כל אחת, יהדות התורה וישראל ביתנו עם 8 כל אחת, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, ש"ס, הציונית הדתית וזהות עם 7 מנדטים, רע"ם עם 4

03:58 - כ-950 אלף קולות נספרו עד כה. הליכוד עם 24.1%, ישר עם 16.1%, ביחד עם 8.8% ישראל ביתנו עם 6.9%

03:14 - נתניהו בנאום ראשון: "עלינו להקים ממשלה ימנית לאומית חזקה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובה ראשונה במטה הליכוד: "תודה רבה לכם חברות וחברי הליכוד, תודה רבה לכם כל הפעילים והפעילות שעבדתם יחד עם המטה שלנו כל כך קשה במערכת הבחירות הזאת. תודה לכם חברי רשימת הליכוד המצוינים ותודה לכם חברי הממשלה שבהחלטות אמיצות ובזכות חיילינו הגיבורים חוללנו פלאים ששינו את פני המזרח התיכון".

02:49 - תוצאות האמת: 908 קלפיות נספרו, 320.8 אלף קולות בלבד

01:15 - איזנקוט: "הציבור הכריע בעד שינוי - אפעל בכל כוחי להקים ממשלת גיוס ציונית"

יו"ר ישר גדי איזנקוט אמר בנאום ממטה המפלגה בתל אביב: "עשינו היסטוריה. היום בבוקר עם ישראל יצא למשאל עם על המנהיגות שתוביל את ישראל בשנים הקרובות, הלילה הזה קיבלנו תשובה, הציבור הכריע בעד שינוי. קואליציית המחדל איבדה את אמון העם, הציבור הישראלי הצביע נגד המשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלת ישראל".

פורסם לראשונה ב-N12.