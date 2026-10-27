חכו עם המסקנות: מתי יהיו תוצאות סופיות?

הקלפיות בארץ נסגרו, וספירת הקולות החלה. מתי היא תסתיים? על פי לוח הזמנים הרשמי, המועד האחרון לפרסום תוצאות הבחירות ברשומות הוא יום רביעי, 4 בנובמבר 2026 - שמונה ימים לאחר יום הבחירות. ואולם, על פי דיווחים, בוועדת הבחירות המרכזית מעריכים כי תוצאות האמת יהיו מוכנות לפרסום כבר בצהרי יום חמישי הקרוב (29 באוקטובר).

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אבל למה נצטרך לחכות עד אז? מה שמעכב את פרסום התוצאות הוא מה שמכונה "המעטפות הכפולות", או בשמן הרשמי: "המעטפות החיצוניות". אלה מיועדות למצביעים, אשר מסיבות שונות מצביעים בקלפי שאינה משויכת לאזור מגוריהם, לממש את זכות ההצבעה שלהם. אלה כוללים חיילים ומשרתי כוחות הביטחון, צוותים רפואיים וחולים המאושפזים בבתי חולים, בעלי מוגבלויות, אסירים ועצורים, דיפלומטים ישראליים השוהים מחוץ לגבולות המדינה ובני משפחותיהם, חוסים בדיור מוגן, ימאים על כלי שיט הרשום בדגל ישראלי, חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה והוועדות האזוריות, נשים השוהות במקלט לנשים מוכות.

ההליך עובד כך: בהצבעה "רגילה", המצביע מקבל מעטפה אחת מוועדת הקלפי, בוחר פתק, מכניס למעטפה - ומשלשל את המעטפה לקלפי. בהצבעה כפולה, המצביע מכניס את המעטפה "הרגילה" למעטפה נוספת, עליה מופיעים הפרטים האישיים שלו. כאשר ועדת הקלפי סופרת את הקולות בתום יום הבחירות, היא מניחה את המעטפות הכפולות בצד, ולא סופרת אותן. המעטפות הללו מועברות, כפי שהן, אל ועדת הבחירות המרכזית. שם נעשית בדיקה למניעת הצבעה כפולה, באמצעות הצלבת הפרטים האישיים שעל גבי המעטפה עם פנקס הבוחרים.

לאחר האימות מועברת המעטפה הפנימית לספירה עם יתר המעטפות הפנימיות; אלה מתערבבות יחד באופן שלא ניתן עוד לזהות של מי המעטפה, וכך מובטחת החשאיות של ההצבעה.

ומדוע זה כל כך חשוב הפעם? אחרי שבעבר שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות היה נמוך, בשנים האחרונות חלה עלייה - כשבבחירות הללו, על רקע המספר הרב של המגויסים למילואים, ועדת הבחירות נערכת למספר שיא של 650 אלף מעטפות כפולות. בגלל המורכבות של הליך הספירה, המשמעות היא שפרסום התוצאות הסופיות עשוי להתעכב.

ולא מדובר במספר זניח שיכול להשפיע רק על שולי התוצאות. 650 אלף קולות יכולים להיות שווים, בחישוב גס, כ־15 מנדטים. לכן, התמונה יכולה להשתנות דרמטית במהלך ספירת הקולות.