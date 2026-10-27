הקלפיות פתוחות: כל העדכונים של יום הבחירות

עדכונים שוטפים

10:15 - 3 חשודים נעצרו בחשד לשוחד בחירות; רע"ם: "סימנו את המפלגה כמטרה"

מהמשטרה נמסר כי "הלילה נעצרו על ידי שוטרי ימ"ר דרום 3 חשודים תושבי פזורת שגב שלום וערערה בנגב בגין חשד לשוחד בחירות במטרה לחלק כסף לאזרחים כדי שיצביעו לרע"ם. בחיפוש בבתים נתפס כסף מעטפות מחולקות ופתקים יעלו היום להארכת מעצר".

בתגובה מטעם רע"ם נמסר כי "רע"ם הגישה תלונה רשמית לוועדת הבחירות המרכזית על קמפיין שיטתי לפגיעה בהצבעה למפלגה. כנראה מישהו סימן את רע"ם כמטרה. המשטרה עצרה לפנות בוקר פעילים מרכזיים בנגב ללא סיבה מוצדקת. במקביל דווח על מחסור בפתקי רע"ם בערבית (ع م) ביישובים רבים, בהם נצרת ושפרעם, ועל פתקי הצבעה שנמצאו קרועים. רע"ם קוראת לבוחרים לגלות ערנות ולדרוש פתקי הצבעה תקינים. מדובר בניסיון של הימין לפגוע בכוחה של רע"ם להגיע ל-8 מנדטים ולמנוע הקמת ממשלת שינוי".

9:54 - שיעור ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל: 86.7%

מנתוני ועדת הבחירות המרכזית עולה כי שיעור ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל עומד על 86.7%. מדובר ב-4,218 מצביעים מתוך 4,863, והם הצביעו ב-101 קלפיות שונות ברחבי העולם. זו עלייה של 17.1% לעומת בבחירות לכנסת ה-25, שבהן שיעור ההצבעה בנציגויות היה 69.6%.

9:27 - ועדת הבחירות המרכזית עדכנה בלו"ז הקרוב:

10:00 - ביקור יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

10:50 - מסיבת עיתונאים מרכזית בנושא אחוזי ההצבעה. תתאפשר הפניית שאלות לפי סדר הערוצים.

12:00 (השעה נתונה לשינויים) - הצהרה של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, וראש השב"כ דוד זיני.

09:15 - ראשי המפלגות מצביעים

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הצביע בראש העין.

יו''ר הדמוקרטים יאיר גולן מצביע / צילום: מפלגת הדמוקרטים

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הצביע.

יו״ר הרשימה המשותפת פרופ׳ יוסף ג׳בארין / צילום: הרשימה המשותפת

יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל הצביע.

יו''ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית יועז הנדל מצביע / צילום: מפלגת המילואימניקים והכלכלית

יו"ר הציונית הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצביע בקדומים.

יו''ר הציונית הדתית בצלאל סמוטריץ' מצביע / צילום: הציונית הדתית

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט הצביע בקלפי ברעננה יחד עם רעייתו גילת.

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט מצביע בקלפי ברעננה יחד עם רעייתו גילת / צילום: איתי שקד

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יחד עם רעייתו אלה הצביעו.

יו''ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יחד עם רעייתו אלה מצביעים / צילום: ישראל ביתנו

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, הצביע בקלפי במקום מגוריו בקרני שומרון.

יו''ר מפלגת זהות משה פיייגלין מצביע / צילום: מפלגת ''זהות''

יו"ר רע"ם מנסור עבאס הצביע.

מנסור עבאס מצביע בקלפי במע'אר, היום / צילום: ap, Mahmoud Illean

יו"ר המפלגה הכלכלית ירון זליכה הצביע.

פרופ' ירון זליכה (המילואימניקים והכלכלית) מצביע ברמת גן / צילום: דוברות המפלגה

ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה יאיר לפיד ורעייתו ליהיא לפיד הצביעו סמוך לביתו בתל אביב.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ורעייתו ליהיא לפיד מצביעים סמוך לביתו בתל אביב, היום

08:43 - נפתחו הקלפיות במתקני הכליאה ברחבי הארץ

57 קליפות במתקני הכליאה ברחבי הארץ נפתחו הבוקר בשעה 8:00. הקלפיות צפויות לפעול עד השעה 20:00, בהתאם להוראות ועדת הבחירות המרכזית.

08:24 - ועדת הבחירות המרכזית: המידע המופץ ברשת על מעקב אחר מצביעים באמצעות יישומון אינו נכון



בהודעה מטעם הוועדה נכתב כי "בשעות אלה מופצת ברשת טענה שלפיה נציגי הליכוד עוקבים אחר מצביעים בקלפיות ומדווחים עליהם באמצעות יישומון. ועדת הבחירות המרכזית מבהירה כי המידע אינו נכון: נכון לעכשיו, אין בידי הוועדה דיווחים על פעילות כזו.

התקבל דיווח נקודתי על צילום בקלפי במושב ירחיב. חברת ועדת הקלפי שצילמה הבינה את טעותה לאחר שהובהרו לה ההנחיות, והפסיקה את הצילום.

הוועדה שבה ומדגישה כי חל איסור על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע על הגעתו של אדם לקלפי או על עצם הצבעתו, לרבות באמצעות יישומונים. ההנחיות מחייבות את כלל המפלגות ונציגיהן".

08:19 - ראשי המפלגות והנשיא מצביעים

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, בפתיחת יום הבחירות בקלפי באופקים.

יו''ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט / צילום: מפלגת ישר!

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הצביע בקלפי בשכונת הר נוף בירושלים.

אריה דרעי / צילום: יעקב כהן

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר הצביע בקלפי בקריית ארבע, לצד רעייתו אילה.

יו''ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ורעייתו איילה בקלפי / צילום: עוצמה יהודית

עופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל, הצביע בקלפי ביישוב מצפה נטופה.

עופר וינטר / צילום: עמך ישראל

נשיא המדינה יצחק הרצוג ואישתו מיכל הרצוג הצביעו בירושלים.

7:00 - יום הבחירות לכנסת ה-26 החל כעת.

כ-12,018 קלפיות הפרוסות ברחבי הארץ ערוכות לקבל את ציבור הבוחרים משעה זו ועד 22:00 בערב. הקלפיות המוצבות ביישובים הקטנים שבהם עד 350 בעלי זכות הצבעה בלבד - יפעלו רק בין השעות 8:00 ל-20:00. בישראל יש למעלה מ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, מתוכם כ-6.5 מיליון שגרים בארץ וכ-810 אלף שגרים בחו"ל. כ-35 מפלגות מתמודדות עבור זכייה בקולות הבוחרים לכנסת הבאה.