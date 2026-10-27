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המפלגה שקרסה וההפתעה הגדולה: מה למדנו ממדגמי הטלוויזיה?

המדגמים של כלי התקשורת מציגים את תמונת המנדטים הראשונה אחרי סגירת הקלפיות • מי מוביל, היכן נרשמו הפערים הגדולים בין הערוצים ואילו מפלגות עדיין מתנדנדות סביב אחוז החסימה?

יובל אינהורןצוות המשרוקית של גלובס עודכן: 27.10.2026, 23:37

הקלפיות נסגרו, המדגמים פורסמו - וכעת אפשר לבחון כיצד נראית תמונת המנדטים הראשונה, היכן מסכימים כלי התקשורת ומה הפערים שעוד נותרו.

מה למדנו ממדגמי הערוצים?

הליכוד צפוי להיות המפלגה הגדולה, אלא שנתניהו יתקשה מאוד להרכיב ממשלה.
למעשה, במרבית הערוצים גוש השינוי גדול מעט יותר. המגמה הדרמטית במיוחד היא התחזקות המפלגות הערביות עם 17-18 מנדטים במרבית המדגמים.שתי המפלגות הקטנות - של וינטר ושל הנדל וזליכה מתחת לאחוז החסימה.
עוד נקודה מעניינת היא היחלשות היסטורית של ש״ס.

מאחורי המספרים

בחצי מהמדגמים (ערוצים 11, 12 ו-13), גוש הקואליציה עומד על 50 מנדטים, וגוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות עומד על 52-53 מנדטים. בשני מדגמים נוספים (i24news ו-ערוץ 16) גוש הקואליציה על 53-55 מנדטים. המדגם החריג שמושך את נתוני הקואליציה למעלה הוא זה של ערוץ 14, בו הגוש מקבל 60 מנדטים (והליכוד לבדה עם 30 מנדטים - המספר הגבוה ביותר מבין המדגמים).

ממוצע המנדטים לכל מפלגה:
הליכוד - 26
ישר - 21
ביחד - 13
הרשימה המשותפת - 10
הדמוקרטים - 10
ש"ס - 7
עוצמה יהודית - 7
יהדות התורה - 7
רע"ם - 7
ישראל ביתנו - 6
הציונות הדתית וזהות - 6
המילואימניקים והכלכלית - 0
עמך ישראל - 0

גוש הקואליציה: 53
גוש האופוזיציה: 50
המפלגות הערביות: 17