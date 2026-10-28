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המשרוקית בקרוב עוברים לספירת המעטפות הכפולות. מי מרוויח מהן?
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בחירות 2026

בקרוב עוברים לספירת המעטפות הכפולות. מי מרוויח מהן?

כ־600 אלף מעטפות כפולות עשויות להשפיע על חלוקת המנדטים • בדיקת דפוסי ההצבעה ב־2022 מגלה אילו מפלגות מגיעות לשלב הסופי עם סיבה לאופטימיות - ומי עלולות דווקא להיחלש • המשרוקית של גלובס

יובל אינהורן 08:03
צעיר מצביע בקלפי בתל אביב, היום / צילום: ap, David Goldman
צעיר מצביע בקלפי בתל אביב, היום / צילום: ap, David Goldman

ספירת הקלפיות הרגילות מתקדמת אל עבר סיום, אבל תמונת הבחירות עדיין לא סופית. בקרוב יעבור המוקד למעטפות הכפולות - קולותיהם של חיילים, דיפלומטים, אסירים, מאושפזים ובעלי תפקידים נוספים שהצביעו שלא בקלפי שאליה הם משויכים. לפי ועדת הבחירות המרכזית, במערכת הבחירות הנוכחית יש כ־600 אלף מעטפות כפולות, בין היתר בעקבות משרתי המילואים הרבים. מדובר בכוח אלקטורלי משמעותי, שיכול להסתכם בכ־15 מנדטים.

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ומי אמורה להרוויח מזה? חזרנו לנתונים מהבחירות האחרונות לכנסת ב־2022, כאשר מפלגה ש"הרוויחה" היא מפלגה ששיעור התמיכה בה במעטפות הכפולות היה גבוה משיעור התמיכה בה בכלל הארץ.

המרוויחה הבולטת ביותר ב־2022 הייתה הציונות הדתית ועוצמה יהודית שרצו אז ברשימה אחת. הרשימה קיבלה 15.45% מהמעטפות הכפולות, לעומת 10.84% בכלל הארצי - פער חיובי של 4.61 נקודות אחוז. אחריה ניצב המחנה הממלכתי (בראשות גנץ), עם 10.65% במעטפות לעומת 9.08% בכלל הקולות.

גם מפלגת העבודה בלטה לטובה: 5.12% במעטפות הכפולות לעומת 3.69% בכלל הארץ. ישראל ביתנו נהנתה אף היא מיתרון ניכר, עם 5.70% לעומת 4.48%. הליכוד, שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר במעטפות הכפולות - 107,885 - רשם פער קטן בהרבה בשיעור התמיכה: 23.52% במעטפות הכפולות לעומת 23.41% בכלל הארצי.

מן העבר השני, המפלגות הערביות היו בין המפסידות הבולטות של ספירת המעטפות הכפולות. רע"ם קיבלה בהן 1.75% בלבד, לעומת 4.07% בכלל הארצי; חד"ש־תע"ל ירדה מ־3.75% בכלל הארץ ל־1.71% במעטפות, ובל"ד מ־2.91% ל־1.59%. גם יהדות התורה נחלשה משמעותית, מ־5.88% ל־3.74%, וש"ס ירדה מ־8.25% ל־6.84%. יש עתיד רשמה ירידה מתונה יותר, מ־17.79% ל־16.93%, ואילו מרצ נותרה כמעט ללא שינוי - 3.13% במעטפות לעומת 3.16% בכלל הארצי.

כמובן, לא ניתן לחזות את התוצאות במערכת הנוכחית רק על סמך הדפוס של 2022. הרכב הרשימות, שיעורי ההצבעה וזהות המשרתים והמצביעים מחוץ לקלפיות הרגילות עשויים להשתנות. ובכל זאת, הוא מסביר מדוע מפלגות בעלות אחיזה בקרב חיילים וקבוצות ניידות ממתינות בדריכות. המעטפות הכפולות אינן בהכרח הופכות את סדר המפלגות, אך במרוץ צמוד הן עשויות להזיז מנדטים, להשפיע על אחוז החסימה ולחדד את מאזן הגושים.