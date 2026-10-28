המלך שגרף 1,500 קולות, וכמה קיבלו בני גנץ ודן אריאלי?

ביום דרמטי ומתוח שכזה, בו עיני כל הישראלים והישראליות נישאות למאבקים הצמודים שמעל אחוז החסימה, הצצה בנתוני ההצבעה למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה מציירת גם היא תמונה מעניינת ואף מפתיעה. כך, למשל, 4 אנשים מנצרת, שפרעם, נהריה ועין חרוד (איחוד), הצביעו "כן" למפלגתו של בני גנץ, על אף שזה הכריז על פרישתה לפני כשבוע.

● כמעט 2 מיליון שקל: פרס הניחומים של וינטר, הנדל וזליכה

● פייגלין היה אמור לחלץ את סמוטריץ' מקללת שר האוצר. מה קרה בפועל?

בעין קניא הגיעה למקום השני (אחרי ישראל ביתנו) מפלגת "ישראל תחילה" בראשות שרן השכל, עם 110 קולות. לעובדה המפתיעה הזו יש הסבר, והוא שהרביעי ברשימה מכהן כראש המועצה המקומית.

מי שעוד זכה לרגע קטן של תהילה הוא איתן שווילי, הידוע בכינויו "שרשר המלך", זכה ב-1,572 קולות כשרים למהדרין שהתפרסו ברחבי הארץ, ובין היתר בפצאל, גסר א-זרקא, עמיקם ושילה.

אי אפשר להתעלם ממפלגת הפיראטים, שמנסה את מזלה לזכות במושבים בכנסת בכל מערכת בחירות מחדש. הפעם, אחרי שהיא צירפה לשורותיה את פרופ' דן אריאלי, הרשימה קיבלה את תמיכתם של 696 מצביעים ומצביעות, אשר ריכוזם הגבוה ביותר מתגורר במושב לפידות.

ומפיראטים לרב-חובלים, 0.07% מהמצביעים בישראל הצביעו למפלגת איחוד בני הברית, בראשות רב חובל בשארה שליאן, החורטת על דגלה "שילוב בין מגזרי המיעוט והרוב במדינת ישראל", וקיבלה את החלק הארי של קולותיה מהיישוב הקהילתי שקד שבשומרון.

304 אזרחים ואזרחיות שלשלו את הפתק "יק" בקלפי, המייצג את מפלגת הגוש התנ"כי, שמטרתה להגן "על כל מי שמאמין בתנ"ך ומתנגד לטיהור אתני של יהודים ונוצרים מארץ ישראל". על קהל התומכים של המפלגה נמנים בין היתר 6 מצביעים באשדוד, 13 בראשון לציון, 19 מצביעים בחיפה ו-16 בנתניה.