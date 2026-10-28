פייגלין היה אמור לחלץ את סמוטריץ' מקללת שר האוצר. מה קרה בפועל?

מזה יותר מעשור, רובצת מעין "קללה" על שר האוצר: תמיד כשיו"ר מפלגה קיבל לידיו את משרד האוצר, המפלגה נפגעה מכך בבחירות הבאות. לקראת יום הבוחר, היה נדמה שהחיבור של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עם משה פייגלין עשוי לשבור את הכלל הזה.

סמוטריץ' נכנס למערכת הבחירות לאחר שמפלגת הציונות הדתית התקשתה לעבור את אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ואילו פייגלין התקשה להציג בסיס אלקטורלי שיבטיח לזהות כניסה עצמאית לכנסת. ההסכם העניק לפייגלין את המקום השני ברשימה המשותפת, לצד מקומות נוספים לאנשיו, וסיפק לסמוטריץ' גישה לקהל מצביעים שחלקו נמצא מחוץ לבסיס התמיכה המסורתי שלו.

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על פי התוצאות המסתמנות, החיבור בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין הניב לרשימת הציונות הדתית וזהות שישה מנדטים, מהם חמישה לנציגי הציונות הדתית ואחד לזהות, שבראשה עומד פייגלין. עבור האחרון מדובר בהישג פוליטי משמעותי אחרי שבבחירות 2019 הצליח לעורר עניין ציבורי נרחב סביב מפלגתו אך נותר לבסוף מחוץ לכנסת. עם זאת, גם הפעם פייגלין לא הצליח להביא עמו כוח אלקטורלי גדול במיוחד, ובהנחה שהתוצאות לא ישתנו, הוא יהיה הנציג היחיד של זהות בכנסת.

מבחינת סמוטריץ', החיבור עם פייגלין התברר כמהלך פוליטי שהשתלם, גם אם לא בממדים שאולי קיווה להם. ערב האיחוד, שהוכרז בתחילת ספטמבר, התקשתה הציונות הדתית לעבור את אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ואילו בשבוע שלאחריו כבר זכתה הרשימה המשותפת לחמישה עד שבעה מנדטים כמעט בכל הסקרים. כפי שפרסמנו בגלובס, החיבור הוסיף לפי ההערכות כשני מנדטים לגוש הקואליציה, לאחר שקולותיהם של חלק מהמצביעים נותרו קודם לכן מתחת לאחוז החסימה. במובן הזה, פייגלין סיפק לסמוטריץ' את החיזוק שהיה זקוק לו כדי להבטיח את מקומו בכנסת הבאה, בעוד שסמוטריץ' העניק לפייגלין את המסלול הבטוח יחסית בחזרה לפוליטיקה הארצית.

למרות החיבור, סמוטריץ' שילם מחיר אלקטורלי

אלא שגם החיבור הזה לא הצליח, לפחות לפי התוצאות עד כה, לחלץ לחלוטין את סמוטריץ' ממה שמכונה "קללת שר האוצר". בקדנציות האחרונות איבדו מפלגותיהם של שרי האוצר מכוחן בבחירות שלאחר כהונתם, ובהם יאיר לפיד שהשיל 8 מנדטים (42% מכוחו), משה כחלון שירד ב־6 (ירידה של 60%) ואביגדור ליברמן שירד מ־7 ל־6 מנדטים. כעת נראה שגם סמוטריץ' מצטרף לרשימה, כשלעומת 7 המנדטים שקיבלה הציונות הדתית בבחירות 2022, במסגרת הרשימה המאוחדת עם עוצמה יהודית ונעם, הפעם היא מסתפקת בחמישה מנדטים משלה, לצד המנדט של פייגלין.

התוצאה אומנם מספיקה כדי לשמור על נוכחות פוליטית משמעותית, אבל היא גם ממחישה את המחיר האלקטורלי ששילם סמוטריץ' לאחר ארבע שנים במשרד האוצר. מבחינתו, החיבור עם זהות מנע תרחיש גרוע בהרבה, אך לא הביא להתחזקות ביחס לבחירות הקודמות.