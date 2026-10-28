מנו גבע או שלמה פילבר: במי בחרו הצופים?

לאחר ליל שידורים מרתוני, שבו הושקעו עשרות מיליוני שקלים באולפני ענק, בפריסות שטח, בטכנולוגיות מציאות רבודה ובאינספור טאלנטים - מתבררת הבוקר (ד') תמונת הרייטינג: מי הצליח לתרגם את ההשקעה הגדולה לנתוני צפייה גבוהים, ומי נותר מאחור.

● פער של 10 מנדטים בין ערוצים: כך התפצלו מדגמי הבחירות

● עשרות מיליונים ביום אחד: האם ההשקעה בבחירות משתלמת לערוצים?

במגרש רווי ומפוצל מאי-פעם התמודדו על תשומת-לבם של הצופים כמה שחקנים: קשת 12, רשת 13, ערוץ 14, תאגיד השידור הציבורי "כאן", ערוץ i24NEWS וערוץ 16. כולם פעלו בצל המעבר המתמשך של הצופים לרשתות החברתיות והשחיקה בנתוני הצפייה.

האם הצופה הישראלי שב למסך, או שמא הירידה בצפייה שנרשמה במערכות הבחירות האחרונות רק העמיקה? ועדת המדרוג הישראלית פרסמה הבוקר את נתוני הצפייה בערוצים השונים במהלך שידורי אמש.

לפי נתוני ועדת המדרוג, בליל הבחירות חדשות 12 הובילה את טבלת הרייטינג בפער ניכר, הן לאורך משדר המדגם עם 28.5% והן ברגע חשיפת המדגם (אותו ערך מנו גבע) עם 30.6% בשיא.

מי שתפס את המקום השני הוא ערוץ 14 עם 15.2% במשדר הכולל ועם 17% בדקת המדגם (אותו ערך שלמה פילבר).

חדשות 13 הגיעה למקום השלישי עם 7.1% במשדר ועם 8.1% בדקת הדגם. את המקום הרביעי תפס ערוץ התאגיד השידור הציבורי עם 6.5% במשדר ועם 8.1% בדקת המדגם.

למקום האחרון הנמדד על-ידי ועדת המדרוג הגיע ערוץ i24NEWS עם 1.9% במשדר ו-2.1% בדקת המדגם.

מה קרה לפני המדגם?

במהדורות החדשות, רגע לפני מדגמי ערוצי הטלוויזיה, חדשות 12 רשמה 16.5% ומובילה את הטבלה, ערוץ 14 במקום השני עם 10.4%, במקום השלישי חדשות 13 עם 6.5% ולבסוף חדשות התאגיד עם 5.3%.

מה קרה בשעות הפריים בערוצים השונים? לפי נתוני ועדת המדרוג, במקום הראשון הייתה קשת עם "ארץ נהדרת" שרשמה 24%, במקום השני "הפטריוטים" של ערוץ 14 עם 11.3% (ששידרו אמש ישירות ממטה הליכוד בבנייני האומה), את המקום השלישי תפס תאגיד השידור הציבורי ועקף את הערוץ המסחרי האחרון עם "קופה ראשית" שרשמה 8.6%, ולבסוף רשת 13 עם "הישראלים" שרשמו 7.4% ו"מונית הכסף" עם 5.2%.

בסמי-פריים, יונית לוי עם המהדורה המוקדמת בחדשות 12 רשמה 13.4%, מגי טביבי בערוץ 14 ורביב דרוקר בחדשות 13 חלקו נתנו רייטינג דומה של 7.2%, ואילה חסון בתאגיד השידור רשמה 2.9%.

למקום האחרון הגיע המשדר של שרון גל לפני המהדורה המרכזית בערוץ i24NEWS עם 1.7%. המהדורה המרכזית עצמה של i24NEWS רשמה 1.8%. בזמן הפריים, כשרוב הערוצים חתכו לתכני בידור, ב-i24NEWS נשארו לשדר חדשות ודיווחו על 1.3% צפייה. כאמור, ערוץ i24NEWS הגיע גם למקום האחרון בזמן המדגם עם 2.1%.

גם בסלקום TV נרשמו נתוני צפייה גבוהים במיוחד: בשעת פרסום מדגמי הבחירות צפו בשירות כ-160 אלף בתי אב, המהווים כ-58% מכלל 275 אלף בתי האב המנויים לשירות. מדובר בזינוק של כ-37% בהשוואה לנתון הצפייה הממוצע בשעת השיא ביום רגיל, העומד על כ-117 אלף בתי אב. בנוסף, מנתוני החברה עולה כי במהלך יום הבחירות נשלחו ברשת סלקום כ-365 מיליון הודעות SMS.

מה היה בבחירות הקודמות?

משדרי המדגמים בשעה 22:00 נחשבים מסורתית לאירועי שיא טלוויזיוניים, אולם הנתונים לאורך מערכות הבחירות האחרונות מצביעים על תנודתיות ברמת העניין הציבורית ובאחוזי הצפייה.

בבחירות הקודמות שהתקיימו בשנת 2022, מי שתפסה את המקום הראשון בשידורי המדגם היא קשת 12, אז עם 23.4%. במקום השני ניצבה רשת 13 עם 11.5%, במקום השלישי ערוץ 14 עם 6.2%, ובמקום הרביעי תאגיד השידור הציבורי עם 4.4%. נציין כי נתוני ערוץ 14 בשנת 2022 לא מפולחים לפי תוכניות, שכן ערוץ 14 לא היה אז חבר בוועדת המדרוג.

בבחירות אפריל 2019 עמד שיעור הצפייה המצרפי בערוצים 11, 12 ו-13 בקרב משקי הבית היהודיים, ב-20 הדקות הראשונות של משדר המדגם, על 50.4%. בספטמבר 2019 נרשמה ירידה בהתעניינות, והצפייה המצרפית עמדה על 45.3%, במרץ 2020 התאושש הנתון ל-47.1%, ובבחירות מרץ 2021 הוא שב וטיפס לשיא של 50.5%.

במקביל, גם בקרב משקי הבית הלא-יהודיים נרשמה התעניינות לאורך הסבבים, אם כי במגמת דעיכה: מ-18.9% באפריל 2019 לשיא של 25% בספטמבר 2019, ומשם לירידה מתמשכת - 21.8% במרץ 2020 ו-15.5% בלבד במרץ 2021.

בחלוקה בין הערוצים, קשת 12 הובילה בעקביות את טבלאות הרייטינג של משדרי הבחירות בכל מערכות הבחירות הקודמות: בסבב הראשון עם 29% צפייה, בסבב השני עם 25%, בסבב השלישי עם 28.5%, ובסבב הרביעי עם 29.1%. רשת 13 התייצבה במקום השני לאורך כל התקופה, כשרשמה 14.3% בסבב הראשון, 15.2% בסבב השני והשלישי, ו-16.7% בסבב הרביעי, לצד הובלה מסורתית מול קשת במשקי הבית הערביים בשלושה מתוך ארבעת הסבבים. בתאגיד השידור הציבורי "כאן" נעו נתוני הרייטינג בטווחים נמוכים יותר לאורך הסבבים הקודמים - 7% בסבב הראשון, 5% בשני, 3.4% בשלישי ו-4.7% ברביעי.