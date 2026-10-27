יום הבחירות מציב את ערוצי הטלוויזיה בפני משוואה מורכבת. מצד אחד, תקציבי ענק שהושקעו במספר מערכות בחירות בשנים האחרונות, והבנה שצריך להדק את החגורה ולהפיק את המקסימום מכל שקל; מצד שני, מגרש פוליטי עם שחקני תקשורת חדשים, ותחרות קשה מצד הרשתות החברתיות. כל אחד מהערוצים מנסה להביא בשורה משלו, ולבנות נבחרת טאלנטים במטרה למשוך את הצופים. בדקנו כמה זה עולה להם, ומה צפוי על המסך עד המדגם, וגם אחריו.

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4 רכיבי הוצאה

על פי הערכות של גורמים בתעשיית הטלוויזיה, העלות הכוללת של ליל הבחירות בכל הערוצים יחד מגיעה לעשרות מיליוני שקלים - שמושקעים הן בשידורי החדשות והן בתוכניות הנלוות. אם בעבר נרשמו הפקות שחצו את רף ה-8 מיליון שקל, כיום, לאחר מספר סבבי בחירות בזמן קצר, במערכות הוחלט על צמצומים. בממוצע, ההשקעה בפועל מגיעה ל-4-5 מיליון שקל במשדרי החדשות בלבד.

מאחורי המספרים עומדים ארבעה רכיבי הוצאה עיקריים. ראשית, המדגם. מדובר באחד מסעיפי ההוצאה הכבדים ביותר, שנאמד במיליון שקל ומעלה, סכום המושקע במערך הקלפיות הפיזיות ובסוקר ייעודי. ערוצים שבוחרים לוותר על קלפיות מדגם ומסתפקים בסקרים טלפוניים (המשולבים לעיתים בהסכמים שנתיים) חוסכים סכום משמעותי, אך משלמים על כך בפורמט צנוע יותר.

שנית, פריסת מטות השטח ושידור חוץ. היקף השידור תלוי בכמות המפלגות שהערוץ בוחר לסקר, ובאופן הסיקור. העלות של שולחן וכמה מקומות ישיבה יכולה לעמוד על מאות אלפי שקלים, בעוד הקמת אולפני חוץ מורכבים במטות המרכזיים (עם במות, תאורה ופאנלים מורחבים) עשויה להגיע למיליון שקל.

שלישית, טכנולוגיות וגרפיקה - ההשקעה בנראות המסך, אריזת המשדר והאלמנטים הטכנולוגיים שנועדו להמחיש את חלוקת המנדטים והקואליציות בצורה אינפוגרפית ומציאות רבודה, מגיעה גם היא למאות אלפי שקלים.

רביעית, ישנה השקעה בכוח אדם, כולל פרילנסרים ושעות נוספות. יום הבחירות הוא יום שבתון המזכה ב-200% שכר, ומבצע שידורים כזה מעסיק מאות עובדים במקביל מסביב לשעון. התלות המשמעותית בפרילנסרים, עבודה בשלוש משמרות ברצף של עד 48 שעות שידור, והוצאות לוגיסטיות נלוות - מנפחות את עלויות השכר משמעותית.

טכנולוגיה ודרמה

ביום הבחירות, הטלוויזיה תיראה כמו מגה-מבצע שידורים מסונכרן מקצה לקצה. החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הקטנות של הלילה, ואף לתוך יום המחרת, לוחות השידורים הרגילים יוחלפו באולפנים פתוחים, רצף אקטואלי בלתי פוסק ומשדרים חגיגיים. כל גופי השידור ישלבו פריסת שטח של עשרות עמדות שידור, כתבים וצוותים בכל רחבי הארץ, בדגש על נוכחות ישירה במטות המפלגות ובמוקדי ההצבעה המרכזיים.

חלק מהאולפנים יתאפיינו באריזות גרפיות חדשות ויכולות משופרות, והודות להתפתחות הטכנולוגית, הם גם יהפכו לתצוגת תכלית מתקדמת מבחינה ויזואלית. בדומה לבחירות הקודמות, גם הפעם ייעשה שימוש ביכולות מציאות רבודה (AR), משמע מסכים אינפורמטיביים עמוסי נתונים שצפים על המסך. המטרה היא להמחיש בזמן אמת את כל הנתונים הרלוונטיים, ואת "משחקי הקואליציה" ותרחישי הרכבת הממשלה.

כל הדרמה והמתח של היום הזה ייבנו לקראת רגע השיא המשותף לכולם, בשעה 22:00 בדיוק - הספירה לאחור וחשיפת מדגמי הטלוויזיה הגדולים, שיובילו להמשך שידורים מרתוני המלווה את ספירת קולות האמת בוועדת הבחירות המרכזית.

עבור הצופה הישראלי, התוצאה תהיה חוויית צפייה אינטנסיבית, עתירת טכנולוגיה ודרמה. אך האם ההשקעה הזו משתלמת לערוצים? נתוני הצפייה במדגמי הטלוויזיה של בחירות 2022, הבחירות הכלליות האחרונות שהתקיימו בישראל, מלמדים על ירידה בעניין של הציבור במשדרים. כך, סך הצפייה בשלושת הערוצים המרכזיים צנח מ-50.5% במרץ 2021 לכ-40% בנובמבר 2022.

כעת עולה השאלה האם בבחירות הנוכחיות יחזור הציבור בהמוניו אל המסכים, או שמא מגמת ההתרחקות ממשדרי החדשות ועליית הרשתות החברתיות רק תעמיק.

עם הומור, או בלי

לצד קווי הדמיון, כל אחד מערוצי הטלוויזיה מנסה לבדל את עצמו. בקשת ובחדשות 12 שמים את הדגש על מפגן כוח של מעמדם כמובילי שוק, תוך חיבור הדוק בין חברת החדשות לתוכן המוכר של הערוץ - קרי שידור חי ואינטנסיבי של "ארץ נהדרת", שצוותה נערך להגיב ישירות ובזמן אמת לתוצאות המדגם.

ברשת ובחדשות 13 מנסים לחדש בראש ובראשונה דווקא בהיבט הטכנולוגי, ברוח הבעלים החדשים, אסף רפפורט וינון קוסטיקה. סביב הרכישה הובהר כי צפוי שיפור של הנכסים הדיגיטליים והטכנולוגיות בחברה, וכעת מגיע הזמן להדגים זאת - הערוץ משיק אולפן בחירות חדש לגמרי, אריזה גרפית חדשנית, ומסכי מידע משולבי AI להזרמת נתוני הצבעה והדמיות מהירות. בערוץ מספרים על שימוש נרחב בבינה מלאכותית, וקיצור התהליך הטכנולוגי מחצי שנה לכמה שבועות בודדים. בנוסף, בפריים ישודרו "מונית הכסף" ומערכונים של "הישראלים" (שלישיית מה קשור).

בתאגיד (כאן) הדגש הוא על סינרגיה רב-פלטפורמית ויעילות תשתיתית: במקום להקים אולפן חדש, נשענים על האולפן שהוקם ותוכנן מראש למשדרים מסוג זה, עם ריבוי מסכים, יכולות עיבוד נתונים בזמן אמת ומערכות גרפיות מתקדמות לניתוח מפת המנדטים. המערך יתפרס במקביל בטלוויזיה, ברדיו (כאן ב') וברשתות הדיגיטל, כולל משדר שטח פתוח ממתחם ביג גלילות. בצד הבידורי ישולבו מותגי הדגל, "קופה ראשית" ו"תגידו קצר".

בערוץ 14 ממצבים את עצמם כ"אולפן הבחירות הגדול בישראל". בדומה לשאר הערוצים, גם כאן יושק אולפן מיוחד, עם טכנולוגיות מתקדמות ועם מדגם - אם כי לא ברור האם הוא מבוסס על סקר טלפוני, או על הצבת קלפיות כמו בערוצים המתחרים. התוכנית "הפטריוטים" תשודר בשעה 21:00 מבנייני האומה, שם ממוקם מטה הליכוד, ותימשך שעה.

ב-i24NEWS (ערוץ 15), שעבורו זהו משדר הבחירות הראשון בתולדותיו, בחרו בקו מערכתי מובדל - הימנעות מתכני בידור או סאטירה, והתמקדות בלעדית ברצף חדשותי "הארדקור". זאת לצד אופרציה בינלאומית רחבה, המשדרת את יום הבחירות הישראלי במקביל גם באנגלית, צרפתית וערבית. בערוץ מנסים לעמוד על דגל "האיזון", ומתכננים "מדגם משולב", שכולל מגוון שיטות איסוף ועשרות אלפי מצביעים.

צילום: i24NEWS

בערוץ 16 החדש מנסים להציג חידוש במדגם. למרות שבערוצים כמו חדשות 12 וחדשות 13 מפמפמים בימים האחרונים כי הם עומדים לבצע את המדגם הגדול ביותר, לגלובס נודע כי המדגם של הערוץ צפוי לכלול את מספר הקלפיות הגדול ביותר ביחס למתחרים. על פי הערכות בשוק, בשאר הערוצים יש כ-70 קלפיות, ואילו המדגם שלו יתבסס על 85 קלפיות.