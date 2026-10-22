חברת גלובל ווין אנד ספיריטס חתמה על הסכם מסחרי בהיקף של כ-25 מיליון שקל עם קבוצת NOX, המפעילה מסעדות, ברים ומועדונים בתל אביב. במסגרת ההסכם תהפוך גלובל לספקית האלכוהול המרכזית של הקבוצה, לאחר כ-15 שנות התקשרות עם ספק קודם.

קבוצת NOX, הפועלת משנת 2011, מפעילה בין היתר את המסעדות פופ אנד פופ, לולי, קאפלה ודה פקטו, לצד הבר אמש, ביר גארדן בשרונה והמועדונים אטלנטה ומורפיום. במסגרת ההתקשרות ישולבו בעסקי NOX מותגים שמשווקת גלובל, ובהם בלוודיר, גלנפידיך, ג'ק דניאלס, מואט אנד שנדון והנסי. הצדדים מתכננים גם שיתופי פעולה בתחום האירועים וקידום המותגים.

במקביל, קבוצת NOX מתכננת להרחיב את פעילותה בשנת 2027, בין היתר באמצעות פתיחת מסעדה, בר ומתחם אירועים בפינת הרחובות מונטיפיורי ואלנבי בתל אביב, וההסכם יחול גם עליהם. בנוסף בוחנת הקבוצה את האפשרות להתרחב מחוץ לעיר.