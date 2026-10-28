ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ כמעט 2 מיליון שקל: פרס הניחומים של וינטר, הנדל וזליכה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בחירות 2026

כמעט 2 מיליון שקל: פרס הניחומים של וינטר, הנדל וזליכה

שתי הרשימות צפויות לקבל 1.83 מיליון שקל כל אחת, לאחר שיחצו את רף 1% מהקולות, אך הערבויות וההלוואות שגייסו מותירות אותן בחשיפה של מיליוני שקלים

ג'ניפר סילון 13:10
ירון זליכה, יועז הנדל ועופר וינטר / צילום: נועם מושקוביץ, איל יצהר, ויקיפדיה / נדב מרגלית
ירון זליכה, יועז הנדל ועופר וינטר / צילום: נועם מושקוביץ, איל יצהר, ויקיפדיה / נדב מרגלית

ספירת הקולות נמשכת, ותמונת המנדטים עוד תוסיף להתבהר, אך כבר עכשיו מסתמן אתגר פיננסי משמעותי עבור המפלגות החדשות שלא יעברו את אחוז החסימה. מפלגות חדשות וקטנות נדרשות לגייס ערבויות במיליוני שקלים כדי לממן קמפיין, שכן החוק מגביל את גובה התרומות. הבולטות שבהן הן רשימת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל ופרופ' ירון זליכה, ורשימת עמך ישראל בראשות עופר וינטר.

בקרוב עוברים לספירת המעטפות הכפולות. מי מרוויח מהן?
מהמדגמים ועד תוצאות האמת: מה הסביר את הפער בין התחזיות למציאות?

באופן כללי, אם הרשימה נכשלת בקלפי, הערבויות עלולות להיחלט לכיסוי החובות. לכן, לצד אחוז החסימה, 3.25%, ניצב רף חשוב נוסף: מפלגה שמקבלת לפחות 1% מהקולות זכאית ליחידת מימון אחת, שבבחירות 2026 שוויה כ־1.835 מיליון שקל. ד"ר אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה, מסביר כי המנגנון נועד לאפשר למפלגות בעלות סיכוי ממשי להתמודד בלי לחשוש שהחמצה צרה של אחוז החסימה תותיר אותן ללא מימון. עם זאת, מי שלא תגיע ל־1% לא תקבל מימון כלל.

הערבויות של המפלגות

שתי הרשימות שהזכרנו יסיימו כנראה מעל הרף הזה, ושפירא אומר כי שתיהן צפויות לקבל את יחידת המימון בסך 1.835 מיליון שקל. ואולם, זה כנראה לא יספיק לה לכיסוי החובות. לפי הדיווחים למשרד מבקר המדינה, יועז הנדל גייס ערבויות בסך 3.9 מיליון שקל ותרומות של כ־256 אלף שקל, וירון זליכה גייס ערבויות בסך 3.2 מיליון שקל ותרומות של כ־398 אלף שקל. השניים לא נטלו הלוואות ישירות.

הרשימה המשותפת שלהם גייסה ערבויות פרטיות בסך כולל של 7.1 מיליון שקל ותרומות בהיקף של כ־650 אלף שקל. לא ידוע כמה מן הערבויות נוצלו בפועל, אך ייתכן שגם במקרה זה יידרש חילוט בהיקף משמעותי או גיוס מקורות נוספים. זליכה עצמו העמיד למפלגתו ערבות של 1.6 מיליון שקל.

לעומתם, עופר וינטר גייס ערבויות בסך 11.4 מיליון שקל, נטל הלוואות של כ־8.5 מיליון שקל וגייס תרומות של 42 אלף שקל בלבד. אם מפלגתו עמך ישראל ניצלה את מלוא הערבויות שגייסה, היא עלולה להישאר לאחר הבחירות בחוב של יותר מ־9.5 מיליון שקל. בהיעדר נכסים למימוש, תוכל המפלגה לנסות לגייס תרומות להחזר החוב, אך לדברי שפירא, "סביר מאוד להניח שחלק גדול מהערבויות הפרטיות שניתנו לה - יחולטו".