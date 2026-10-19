ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בני גנץ הודיע: "לא אתמודד בבחירות הקרובות"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בני גנץ

בני גנץ הודיע: "לא אתמודד בבחירות הקרובות"

לאחר שבסקרים האחרונים לא הצליחה כחול לבן לעבור את אחוז החסימה, הודיע גנץ כי לא יתמודד בבחירות הקרובות, אף שרק לאחרונה התחייב לרוץ עד הסוף • גנץ הבהיר כי ימשיך לפעול להקמת ממשלת אחדות, וצפוי למסור הערב הצהרה במסיבת עיתונאים שיכנס • איזנקוט בירך על ההחלטה: "נכונה ואחראית"

נבו טרבלסי 15:44
יו''ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת
יו''ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ / צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הודיע היום (ב') כי לא יתמודד בבחירות הקרובות. בהודעה מטעמו מסר גנץ כי בכוונתו להמשיך ולפעול להקמת ממשלת אחדות: "זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ". הערב בשעה 20:00 יכנס גנץ מסיבת עיתונאים בכפר המכביה, שבה ימסור הצהרה בנושא.

ההחלטה אינה מגיעה בחלל ריק. לפי כלל הסקרים האחרונים של גופי המחקר בישראל, כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה. כך לדוגמה, בסקר שפורסם במעריב זכתה כחול לבן לתמיכה של 1.1% בלבד, בסקר של ערוץ 14 ל-1.2% ובסקר של ישראל היום ל-0.8%.

שבועיים וחצי לפני הבחירות פרסם גנץ סרטון שבו התחייב לרוץ עד הסוף. "אנחנו בדרך לאסון וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים לעוד בחירות ולממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים - שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. הם לא למדו כלום משבעה באוקטובר. על מנת להילחם באויבנו אני חייב להיאבק על האחדות בנינו ולכן אני רץ עד הסוף".

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר! עם איזנקוט", מסר: "מודה לחברי, רא"ל (במיל') בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך".