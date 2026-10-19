בני גנץ הודיע: "לא אתמודד בבחירות הקרובות"

יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הודיע היום (ב') כי לא יתמודד בבחירות הקרובות. בהודעה מטעמו מסר גנץ כי בכוונתו להמשיך ולפעול להקמת ממשלת אחדות: "זה הפתרון היחיד שימנע אסון נוסף וישמור על ישראל מול כל האתגרים מבית ומחוץ". הערב בשעה 20:00 יכנס גנץ מסיבת עיתונאים בכפר המכביה, שבה ימסור הצהרה בנושא.

ההחלטה אינה מגיעה בחלל ריק. לפי כלל הסקרים האחרונים של גופי המחקר בישראל, כחול לבן אינה עוברת את אחוז החסימה. כך לדוגמה, בסקר שפורסם במעריב זכתה כחול לבן לתמיכה של 1.1% בלבד, בסקר של ערוץ 14 ל-1.2% ובסקר של ישראל היום ל-0.8%.

שבועיים וחצי לפני הבחירות פרסם גנץ סרטון שבו התחייב לרוץ עד הסוף. "אנחנו בדרך לאסון וחייבים לעצור ולהציל את המדינה. מאז שנכנסתי לפוליטיקה פעלתי בדרך אחת, אחדות ישראל. הפוליטיקאים משני הגושים מתנגדים לאחדות שאני מקדם מדם ליבי. הם רוצים הכרעה, הקרע משרת אותם פוליטית. הם מובילים לעוד בחירות ולממשלות צרות שיקרעו אותנו מבפנים - שיגרמו לאויבים שלנו לתקוף אותנו שוב. הם לא למדו כלום משבעה באוקטובר. על מנת להילחם באויבנו אני חייב להיאבק על האחדות בנינו ולכן אני רץ עד הסוף".

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר! עם איזנקוט", מסר: "מודה לחברי, רא"ל (במיל') בני גנץ, על החלטתו הנכונה והאחראית לפרוש מהתמודדות בבחירות הגורליות מאז קום המדינה. אני מודה על תרומתו ארוכת השנים לביטחון ישראל ובטוח שימשיך לתרום לחברה הישראלית גם בהמשך".