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המשרוקית לקראת הבחירות: זינוק בדיפ פייק בתעמולה
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תעמולת בחירות

לקראת הבחירות: זינוק בדיפ פייק בתעמולה

בתחילת השבוע האחרון חל זינוק חד ורציף שהוביל לשלושה ימי שיא רצופים שבהם נרשם מספר קבוע וגבוה במיוחד של 35 פריטי תוכן שזוהו כדיפ פייק מדי יום • ה־AI שמאחורי הבחירות, מדור חדש

יובל אינהורן 10:16
תמונה מתוך הסרטון ששיתף ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות החברתיות / צילום: צילום מסך מרשת איקס
תמונה מתוך הסרטון ששיתף ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות החברתיות / צילום: צילום מסך מרשת איקס

אודות המדור: ה־AI שמאחורי הבחירות

המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים. 

המגמה השבועית

נתוני הגרף חושפים קפיצה דרמטית וחסרת תקדים בהיקף תעמולת ה־AI בשבוע האחרון, אשר הגיעה לשיאה ההיסטורי במערכת הבחירות הנוכחית. מאז סגירת הרשימות ב־9 בספטמבר, נרשמה מגמה תנודתית עם נקודות שיא מקומיות שלא חצו את רף 30 הפרסומים היומיים המסומנים בתווית "נחזות עמוקה" (דיפ פייק). אלא שבתחילת השבוע האחרון חל זינוק חד ורציף שהוביל לשלושה ימי שיא רצופים (בין ימי שלישי ורביעי), שבהם נרשם מספר קבוע וגבוה במיוחד של 35 פריטי תוכן שזוהו כדיפ פייק מדי יום.

לאן המפלגות מכוונות את הקמפיינים ב־AI?
איך המפלגות משתמשות בבינה מלאכותית?

העלייה החדה הזו בהיקף הפרסומים מייצגת את המעבר הרשמי של מטות התעמולה לשלב "בליץ הדיגיטל" של ישורת הסיום, שבו נעשה שימוש מוגבר בכלי דיפ פייק מורכבים ומחוללי מדיה סינתטית.

הסרטונים הבולטים

"ביבי וטראמפ, חברים טובים" | בנימין נתניהו: הסרטון מציג את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו במה שנראה כמו סצינה שלקוחה מתוכנית הריאליטי "המרוץ למיליון", כשהם צוחקים על משימה שביצעו. מיד אחר-כך הסרטון מציג את התקיפות הישראליות באיראן, תחת הכיתוב: "הצלנו את ישראל מהשמדה איראנית".

מה שבעיקר חשוב כאן הוא שהקטע המקורי עלה על־ידי משתמש רשת אחר, שתויג בשם: Yonatanvii. בלי להתייחס לפרטי המקרה הספציפי הזה, הדבר יכול להזכיר תרחיש יום בחירות שמדאיג רבים: יוצרי תוכן חיצוניים, שאנחנו לא תמיד יודעים מי הם והאם הם מקושרים לגורמים במערכת הפוליטית, מעלים תוכן ויראלי שפוליטיקאים משתפים - וזה יופץ במהירות כזאת שלא תשאיר זמן להתריע שמדובר בדיפ פייק.

● טלפון לסינוואר | גדי איזנקוט: בסרטון שפרסמה ישר, נראה נתניהו משוחח בשיחת וידאו טלפונית עם יחיא סינוואר ומברך אותו על הניצחון. הסרטון - שכמובן עושה שימוש בדיפ פייק - פורסם ברשתות החברתיות ללא סימון. עוד באותו יום, יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג הורה לסמן את הסרטון ככזה שנעשה בשימוש באמצעים דיגיטליים או להסירו. הסרטון אכן הוסר מהרשת.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data