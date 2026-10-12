לאן המפלגות מכוונות את הקמפיינים ב־AI?

אודות המדור: ה־AI שמאחורי הבחירות המדור שיתפרסם כאן בימי ראשון עד לבחירות נכתב בשיתוף "זה ב־AI", מיזם מחקרי של האוניברסיטה הפתוחה, שנועד להגביר את השקיפות בכל הנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. מדי שבוע נציג את היקף השימוש וננתח מקרים בולטים.

המגמה השבועית

נתוני השבוע האחרון חושפים כי עיקר המאבק על תודעת הבוחרים באמצעות כלי AI מרוכז ברשתות הוותיקות והממוסדות של חברת מטא. פלטפורמת פייסבוק מובילה את המגמה עם 33% מסך פריטי ה־AI, ומיד אחריה ניצבת אינסטגרם עם 29%, נתון המצביע על כך שהפוליטיקאים והמפלגות מכוונים את עיקר התוכן המיוצר אל עבר קהלים מבוגרים ופרופילים בעלי מעורבות פוליטית מסורתית.

● הסירוב של ברק, המבוכה של נתניהו: למה בישראל אין עימות בחירות?

● איך המפלגות משתמשות בבינה מלאכותית?

מנגד, הרשתות המאופיינות בדינמיקה מהירה, קהלים צעירים יותר או שיח מבוזר מציגות נפחי פעילות מתונים יותר, כאשר פלטפורמת איקס (טוויטר לשעבר) מרכזת 21% מהפרסומים. טיקטוק סוגרת את הרשימה עם 17% בלבד, נתון מפתיע המעיד כי למרות הפופולריות של תכני וידאו קצרים, ייצור והפצת תכני ה־AI במערכת הבחירות הנוכחית נשענים קודם כל על התשתיות והפידים המסורתיים.

חלוקה זו חושפת גם את האסטרטגיה הכלכלית והלוגיסטית של מטות התעמולה, המעדיפים להשקיע את מרב מאמצי הייצור בפלטפורמות התומכות בצורה מיטבית בתמונות סטטיות ובפוסטים משולבי טקסט. בעוד שרשתות כמו פייסבוק ואינסטגרם מאפשרות להעלות תמונות סינתטיות שנוצרו במהירות ובזול ב־AI כדי להניע מעורבות (Engagement) גבוהה, רשת כמו טיקטוק דורשת הפקה מורכבת ויקרה בהרבה של סרטוני וידאו קצרים בתנועה מלאה.

הסרטונים הבולטים

● "בית החולים של חמאס" | הליכוד: הסרטון מציג הדמיה סינתטית של בית חולים או מוסד סיעודי, שבו אנשי צוות ומטופלים בכיסאות גלגלים מוצגים כפעילי חמאס רעולי פנים, לצד הזהרה מפני שיתוף פעולה פוליטי עם מנסור עבאס. זה מראה שימוש ב־AI לתעמולה שלילית מבוססת הפחדה: תרגום מסר פוליטי מופשט על "קואליציה עם תומכי טרור" לדימוי מוחשי ומאיים שנועד לעורר תגובה רגשית חזקה.

● חתונת הפירות | הדמוקרטים: הסרטון מציג דמויות אנימציה של פירות בסגנון "מיני דרמות" שמככבות ברשת. בסרטון של הדמוקרטים נראית חתונה מבוימת בין דמות עם ראש תות בחליפה לבנה לדמות עם ראש אפרסק בשמלת כלה, לצד כלב קטן, הכיתוב "רק על הדמוקרטים אפשר לסמוך" ודגל הגאווה. כאן נראית אסטרטגיה הפוכה של קמפיין חיובי: שימוש ב־AI ליצירת שפה חזותית רכה, הומוריסטית ומזמינה, שמנגישה ערכים ליברליים של שוויון ונישואין חד־מיניים ופונה לקהל צעיר בטיקטוק.

המחקר ממומן על־ידי מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות ומרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, ונתמך על־ידי The Bright Initiative של חברת Bright Data