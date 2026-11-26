הכותב הוא סמנכ"ל המחקר של "עלינו - הנכדים המייסדים", וכותב את מדור "בודקים את המיתוס" עבור המשרוקית של גלובס

שילמתם מס הכנסה החודש? אתם מיעוט. 53% מהישראלים העובדים בעלי הכנסה מדווחת אינם מגיעים כלל לסף המס, משום שנקודות הזיכוי מכסות את מלוא חבות המס שלהם. סף הכניסה הזה אינו תלוי רק במצב המשפחתי או בהכנסה, אלא גם במיקוד הגיאוגרפי. רווק שמפריש לפנסיה מתחיל לשלם מס הכנסה משכר של 6,906 שקל בחודש ביישוב שאינו מוטב, אך ב-55 יישובים בישראל אותו רווק לא ישלם שקל אחד של מס עד לשכר של 26,358 שקל בחודש לכל הפחות. עבור בעלי משפחות, הסף מזנק הרבה מעבר לכך. למפה האינטרקטיבית

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למרות ההשפעה האדירה על הכיס של כל אזרח, ועל קופת המדינה, עד היום היה קשה מאוד לקיים על כך דיון ציבורי מושכל. המידע פוזר בין לוחות הניכויים של רשות המסים, הוראות שעה, חוקים זמניים ונספחי תקציב. כדי לשנות זאת, בנינו בתנועת "עלינו - הנכדים המייסדים" את "מפת סף המס 2026", כלי פתוח המציג את כל היישובים בישראל, מדרג את 555 היישובים המוטבים (שבהם מתגוררים 1.94 מיליון תושבים) ועוזר לכל אזרח לחשב מאיזה שכר הוא מתחיל לשלם מס - לפי מצבו המשפחתי, שירות מילואים, השכלה ופנסיה, לצד ניתוח עלות-תועלת מבוסס מקורות.

אך המפה האינטראקטיבית היא רק אמצעי. המהות היא להציג בצורה אחראית ואמינה את התרחבות הטבות המס בשנים האחרונות.

המיליארדים שנעלמים מחוץ לשורת ההוצאות

הבעיה המרכזית בכלכלת הטבות המס של ישראל היא שמדובר בכסף שקוף למחצה. בניגוד להוצאה תקציבית ישירה, אובדן הכנסות ממסים אינו נספר ואינו נבחן באותה זכוכית מגדלת כמו סעיף בתקציב המדינה. לכן קל פוליטית להרחיב אותו כמעט בכל תקציב מחדש, אבל קשה מאוד להחזיר את הגלגל אחורה.

התוצאה ניכרת בעלות הכוללת, שצומחת בקצב מואץ בהרבה מהמשק כולו. לפי "עיקרי התקציב 2026" של משרד האוצר, הזיכוי במס ליישובים ולכוחות הביטחון לבדו יעלה השנה לקופה הציבורית כ-3.83 מיליארד שקל. לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בין 2015 ל-2025 זינקה עלות ההטבה ב-109%, בעוד שהתוצר המקומי צמח ב-78% בלבד. כשיותר ממחצית מהעובדים אינם משלמים מס הכנסה בכלל, כל הרחבה נוספת של הפטורים מעמיקה את שחיקת בסיס המס, ומטילה נטל כבד יותר על כתפי המיעוט המממן את המדינה.

כסף ציבורי לעשירונים העליונים, תועלת מזערית

אפשר בהחלט לטעון שמוצדק לחזק אוכלוסיות מוחלשות ולייצר תמריצים להתיישבות בגבולות הארץ, אך הנתונים מלמדים שמנגנון הטבת המס כמעט ולא אפקטיבי למטרות אלו בדיוק. לפי נתוני משרד האוצר, כ-3.1 מיליארד שקל (80% מהעלות הכוללת) מגיעים דווקא לשלושת העשירונים העליונים. שלושת העשירונים התחתונים מקבלים מההטבה הגיאוגרפית, בגדול, אפס שקלים. איך זה קורה?

זו אינה תקלה ביישום, אלא תוצאה מובנית של המנגנון. מכיוון שההנחה ניתנת כאחוז מההכנסה עד לתקרה קבועה, מי שאינו מגיע לסף המס לא נהנה ממנה כלל, ומי שמשתכר יותר מקבל יותר. כך, ביישוב הנהנה מהנחה של 20%, רווק המשתכר 8,000 שקל בחודש חוסך 127 שקל בלבד, בעוד ששכנו המשתכר 30,000 שקל חוסך 4,464 שקל בחודש. פי 35.

גם המבחן התוצאתי של עידוד הגירה לפריפריה מציג תמונה עגומה. בעקבות הרחבת הרשימה ב-2016 למאות יישובים חדשים, שהכפילה את מספר העובדים הזכאים, בחן מחקר של עדי פינקלשטיין מבנק ישראל (פורסם בינואר 2026 וניתח נתונים עד 2019) את האפקטיביות של המהלך. הממצאים הראו שרק כ-5% מהטבות המס הגיאוגרפיות הגיעו לתושבים חדשים שעברו להתגורר ביישובים המוטבים, בעוד ש-95% מהכסף שולם למי שכבר גרו שם ממילא. יתרה מכך, רק כ-27% מהשכירים ביישובים המוטבים קיבלו הנחה בפועל, בין היתר מפני שכמחציתם כלל אינם עוברים את סף המס. המסקנה ברורה, והיא שגם אם המדיניות תרמה להגירה מסוימת, העלות שלה למשלם המסים ביחס לתועלת רחוקה מלהיות אופטימלית.

טלאי פוליטי במקום קריטריונים שקופים

כאשר מערכת הטבות בהיקף של מיליארדים מתנהלת ללא קריטריון אחיד, שקוף ויציב, היא הופכת במהירות לכלי של כוח פוליטי. כך נבנית הרשימה כטלאי על טלאי באמצעות הוראות שעה וחקיקה מותאמת אישית.

דוגמאות לכך אפשר למצוא בשורת מהלכים רק מ-2026, ובהם הוספת הוראת שעה ייעודית ליישובי "קו העימות המזרחי", וכן חקיקה חריגה, שהכניסה את נוף הגליל לרשימת המוטבים, תוך שהיא מותירה את נצרת הסמוכה והמוחלשת ממנה בחוץ. מהלך זה עדיין תלוי בפתחו של בג"ץ, והגבול בין מי שמקבל הנחת מס של אלפי שקלים בחודש למי שמשלם מס מלא מוכרע בוועדת הכספים ולא לפי מדדים מקצועיים אחידים.

מסמלים לתוצאות: רעיון מארגן חדש לישראל

הדיון הזה אינו עימות בין תושבי הפריפריה לשאר הארץ. רבים מהיישובים המוטבים שוכנים על קו העימות או רחוקים ממרכזי התעסוקה, וחיזוקם הוא אינטרס לאומי מובהק. השאלה שאנחנו ב"עלינו - הנכדים המייסדים" מציבים במרכז סדר היום אינה אם להשקיע בפריפריה, אלא איך לנהל נכון יותר את הכסף המשותף של כולנו.

במקום להקצות כמעט 4 מיליארד שקל בשנה להטבת מס עיוורת שגדלה עם השכר ומדלגת על החלשים, אפשר וצריך לבחון חלופות אפקטיביות בהרבה. אפשר להקל בנטל המס במקומות אחרים, לבנות מנגנון שמגיע גם למי שנמצא מתחת לסף המס (כמו מענק עבודה מוגדל) או להפנות את אותם משאבים להשקעה ישירה בעידוד תעסוקה איכותית, הקמת חדרי מיון קדמיים, חיזוק החינוך ושדרוג התחבורה הציבורית. אלו צעדים שייתכן כי יהיו יעילים יותר בצמצום פער השירותים הציבוריים בין הפריפריה למרכז.

זו הליבה של הרעיון המארגן החדש שאנו מקדמים בתנועה. להפסיק לנהל את המדינה באמצעות תיקוני "פלסטר" זמניים ופוליטיקה מגזרית, ולעבור למשילות אחראית ולמהלכי עומק הנמדדים בתוצאות. לשים את כל הנתונים על השולחן, ולתת לכל אזרח את הכלים להבין את המציאות ולשאול את נבחריו שאלות טובות ונוקבות יותר.

מוזמנים לבדוק את היישוב שלכם ב"מפת סף המס 2026", וגם להעביר הלאה, לחברים בפריפריה, כדי שיידעו טוב יותר מהן זכויותיהם, ולמשלמי המסים במרכז, שיידעו עד כמה משמעותית תרומתם לרווחת הכלל.