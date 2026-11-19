האם יורש של דירה שנמצאת בעיצומו של פרויקט התחדשות עירונית נכנס לנעלי המוריש גם בכל הנוגע להטבות המס? והאם הוא יהיה זכאי לאותם פטורים והנחות מס גם ביחס לדירה החדשה שיקבל?

השאלות הללו, שעשויות להיות שוות עשרות ואף מאות אלפי שקלים, עוררו בשנים האחרונות מחלוקות רבות מול רשות המסים. בשני ניירות עמדה שפרסמה הרשות, במרץ והחודש, היא מבהירה מתי זכויות המוריש עוברות ליורש ומתי לא. גלובס עושה סדר.

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מה נקבע בניירות העמדה?

נייר העמדה שפורסם במרץ קובע כי יורשים שקיבלו דירת מגורים המזכה בפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, יוכלו לשמור על זכאותם לפטור גם במכירת הדירה החלופית שקיבלו במסגרת פרויקט פינוי־בינוי או תמ"א 38.

זאת, אף שהסעיף מתנה את הפטור בכך שהדירה הנמכרת הייתה בבעלות המוריש. רשות המסים מאפשרת למעשה "לשרשר" את הפטור לדירה החדשה, בתנאי שעסקת ההתחדשות העירונית עצמה הייתה פטורה ממס שבח.

בנייר העמדה השני, שפורסם החודש, מתייחסת הרשות לשאלה ספציפית יותר, והיא: כמה מס ישלמו יורשי קשישים בפרויקטים של התחדשות עירונית, והאם יהיו זכאים להטבות מס שהקשיש המנוח היה נהנה ממנה בחייו.

בעמדה זו נקבע כי אם הקשיש נפטר לפני "יום המכירה" - היום שבו משתכללת חבות המס, זכאות היורשים להטבות המס תיבחן על פי זכאותם האישית בלבד כמחזיקים ביחידת המגורים, והם לא יהיו זכאים לתמורות הייחודיות לקשיש ולהטבות המס המוענקות לקשישים על פי חוק.

זכאות לתמורה שהובטחה לקשיש מובילה גם להטבות המס שלו?

עו"ד אפרת רוסינסקי, שותפה במשרד עוה"ד מאיר מזרחי עם א.רפאל, מסבירה ש"לא בהכרח. יש להבחין בין הזכות החוזית לתמורה לבין הזכאות להטבות המס בגינה".

במיזמי התחדשות עירונית זכאים קשישים לתמורות ייחודיות, מעבר לדירה החלופית הרגילה: בין היתר, שתי דירות קטנות, דירה קטנה בתוספת כסף, מעבר לבית אבות או מכירת הדירה החלופית ליזם ורכישת דירה אחרת מחוץ לפרויקט. החוק מעניק גם הטבות מס לתמורות אלה, בכפוף לעמידה בתנאים ובמועדים שנקבעו בו.

בהתאם, קיימות גם הטבות מס לתמורות הייחודיות לקשיש, אשר כדי לקבלן יש לעמוד בתנאים ובמועדים הקבועים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין.

עו''ד אפרת רוסינסקי / צילום: יח''צ

מהו "יום המכירה"?

עו"ד רוסינסקי: "'יום המכירה' הוא המועד שלפיו נבחנת עסקת המכירה לצורכי מס, והוא מוגדר בחוק כמועד המוקדם בין תחילת הבנייה לבין התקיימות התנאים המתלים לפי הסכם ההתחדשות העירונית. לכן, גם אם בעל הדירה נפטר שנים לאחר שחתם על ההסכם, ייתכן שהפטירה אירעה לפני יום המכירה לצורכי מס. ההבדל בין פטירה לפני מועד זה לבין פטירה אחריו עשוי להשפיע באופן דרמטי על הטבות המס ועל העלות הכלכלית של העסקה".

מה אם הקשיש בחר לקבל שתי דירות קטנות?

רוסינסקי: "ייתכן שהיורשים יהיו זכאים לפטור גם במקרה זה. אם הפטירה אירעה לאחר יום המכירה, יחולו הוראות המס החלות על הקשיש, גם בגין קבלת שתי דירות.

"למשל, נייר העמדה מציין כי כאשר לפחות שני יורשים ירשו דירת מגורים, באפשרותם לקבל מהיזם שתי דירות מגורים, בכפוף לתנאי הפטור - מדובר בסעיף ספציפי בחוק המאפשר ליורשים לקבל דירות כמספר היורשים".

עו"ד משה רז כהן ממשרד רז כהן פרשקר ושות' מוסיף: "ראשית, בהיעדר התניה על כך בהסכם, הזכות לקבלת שתי דירות עוברת ליורשיו של הקשיש. תוצאת המס תהיה כדלקמן: את העסקה יש לפצל לשניים. החלק שיש לייחס לדירה ששוויה גבוה יותר, פטור. החלק שיש לייחס לדירה השנייה, אינו פטור. במקרה של פינוי־בינוי, החלק הלא פטור הוא מכר מלא; בתמ"א, מדובר בעסקת שרותי בנייה. גם בעניין זה עומדת המחלוקת בין רשות המסים לבין הנישומים, כיצד לשום את החלק החייב.

"לעמדתי מדובר במכירת זכויות בדירת מגורים שעשויה להיות גם כן פטורה או להנות ממס לינארי מועדף. למען הסר ספק, יש לבצע חישוב מלא בתוך החלק הנמכר ללא פטור, במידה ומסווגים זאת כמכירת דירת מגורים, של פיצול התמורה לפי סעיף 49ז'. עניין נוסף ראוי לתשומת לב מיוחדת. בשל ניסוחן הקלוקל של סעיפים 49כב(ב) - לג1(ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין, עם תכנון מס נכון וייחוס דירה חדשה בהסכם לכל יורש בנפרד, אולי אפשר להנות - ושוב, הרשות אוחזת בדעה שונה - מפטור מלא גם בקבלת שתי דירות".

עו''ד משה רז כהן / צילום: אוהד דיין

מה קורה בהסכם שקובע זכות לדירה וסכום כסף?

עו"ד רז כהן: "ראשית, בהיעדר התניה אחרת בהסכם, הזכות לקבלת דירה וסכום כסף עוברת ליורשי הקשיש. תוצאת המס תלויה בסוג המיזם. בפינוי־בינוי, גם מי שאינו קשיש רשאי לקבל כסף נוסף על הדירה, כל עוד שווי הדירה והכסף יחד אינו חורג מתקרות הפטור. לכן, במקרה כזה, הפטירה לא תשנה את תוצאת המס.

"בתמ"א, לעומת זאת, רכיב הכסף עלול לפגוע בפטור. במקרה כזה יש לפצל את שווי הדירה הישנה: החלק המיוחס לדירה החדשה יהיה פטור, ואילו החלק המיוחס לתשלום הכספי יהיה חייב במס.

"עמדת רשות המסים היא שהחלק החייב ייחשב למכירת זכות שאינה דירת מגורים, ולכן יחול עליו מס שבח מלא, שעשוי להגיע לשיעור המס השולי. העמדה הזו טרם נבחנה בבית המשפט, ולדעתי היא שגויה. מדובר במכירת זכויות בדירת מגורים, שעשויה ליהנות מפטור או ממס ליניארי מוטב.

"למשל, אם רכיב הכסף עומד על מיליון שקל ושווי הרכישה אפסי, לפי עמדת הרשות המס עשוי להתקרב ל־500 אלף שקל. לעומת זאת, לפי העמדה שלי, ניתן להחיל על הרכיב החייב פטור של דירה יחידה או דירת ירושה, ובכל מקרה המס עשוי להסתכם בכ־250 אלף שקל".

האם אין סתירה בין ניירות העמדה?

עו"ד נג'ם אבו חיט, שותפה במשרד בלטר, גוט, אלוני ושות': "לכאורה, ההיגיון בנייר העמדה הראשון פשוט: ההתחדשות העירונית משנה את הנכס, אך אינה צריכה בהכרח לנתק את רצף הזכויות שמקורן במוריש. אלא שנייר עמדה השני מציג גישה שונה ולפיה, כאשר בעל דירה קשיש נפטר לפני 'יום המכירה', זכאות היורשים להטבות המס תיבחן ככלל בהתאם לזכאותם האישית, ולא בהתאם לזכאותו של המוריש להטבות המיוחדות לקשיש.

"התוצאה עלולה להיות אבסורדית - המשפחה עשויה לרשת את הזכות לקבל את התמורה שסוכמה עם היזם, אך לא בהכרח את הטבת המס שנלוותה אליה, אף שהמוריש עצמו היה זכאי לה.

"קריאתם של שני ניירות העמדה יחד מעוררת שאלה: מדוע הרשות מכירה ברציפות הזכויות ומאפשרת ליורשים, בתנאים מסוימים, למכור את הדירה בפטור ממס, אך כאשר הם יורשים את הזכות לתמורה שסוכמה עם היזם, הם עלולים לשאת בחבות מס רק משום שהמוריש נפטר לפני 'יום המכירה'?".