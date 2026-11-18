חברות ההתחדשות העירונית הציבוריות משכו אתמול את הבורסה לירידות. מדד היזמיות, תל אביב בנייה, ירד בשיעור של קרוב ל-4%, כשמי שהובילו את המגמה השלילית היו מניות של החברות הכשרה התחדשות עירונית , שירדה ביותר מ־6.4% (נפילה של כ־60% מתחילת השנה), אאורה שנפלה בכ־9.2% (מעל 20% מתחילת השנה), קרסו נדלן , בוני התיכון ואב-גד בירידה של כ־4% ועוד.

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המשותף לכולן, הוא הנתח הגדול שלהן בענף ההתחדשות העירונית, הקמת פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. מה שנחשב עד לא מזמן תחום מוגן יחסית, ללא משקולת של רכישת קרקע יקרה שסוחבת מימון בתנאי הריבית הנוכחיים.

התחום הפופולרי כבר לא נהנה מחיבת המשקיעים, בראש ובראשונה מחשש שפרויקטים רבים כבר אינם רווחיים, לאחר שתמחור ההוצאות וההכנסות של היזמים התעלם בשעתו מהתייקרות הביצוע והמימון, ומהירידה בתמורות עבור הדירות הנמכרות (אם בכלל).

אאורה, החברה המובילה כיום את שוק ההתחדשות העירונית ושמציגה צבר עתידי של עשרות אלפי דירות, חצתה למשל ברבעון השלישי לראשונה את רף מיליארד השקלים בהכנסות. אלא שבסעיף מכירת הדירות, היא הציגה רווח גולמי של כ־6.6% בלבד. כמעט שני שלישים מהרווח הגולמי הכולל הגיעו משירותי בנייה, לבעלי הדירות הוותיקים. לא מספרים שהכרנו בקרב היזמיות המובילות.

עוד קודם לכן, חברת הכשרה התחדשות עירונית מבית הכשרת היישוב הציגה הפסד ברבעון השלישי, בסך כולל של 2.6 מיליון שקל. בסיכום 9 החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה שבשליטת עופר נמרודי הפסד כולל של 11.2 מיליון שקל. השוק נאלץ להפנים שאפשר להפסיד לא מעט, גם בתחום שאין בו רכישת קרקעות. ברבעון המקביל בשנת 2025 החברה עוד הרוויחה 3.2 מיליון שקל, ואת 9 החודשים הראשונים של 2025 היא הצליחה לסיים בהפסד זניח יחסית, של 410 אלף שקל.

אחת הסיבות המרכזיות למגמה השלילית היא החלטת הרשות ניירות ערך לשנות את כללי הדיווח בתחום, שנכנסו לתוקף בתחילת 2026. אלה משפיעים על המדידה ועל חלוקת הרווח, ואליהם צפויים להצטרף בקרוב כללים נוספים של הרשות.

המהלכים של רשות ני"ע

הרשות יצאה בשני מהלכים: הראשון הוא עמדה חשבונאית מיולי 2025, שהסדירה סוגיות במדידה ובהכרה בעסקאות התחדשות עירונית. והשני הוא מדריך גילוי לענף הנדל"ן היזמי מאוקטובר השנה, העוסק במידע המוצג למשקיעים על הפעילות והפרויקטים. חשוב להבין, שבעסקאות מהסוג הזה היזם מתחייב לבנות דירות חדשות לבעלים המקוריים, ומקבל בתמורה זכויות בקרקע המאפשרות לו לבנות דירות נוספות ולמכור אותן לציבור. מבחינה חשבונאית, יש כאן גם עסקת שירותי בנייה עם הבעלים הוותיקים, שהתמורה בה היא זכויות בקרקע, וגם עסקאות מכירה לרוכשים החדשים.

חברת אאורה מציגה את הפער בין שני סוגי הדירות. אאורה, שבשליטת ובניהול יעקב אטרקצ'י, הציגה ברבעון הכנסות של כ־1.02 מיליארד שקל, עלייה של כ־68% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה מכרה 854 דירות מתחילת השנה - 722 דירות בחודשים ינואר עד ספטמבר 2026, ועוד 132 יח"ד בחודש וחצי האחרונים.

רק שמנגד, הרווח הנקי ברבעון האחרון ירד בכ־41%, לכ־55.3 מיליון שקל. הרווח התפעולי ירד בכ־14%, לכ־120.6 מיליון שקל. בסיכום תשעת החודשים ההכנסות עלו בכ־44%, לכ־2.08 מיליארד שקל, והרווח הנקי ירד בכ־32%, לכ־171 מיליון שקל.

בראיון שנתנה ראש תחום נדל"ן ברשות ניירות ערך, פרידה עבאס־יוסף לגלובס לאחר החלת הכללים, היא דיברה על הפער בין הרווח המדווח לרווח האמיתי: "זהינו פער בין הרווח החשבונאי שמדווח בדוחות לבין הרווח הכלכלי האמיתי שמתקבל מהפרויקטים.

כיוון שהוצאות מימון ושיווק אינן נכללות ברווח הגולמי המוצג של הפרויקט, הרווח שנראה בדוחות לא תמיד שיקף את הרווחיות הכלכלית האמיתית של הפרויקט.

כדי לפתור את הבעיה הזו, פרסמנו עמדה רשמית שבה דרשנו מהחברות לחשוף את הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקט, בניכוי הוצאות מימון ושיווק, ולהציג את הרווח הכלכלי המופק מהפרויקטים, בהתאם לדוחות הבנק."הצעד הזה היה חשוב מאוד, כי עזר למשקיעים להבין בצורה יותר ברורה את ההכנסות והרווחים הצפויים מכל פרויקט. גם אם יש שינויים מהותיים ברווחיות הגולמית, החברות נדרשות לעדכן את המשקיעים על כך בדוחות הרבעוניים ולא לחכות לדוחות השנתיים".

הכללים החדשים של רשות ניירות ערך הכללים החשבונאיים לחברות התחדשות עירונית (מיושם החל מהרבעון הרביעי 2025): ● הפרדה בין ההכנסות והעלויות ממכירת דירות לרוכשים חדשים לבין שירותי הבנייה לבעלי דירות קיימים

● כללים אחידים למדידת שווי הקרקע שהיזם מקבל מהדיירים

● חלוקת העלויות המשותפות, כמו תכנון ורישוי, בין הדירות למכירה לבין שירותי הבנייה לדיירים וותיקים מדריך הגילוי החדש (לתשקיפים המבוססים על דוחות 2026): ● הצגת נתוני הפרויקטים בטבלאות בנטרול ההכנסה הרעיונית משירותי הבנייה ועלות הקרקע המקבילה

● פירוט מבצעי המימון לרוכשים וההשפעה שלהם על נתוני המכירות

● פירוט מלאי הדירות שבנייתן הסתיימה וטרם נמכרו, כולל הזמן שחלף מסיום הבנייה

רווח גבוה בשירותי בנייה

הפער הבולט בין דירות שנמכרו לשירותי בנייה נמצא כאמור בשורת מכירת הדירות של אאורה: ההכנסות שהוכרו בה הגיעו לכ־811.5 מיליון שקל, מול עלות של כ־758 מיליון שקל. נותר רווח גולמי של כ־54 מיליון שקל, לפני הוצאות שיווק, הנהלה ומימון.

ברבעון השני ההכנסות מאותה פעילות עמדו על כ־412 מיליון שקל, והרווח הגולמי על כ־53 מיליון שקל. כלומר, ההכנסות כמעט הוכפלו, אבל הרווח הגולמי נותר כ־54 מיליון שקל, ושיעורו ירד מכ־13% לכ־6.6%.

בסיכום תשעת החודשים, שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד על כ־10.7%, לעומת כ־23.8% בתקופה המקבילה לפי הנתונים המעודכנים. בדוח המקורי לרבעון השלישי של 2025, שפורסם לפני שנה, שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות היה כ־23.2%. לאחר שינוי המדיניות הוא עודכן לכ־17.6%.

ומנגד, בסעיף שירותי בנייה, שלא כולל מכירה בפועל של דירות, הכירה אאורה ברבעון בהכנסות של כ־208.7 מיליון שקל וברווח גולמי של כ-93.5 מיליון שקל. מדובר ברווחיות של כ-45%, ובכ-63.5% מהרווח הגולמי הכולל.

אטרקצ'י עצמו מייחס את השחיקה הרבעונית להנחות הגדולות, בעיקר דרך מבצע חבר במסגרתו נמכרו מאות דירות לאנשי הקבע. "אני לא חושב שזה קשור להנחיה של הרשות. ברבעון השלישי עשינו מבצע חבר והורדנו מחירים, עוד 10%. אז ברור שברבעון הזה הרווחיות הגולמית ירדה". לדבריו, המבחן הוא הרווח הכולל: "לי יש מספיק שומנים להוריד מחיר".

מדריך הגילוי של הרשות מאוקטובר מוסיף שכבה נוספת: בהצגת נתוני פרויקטי קומבינציה והתחדשות, הוא כולל נטרול של ההכנסה הרעיונית משירותי הבנייה ושל רכיב עלות הקרקע המקביל.

ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: שלומי יוסף

המדריך כולל גם מידע על מבצעי מימון, מלאי דירות גמורות וההתאמה בין רווח צפוי לעודפים למשיכה. תחולתו היא על טיוטות תשקיף שיוגשו על בסיס דוחות 2026. הרשות הבהירה שהדגשים אינם הוראות גילוי מחייבות ואחידות לכל תאגיד.

החשש העסקי נותר בפער שבין ההכרה ברווח לבין השלמת המכירות והגבייה. לאחר סיום הבנייה מסתיימת ההכרה בשירותים שבוצעו, אך מלאי שלא נמכר עשוי להמשיך לדרוש מימון. הנחות נוספות והתארכות השיווק עלולות לצמצם את הרווח שיישאר.

"שינוי בעיתוי ההכרה"

באאורה, חברה שמשווקת ומבצעת כיום 31 פרויקטים בהיקף של 8,298 יח"ד, ובשנה הקרובה צפויה להתחיל בשיווק ובביצוע של 13 פרויקטים חדשים בהיקף של 5,337 יח"ד נוספות, התזרים השוטף בתשעת החודשים היה שלילי ועמד על 1.04 מיליארד שקל. הוצאות המימון נטו גדלו מכ-80 מיליון שקל, לכ־141 מיליון שקל.

אאורה עצמה מתייחסת בדוחות האחרונים להשפעה של עמדת הרשות, הנוגעת לפרויקטים הכוללים שטחי מסחר ושינוי בעיתוי ההכרה ברווח מזכויות אלה ופריסתו על פני הבנייה: "כפועל יוצא של השינוי, נפגעה רווחיות החברה ביחס לתחזיות שצפתה החברה בתחילת שנת 2025".

לא מן הנמנע, שהסיכונים הגדלים בתחום המגורים בכלל ובתחום ההתחדשות העירונית בפרט גם מסבירים את המהלך האחרון של אאורה: רכישת חברת בית בכפר, מהחברות המובילות בתחום הדיור המוגן, לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל (מזומן ומניות).

בחברה ציינו כי "שילוב הפעילויות יוצר מנועי צמיחה משלימים, מרחיב את בסיס הפעילות של אאורה ומבסס את מעמדה כאחת מקבוצות הנדל"ן המשמעותיות בישראל".