מניית שופרסל עוברת תקופה לא פשוט בחצי השנה האחרונה. מניותיה נחתכו בשליש, על רקע דוחות בהם הציגה ירידה במכירות בחנויות הזהות. האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי השליטה המנהלים את הרשת ידועים בתור קמעונאים מתוחכמים ומנוסים.

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אבל גם עבורם לאבד שווי שוק של כ-4 מיליארד שקל ברשת, שנסחרת כיום ב-8.4 מיליארד שקל זה לא עניין פעוט. מי שמביעים אמון מחודש באחים אמיר, בצעדים סימבוליים הם שני גופים מוסדיים שביצעו עסקאות רכישה קטנות בהיקף מצטבר של 46 מיליון שקל, שהפכו לבעלי עניין (מעל ל-5% מהון החברה).

לפני שעה קלה דיווחה שופרסל כי מנורה מבטחים רכשה אתמול (שלישי) מניות ב-10 מיליון שקל, לפי שער של 31.5 שקלים למניה, דומה למחיר השוק כיום. לאחר העסקה הפכה מנורה לבעלת עניין, שכן היא מחזיקה כעת ב-5.03% מהון המניות של רשת שופרסל. היקף הפוזיציה שלה מוערך בשווי של 433 מיליון שקל. מוקדם יותר החודש היתה זאת חברת הביטוח מגדל, שקנתה מניות שופרסל ב-36 מיליון שקל והפכה לבעלת עניין (5.1%). שווי הפוזיציה של מגדל לאחר המהלך מוערך כיום ב-438 מיליון שקל.

נזכיר כי עד להשתלטות האחים אמיר על שופרסל לפני כמעט שלוש שנים (פברואר 2024) היו כמה גופים מוסדיים שהחזיקו כל אחד בכ-10% מניות הרשת שהיתה אז ללא בעל שליטה. במשך תקופה ארוכה חיפשו המוסדיים גורם חזק, שידע לנהל אותה ולהעלות אותה לפסים של רווחיות וצמיחה.

בסופו של דבר מכרו המוסדיים חלק מהאחזקות שלהם, לאחים אמיר, ואלה הגיעו להחזקה של 24.9% ממניות שופרסל. האחים שילמו 1.5 מיליארד שקל, לפי שווי של 6 מיליארד שקל לשופרסל. הם עדיין מורווחים "על הנייר" בכחצי מיליארד שקל על המהלך (שילמו גם לפז 100 מיליון שקל לקיצור תקופת אי-תחרות), שכן הפוזיציה שלהם מוערכת בשווי של 2.1 מיליארד שקל.