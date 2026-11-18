חמשת הבנקים הגדולים בישראל סיכמו את רבעון השלישי של 2026, שבו הציגו בדרך-כלל שחיקה בשורה התחתונה. הרווח נקי המצרפי של הבנקים - לאומי , הפועלים , מזרחי טפחות , דיסקונט והבינלאומי - הסתכם ב-8.1 מיליארד שקל, ירידה של 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

● דיסקונט: הרווח ברבעון השלישי ירד ב-20% על רקע הפרשה למיזוג מרכנתיל

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הסיבה לירידה: סביבת ריבית נמוכה יותר, מס גבוה על רווחי היתר ואינפלציה (שמשפיעה לחיוב על הלוואות צמודות מדד) שעלתה אבל בקצב מתון יותר מאשר בשנה שעברה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח המצרפי של הבנקים ב-23.8 מיליארד שקל, ירידה מתונה יותר של 4% מסיבות דומות.

בנק לאומי הוא היחיד מבין החמישה שהציג צמיחה ברווח הרבעוני. הרווח הנקי שלו עלה ב-11%, לכ-3 מיליארד שקל, בין היתר בזכות הכנסה חד-פעמית מעדכון מסים נדחים.

בקצה השני נמצא בנק דיסקונט, שנמצא בהליכים של מיזוג מרכנתיל שמסבים לו עלויות גדולות, והרווח הנקי שלו צנח ברבעון השלישי ב-20%, ל-910 מיליון שקל.

בנק הפועלים רשם ירידה של 14% ברווח הנקי, ל-2.4 מיליארד שקל, כאשר ברבעון המקביל נרשמו הכנסות חד-פעמיות ממסים.

הבנק הבינלאומי רשם ירידה של 13%, ל-508 מיליון שקל, ובנק מזרחי טפחות רשם ירידה של 8%, ל-1.4 מיליארד שקל. בחתך של תשעה חודשים, הבינלאומי רשם את השחיקה החדה ביותר, 10%.

הכנסות הריבית: הבינלאומי נפגע יותר מכולם

הכנסות הריבית נטו של חמשת הבנקים הסתכמו ברבעון ב-15.4 מיליארד שקל, ירידה של 6% לעומת 16.4 מיליארד שקל אשתקד. הירידה נרשמה למרות שתיק האשראי לציבור של חמשת הבנקים גדל ב-15% והגיע ל-2.05 טריליון שקל, והיא משקפת את הפחתות הריבית של בנק ישראל ואת האינפלציה הנמוכה. זוהי צמיחה מהירה שנועדה לפצות על הפחתות הריבית, הבנקים מרחיבים את עסקיהם במהירות כדי לייצר מנועי הכנסות חדשים ממתן אשראי.

בנק לאומי הציג את התשואה על ההון הגבוהה ביותר ברבעון, 16.9%, והוא היחיד שהתשואה שלו עלתה, מ-16.3% אשתקד, אך היא הושפעה כאמור מההכנסה החד-פעמית הגדולה.

אחריו מזרחי טפחות עם 15% (17.6% אשתקד), הפועלים עם 14% (17.6%) והבינלאומי עם 13.8% (16.2%). דיסקונט מדשדש בתחתית עם תשואה של 10.4%, לעומת 13.7% אשתקד. את הירידה החדה ביותר בתשואה רשם הפועלים, 3.6%, אך זו מגלמת גם רווח חד-פעמי שנכלל ברבעון המקביל כאמור. על התשואות מכביד המס המיוחד שהטיל האוצר על הבנקים בהיקף 3 מיליארד שקל בשנת 2026.

הפסדי אשראי: הבינלאומי רשם הכנסה

ההוצאות להפסדי אשראי של חמשת הבנקים ירדו ברבעון ב-16%, ל-538 מיליון שקל, מ-637 מיליון שקל אשתקד. הבינלאומי בלט לטובה עם הכנסה נטו בשיעור של 0.02% מהיתרה הממוצעת של האשראי. מזרחי טפחות רשם הוצאה נמוכה של 0.06% מתיק האשראי. בדיסקונט עמד שיעור ההוצאה על 0.16%, הגבוה במערכת, אך הוא ירד מ-0.28% אשתקד. בהפועלים ירד השיעור ל-0.12%, מ-0.29%. לאומי רשם את העלייה החדה ביותר, ל-0.13% מ-0.03% אשתקד, בעיקר בשל ההפרשה הקבוצתית שגדלה עם תיק האשראי.