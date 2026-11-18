בנק דיסקונט רשם ירידה של 20% ברווח הנקי שלו ברבעון השלישי שהסתכם ב-910 מיליון שקל, בעיקר על רקע עלויות התוכנית למיזוג בנק מרכנתיל. התשואה להון ירדה ל-10.4%, לעומת 13.7% ברבעון המקביל. הבנק בניהולו של אבי לוי ביצע הפרשה חד פעמית של 200 מיליון שקל (כ-130 מיליון שקל נטו) שרשם הבנק לקראת מיזוג בנק מרכנתיל לתוכו, כמו כן השפיע גם על דיסקונט המס המיוחד שהוטל על הבנקים. בניטרול רכיבים אלה ורכיבים נוספים, הסתכם הרווח ב-1.1 מיליארד שקל, ירידה של 12%, והתשואה להון עמדה על 12.6%.

הדירקטוריונים של בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל (המוחזק על ידי הראשון במלואו) אישרו את המיזוג ביניהם ב-6 באוקטובר. הבנק מעריך כי במסגרתו יפרשו בהדרגה 500-600 עובדים ב-2027-2028. המשא ומתן עם נציגויות העובדים טרם הבשיל לכדי הסכמות, וההפרשה תיבחן מחדש עם גיבוש המתווה.

לפי הערכת הבנק, לאחר השלמת המהלך החיסכון השנתי מצמצום כוח האדם יגיע לכ-200 מיליון שקל, ועוד כ-50 מיליון שקל מסינרגיה תפעולית. במקביל, הקבוצה מצמצמת כ-600 משרות במהלך 2026 במסגרת תוכנית התייעלות. כ-90% מהיעד כבר מומשו, והחיסכון השנתי הצפוי ממנה מוערך בכ-270 מיליון שקל. הרווח של מרכנתיל עצמו צנח ברבעון ב-67% ל-78 מיליון שקל.

בעניין מכירת חברת כאל, הבנק מבקש לקבל ארכה למימוש חובת המכירה. בינתיים, כאל רשמה ברבעון רווח של 99 מיליון שקל, לעומת הפסד של 88 מיליון שקל ברבעון המקביל. בימים אלה יש סדרה של מתמודדים על רכישת חברת כאל.