סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

המסחר בתל אביב מוסיף להתנהל בעליות שערים. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.5%.

את העליות מובילים כעת מדדי הבנקים והביטחוניות, שמתחזקים בכ-1.4% ובכ-1.2%, בהתאמה, לאחר הדוחות של הבנקים לאומי ומזרחי טפחות , כמו גם של אלביט . מנגד, בולט לשלילה מדד הביומד, הרבה בגלל הירידה במניית טבע , שחזרה עם פער ארביטראז' שלילי מוול סטריט. גם מדד הביטוח נחלש בכ-0.6%.

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.3%.

מניית בנק לאומי מטפסת לאחר שהבנק הציג רווח נקי של 3 מיליארד שקל ברבעון השלישי. גם מניית מזרחי טפחות מטפסת מעט אחרי הדוחות. גם אלביט מערכות קופצת אחרי שדיווחה במסגרת הדוחות כי צבר ההזמנות שלה עלה לשיא חדש.

את העליות במדד ת"א 125 מובילה מניית מקס סטוק , אחרי שפרסמה הבוקר את תוצאותי הכספיות. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-11.2%, לא רק בזכות גידול במספר הלקוחות, אלא גם בעקבות שינוי בתמהיל הקניות לטובת מוצרים שמחירם הממוצע גבוה יותר. מדובר בהמשך למגמה שנרשמה גם ברבעונים הקודמים, כשמקס סטוק משלימה 13 רבעונים רצופים של צמיחה במכירות בחנויות הזהות. הרווח הנקי זינק בכ-78% לכ-80 מיליון שקל.

גם מניית תדיראן גרופ קופצת בעקבות הדוחות. החברה סיכמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של כ-83.5% ברווח הנקי, שנעמד על כ-40.8 מיליון שקל. ההכנסות צמחו בכ-9.4% ונעמדו על כ-572.7 מיליון שקל. החברה דיווחה כי הכנסות מגזר האנרגיה גדלו בכ-10.4% ונעמדו על 284.3 מיליון שקל, כאשר צבר ההזמנות במגזר הסתכם בכ-576 מיליון שקל, לעומת כ-243 מיליון שקל בסוף הרבעון השני.

9:40

חברות רבות פרסמו הבוקר את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השלישי, ביניהן אלביט מערכות , מקס סטוק , ניו-מד והבנקים לאומי ומזרחי טפחות .

תדיראן גרופ סיכמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של כ-83.5% ברווח הנקי, שנעמד על כ-40.8 מיליון שקל. ההכנסות צמחו בכ-9.4% ונעמדו על כ-572.7 מיליון שקל. החברה דיווחה כי הכנסות מגזר האנרגיה גדלו בכ-10.4% ונעמדו על 284.3 מיליון שקל, כאשר צבר ההזמנות במגזר הסתכם בכ-576 מיליון שקל, לעומת כ-243 מיליון שקל בסוף הרבעון השני.

8:35

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת.

יום המסחר החדש בשווקים בעולם נפתח אחרי ירידות חדות שנרשמו אתמול בוול סטריט, בעוד המשקיעים המשיכו לשקול את השלכותיה של התפטרות מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג על מגזר ה-AI. אנבידיה צפויה לדווח את תוצאותיה הכספיות לאחר נעילת המסחר היום, כאשר חלק מהאנליסטים הגדירו את הדוחות ואת שיחת המשקיעים שתבוא לאחריהם כחשובים בתולדות החברה.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות. החוזים על הנאסד"ק נחלשים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ-0.2% והחוזים על הדאו ג'ונס מאבדים כ-0.4%. באסיה נרשמות ירידות שערים, במיוחד בבורסות בסיאול ובטוקיו, שנחלשות בכ-2.5% ובכ-1%, בהתאמה.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי ניכר של כ-0.5%. טאואר , טבע ונייס צפויות לרדת בכ-2% ויותר, אלביט מערכות ואנלייט אנרגיה צפויות לאבד שתיהן כ-1.5%. מנגד, פאלו אלטו צפויה לטפס בכ-1%.

אתמול, על רקע הירידות החדות שנרשמו בוול סטריט, הבורסה בתל אביב חתמה את היום באדום. מדד ת"א 35 נפל בכ-1.6% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.7%. המסחר התנהל גם על רקע נתוני האינפלציה בישראל שהפתיעו לחיוב באוקטובר ופיחות משמעותי של השקל מול הדולר.

בפילוח ענפי, את הירידות הוביל מדד הטכנולוגיה שאיבד כ-2.7%, ואחריו מדדי הביטחוניות והדואליות, שנחלשו בכ-2.1% ובכ-1.9%, בהתאמה. מנגד, מדד הביטוח טיפס בכ-0.7% והיה לאחד המדדים הענפיים היחידים שסיימו את היום בירוק.

במוקד המסחר ניצבו מניות השבבים שספגו ירידות חדות והכבידו על המדדים: טאואר נפלה ב-12.2%, פריורטק איבדה 10.5%, קמטק ירדה ב-10.3% ונובה השילה 6.4%. בצד החיובי, מניית מטריקס הובילה את העליות וקפצה ב-4.8%, ואחריה בלטו בזן שעלתה ב-3.6% ואל על שהוסיפה 3.2%.

בבנק ההשקעות ג'פריס קבעו אתמול למניית אל על המלצת "קנייה", עם מחיר יעד של 27 שקל המשקף פרמיה של מעל 27% לעומת מחיר הנעילה האחרון. האנליסט טבי רוזנר סבור שאחרי שנות המלחמה, אל על נהנית מיתרונות שיעזרו לה לשמר את ה־RASK (הכנסה למושב־ק"מ) ואת הרווח. "שקט יחסי מחזיר את חברות התעופה הזרות אחרי שלוש שנים של פעילות לסירוגין ומביא ללחץ על נתח השוק הגבוה על אל על", הוא כותב, אבל מעריך שאל על עדיין תוכל לתפוס נתחי שוק משמעותיים, גם אם לא כמו בשיא ושהמניה נסחרת בדיסקאונט לעומת הממוצע באירופה, למרות רווחיות גבוהה יותר ומאזן חזק.

בזירת הדוחות והדיווחים העסקיים, עונת הדוחות סיפקה שורה של כותרות:

הפועלים דיווח על ירידה בהכנסות וברווח הרבעוני (בעיקר בשל הכנסה חד-פעמית של 380 מיליון שקל שנרשמה ברבעון המקביל מהחזר ביטוח), אך הודיע על חלוקת דיבידנד ענק של יותר ממיליארד שקל.

ישראכרט דיווחה על אישור תוכנית התייעלות נרחבת במסגרתה תצמצם 320 עד 370 משרות במהלך 2027 (מהלך שהוביל להפרשה של 45 מיליון שקל ברבעון השלישי וצפוי לחסוך כ-100 מיליון שקל בשנה).

מלם תים זינקה בחדות לאחר שהציגה רבעון שיא עם זינוק של 15.9% בהכנסות לכ-1.3 מיליארד שקל וקפיצה של 28.1% ברווח התפעולי.

הבוקר, פרסמו את תוצאותיהם הכספיות בנק לאומי ובנק מזרחי טפחות:

בנק לאומי רשם ברבעון שחלף רווח נקי של כ-3 מיליארד שקל. דירקטוריון הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד עצום של 1.5 מיליארד שקל (1.2 מיליארד שקל במזומן והיתרה ברכש עצמי של מניות). ברבעון המקביל אשתקד, הרוויח הבנק כ-2.7 מיליארד שקל, כך שהרווח עלה בכ-11%.

מנגד, בבנק מזרחי טפחות , הרווח הנקי נשחק ברבעון השלישי בכ-9% והסתכם ב-1.37 מיליארד שקל. הבנק הודיע כי יחלק מחצית מהרווח הנקי, דיבידנד של 683 מיליון שקל במזומן.

אמש בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות שערים חדות אותן הובילו מניות הטכנולוגיה, בהמשך לטלטלה באנבידיה שבאה בעקבות התפטרותו של המנכ"ל ג'נסן הואנג. הנאסד"ק נפל בכ-2.5% וה-S&P 500 איבד מערכו כ-1.9% - כאשר שניהם סוגרים יום שלילי שלישי רצוף; הדאו ג'ונס נחלש בכ-1.4%.

כך, שלושת המדדים חתמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז הצניחה הגדולה שנרשמה אחרי הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע ב-5 בנובמבר, אז נמחקו משוק המניות האמריקאי כ-3 טריליון דולר ביום אחד.

אנבידיה בלטה במיוחד לשלילה ונפלה במעל 4%, לקראת הדוחות שהיא צפויה לפרסם היום (ג') אחרי נעילת המסחר. במהלך יום המסחר החולף, נודע כי מקור שמעורה בפרטים מסר ל-CNBC כי דירקטוריון החברה לא דן בהשבתו האפשרית של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל, על אף קריאות לעשות זאת מצד מנהיגים בעולם הטק. בנוסף, מחלקת המסחר האמריקאית נקטה בצעדים לטובת סגירת פרצה שאפשרה לחברות סיניות לשכור קיבולת מחשוב של אנבידיה שמקורה במדינות אחרות.

הקונצנזוס לגבי תוצאותיה הכספיות של אנבידיה ברבעון שלישי הוא להכנסות של 109 מיליארד דולר - מעט גבוה מהתחזית שסיפקה החברה. ויולטה טודורובה, אנליסטית בכירה ב- Leverage Shares, ציינה מוקדם יותר השבוע כי "אנחנו מעריכים שהמספרים יהיו חזקים, אבל המניה תיסחר לפי התחזית קדימה ולפי האמון בממשל התאגידי".

ג'יי וודס, אסטרטג שווקים ראשי ב-Freedom Capital Markets, אמר ל-CNBC כי "תוצאות חזקות לא יענו על השאלות סביב עזיבתו של הואנג. בשביל חברה שהיה לה מנכ"ל אחד במשך 33 שנים, זה עכשיו קשור להרבה יותר מאשר להכות את התחזיות. אנבידיה עכשיו צריכה להראות שהעסק יכול להמשיך לספק את הסחורה ללא האדם שבנה אותה".

לצד אנבידיה, בלטו לשלילה מניות נוספות בסקטור השבבים, ביניהן ברודקום , מיקרון , אינטל ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה ביותר מ-5%.

אך גל המכירות לא פסח על יתר הסקטורים. למעשה, למעט ענף מוצרי הצריכה הבסיסיים שהתקדם בכ-0.3%, כל עשרת הענפים הנותרים סיימו את היום באדום. חוץ מסקטור הטכנולוגיה שאיבד כ-3%, ירידות בולטות נרשמו גם בענפי האנרגיה (2%-), הצריכה המחזורית (2.2%-), התעשייה (1.9%-) וחומרי הגלם (1.4%-).

חשוב לציין גם את הנפקת הענק של אנת'רופיק שצפויה לצאת לדרך ביום חמישי השבוע. לא מן הנמנע שגם לה יש חלק מסוים בתנודתיות החריפה בשווקים, בעוד חלק מהמשקיעים מסיטים כספים מהחזקות קיימות כדי להיערך לרכוש מניות אנת'רופיק. נזכיר כי תנודתיות מוגברת נרשמה גם לפני ההנפקה של SpaceX ביוני האחרון, וחלק מהאנליסטים הזהירו מראש כי היא עשויה לשאוב נזילות מן השוק.

גורם נוסף שאולי השפיע במידת מה על הסנטימנט בוול סטריט הוא דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בוועידה בסן פרנסיסקו, שהוקדשה לאחד מצוותי המשימה שהקים מוקדם יותר השנה בנושא הפריון ושוק העבודה. וורש התייחס להשפעות האפשריות של הבינה המלאכותית על הכלכלה העולמית, וציין גם כי הטכנולוגיה "עלולה לאכזב" (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

2. שוקי האג"ח

בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר היה נמוך מהציפיות המוקדמות והצביע על אינפלציה של 1.1% בלבד בקצב שנתי. המשקיעים הגיבו לנתון הזה ברכישה של אגרות חוב ממשלתיות ומדדי התל גוב נסחרו בעליות ביום שני. מדד תל גוב־שקלי 10+ סיים את היום בעלייה של כ-0.6%.

בארה"ב, ההשפעה של גל הירידות הורגשה גם בשוק החוב, שם תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אתמול לכל אורך העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.12%, התשואה לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.82% והתשואה ל-30 שנה ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 5.46%.

בשוק החוב הקונצרני בחו"ל, מירוץ הבינה המלאכותית מביא את הנפקות החוב של חברות הטכנולוגיה לשבור שיאים. הללו גייסו חוב של 182 מיליארד דולר מתחילת השנה (לעומת 17 מיליארד דולר רק לפני שנתיים). אבל הגיוסים הללו מגיעים עם מחיר: חברת המחקר Kobeissi Letter מציינת כי המרווח בין התשואה על אג"ח של חברת טכנולוגיה לתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב התרחב כך שהוא גבוה ב־15 נקודות בסיס מהמרווח המקביל בשוק האג"ח הקונצרניות הכללי - הפער הרחב ביותר זה 14 שנה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק אתמול לרמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2025. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול סל של מטבעות מרכזיים בעולם, מטפס כעת בכ-0.2% לרמה של 103.6 נקודות. זאת, אחרי מדד המחירים לצרכן החם מן המצופה שיצא בארה"ב לחודש אוקטובר והתגברות הציפיות להעלאת ריבית של הפד בדצמבר. מול השקל, המטבע האמריקאי התחזק אתמול במעל 1% לשיא של כשנה, כאשר שער הדולר-שקל הרציף עומד הבוקר על מעט מתחת לרף ה-3.25 שקלים.

למרות המתקפות האיראניות המתמשכות במצר הורמוז, מחירי הנפט ירדו אתמול, בעוד הסוחרים מתחילים לעכל שהשוק בדרך לעבור למצב של עודף היצע - כפי שהעריכה בסוף השבוע סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA). המחירים ממשיכים לאבד גובה גם הבוקר, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 91.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.

טים וואטרר, אנליסט בכיר ב-KCM Trade, אמר ל-CNBC אתמול כי "שוק הנפט מתאים את עצמו כלפי מטה, בעוד השוק הולך ומקבל את העובדה שההיצע סוף סוף הדביק את הקצב מול הביקוש, ועכשיו צפוי לעבור אותו. השינוי הזה באיזון של הביקוש-היצע הוא הגורם המרכזי שמכביד על המחירים".

הזהב, שסופג לחצים משמעותיים לאחרונה על רקע הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב והדולר החזק, מטפס הבוקר מעט ונסחר סביב 3,880 דולר לאונקיה - עדיין ברמה שנראתה לאחרונה רק לפני יותר משנה. הוא נמצא במרחק של יותר מ-25% משיאו האחרון שנרשם בינואר, אז עמד על כ-5,300 דולר לאונקיה.

בגולדמן זאקס העריכו אתמול כי למתכת היקרה ייקח עוד שנתיים עד שתטפס שוב לשיא חדש. צוות של אסטרטגים בהובלת לינה תומס כתב כי "ברגע שהפד יתחיל להוריד את רמת הריבית, אנחנו מצפים שהביקושים מקרנות סל מערביות יתאוששו, מה שיתמוך בראלי חזק יותר של הזהב לרמה של 5,600 דולר לאונקיה עד לסוף 2028".

בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין ממשיך במגמה שלילית, ואחרי שנסחר החודש ביותר מ-80 אלף דולר, נסחר כעת פחות מ-65 אלף דולר. בוול סטריט ג'ורנל צוטטה האנליסטית לין טראן מחברת המסחר XS.com שאמרה כי הסוגייה הגדולה ביותר על הפרק היא זרימות כספים מגופים מוסדיים. להערכתה, לא ניתן לצפות לחזרת כספים בזמן הקרוב, כל עוד התשואות בארה"ב עולות ומשקיעים מושכים כספים מתעודות סל.

4. מאקרו

אחרי נתוני האינפלציה שהפתיעו לחיוב בתחילת השבוע, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את אומדן הצמיחה הראשוני לרבעון השלישי של 2026, שהציג צמיחה רבעונית בשיעור של 1.9% לעומת הרבעון השני - קצב שנתי של 8% (ו-6.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד). עם זאת, בהתאמה לייצור בחו"ל, כלומר בניכוי פעילות ייצור מעבר לים הנובעת מפיתוחים בישראל, ובראשה פעילותה של ענקית השבבים אנבידיה, עומד קצב הצמיחה השנתי על 4% (ו-2.8% לעומת הרבעון השלישי של 2025).

עיקר הצמיחה נבעה מזינוק של 11.3% בתוצר העסקי בחישוב שנתי (5.3% בניכוי ייצור בחו"ל) ומקפיצה של 51.5% ביצוא (18.4% בהתאמה), בעוד שהיבוא עלה ב-16.1% ותמך בצריכה המקומית. מנגד, ההוצאה הממשלתית ירדה ב-1.9% בחישוב שנתי על רקע התמתנות מסוימת בהוצאות המלחמה לאחר המערכה מול איראן, אם כי נותרה גבוהה ב-2.8% לעומת אשתקד.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, התייחס לנתונים וציין כי "אין ספק כי התוצאות טובות, הן בהשוואה של המשק על פני זמן, הן בהתחשב בהתאוששות הנאה מההאטה הכלכלית שנבעה ממבצע שאגת הארי והן בהשוואה לביצועיהן של שאר מדינות ה-OECD".

"עם זאת, יש לשים לב להרכב הצמיחה של התוצר", כתב מנחם. "התמ"ג למעט התאמות לייצור בחו"ל - שלמעשה לא מוצא את דרכו להכנסות משקי הבית ולשכר העבודה - צמח ב-4.0% בלבד ברביע השלישי, או ב-1.0% במונחים לרביע. כך, מחצית משיעור הצמיחה של התוצר הכללי אמנם פותחה בארץ, אך יוצרה ונמכרה בחו"ל, נתח גבוה מאוד, בדומה לנתח שנרשם ברביע הקודם. במצב דברים זה, הנתון של צמיחת התוצר הכוללת משקף בעיקר הכנסות גדולות ממכירות של טכנולוגיה מתקדמת מעבר לים, על בסיס ידע שפותח בארץ, ולא משקף נכונה את רמת הפעילות המקומית".

בעוד שמנחם תיאר את הנתונים כמעודדים, הוא הסתייג וציין כי אינם חד־משמעיים. "הצמיחה הכללית מהירה יותר, אך התלות בתוצר המיוצר ונמכר בחו"ל גדלה. המשק מוכיח חוסן, ובנק ישראל עשוי לראות בכך נתון שמאפשר מרחב תמרון לפני הפחתת הריבית הבאה, אך בנק ישראל עצמו כתב בתחזיתו האחרונה כי נתוני התמ"ג כפי שהם עלולים ליצור תמונה מטעה בכל הקשור לייצוג הפעילות המקומית, ולכן לצורך מתן תחזיות לאינפלציה, לשכר וכדומה, נכון יותר להתמקד בתוצר ללא ייצור חו"ל. כאן - התמונה חיובית, אך לא במידה יוצאת־דופן".

בגזרת המאקרו בארה"ב, יו"ר הפד קווין וורש נשא אתמול דברים בוועידה בסן פרנסיסקו, שהוקדשה לאחד מצוותי המשימה שהקים מוקדם יותר השנה בנושא הפריון ושוק העבודה, כאשר תחום ה-AI והשפעותיו האפשריות על הכלכלה נמצאים במוקד.

וורש סימן שלושה תרחישים לאופן בו בינה מלאכותית תשפיע על השווקים ועל התעסוקה ברחבי העולם. הראשון, הוא תרחיש בו הבינה המלאכותית תרים את הצמיחה ואת הפריון, בתנופה ממנה ירוויחו המעסיקים והעובדים כאחד; השני, הוא תרחיש בו העלייה בפעילות הכלכלית תקוזז על־ידי גל מאסיבי של פיטורים; והשלישי, הוא תרחיש בו הטכנולוגיה בסוף תאכזב ולא תעמוד בציפיות, מה שיביא להאטה בכלכלה ובשוקי המניות.

"אחרי השקעת הון משמעותית ועליות בשוקי המניות, התשואות הצפויות עלולות לפנות כלפי מטה והערכות השווי עלולות ליפול, מה שיביא להאטה כלכלית ולעלייה יותר בולטת בשיעור האבטלה", אמר וורש על התרחיש השלישי. "בחלוף זמן, הכלכלה תוכל להתאושש, אך ללא העלייה בפריון".

וורש הדגיש כי לא מדובר בתחזיות והוסיף כי התפקיד של הבנק המרכזי איננו לעודד או להתנגד לבינה המלאכותית, אלא רק לנסות להבין את אחד הגורמים הכי לא ידועים מולם עומדת הכלכלה העולמית. "עמיתיי בפד ואני איננו על תקן עתידנים בוועידה הזאת. התפקיד שלנו הוא להיערך למה שיגיע בהמשך הדרך", אמר וורש.

5. תחזית

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי ממליצים ללקוחות להיות במקסימום חשיפה לשוקי המניות הגלובליים, וקובעים תחזית של 8,700 נקודות ל-S&P 500 עד לסוף השנה הבאה - אפסייד של מעל 15% לעומת רמתו הנוכחית.

צוות של אסטרטגים בהובלת סרינה טאנג כתב ללקוחות כי "מחזור השקעות הון יציב בתחום הבינה המלאכותית מעניק לנו ביטחון שצמיחת המאקרו והרווחים העמידה תימשך לתוך שנת 2027. כעת, כשנכסי סיכון הפכו לזולים יותר, אנו מאמצים לחיקנו סיכון". הם הוסיפו כי "בשוקי המניות הגלובליים, הסיפור הוא מתרחב מעבר לענקיות הטכנולוגיה, ובשנת 2027 הוא ילך ויהפוך להיות על תשואות בקרב חברות שיאמצו AI".

בהודעה נפרדת, האסטרטג הראשי של הבנק, מייק ווילסון, כתב כי "צמיחה בריאה ברווחים, מחירי נפט נמוכים יותר, התנודתיות המתייצבת בתשואות האג"ח, השקעה מתמשכת ואימוץ בתחום ה-AI, כמו גם תמחורים שנמצאים מתחת לשווי ההוגן - תומכים כולם בתחזית שלנו לשנת 2027".

במורגן סטנלי דוחים את החששות שמא הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע - כמו גם הזכיות בטקסס ובאוהיו - יפגעו בתוכניות ההתרחבות והבנייה של ענקיות הענן והטכנולוגיה. בבנק מסרו כי הם צופים השקעות הון של ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב בהיקף של 1.7 טריליון דולר ב-2027 ועוד 1.8 טריליון דולר ב-2028. "פרויקטים שכבר נמצאים בבנייה או שקיבלו היתרים צפויים להיות מוגנים, ואנו לא צופים הקפאה ברמה הפדרלית", ציינו האסטרטגים.

במורגן סטנלי ציינו כי סיבה נוספת לאופטימיות היא ששני גורמי אי-ודאות משמעותיים שהעיבו על השווקים כבר מאחורינו: בחירות האמצע והעלאת הריבית הראשונה של הפד תחת היו"ר החדש, קווין וורש. "לשווקים יש כעת גם הבנה טובה יותר של 'פונקציית התגובה' של יו"ר הפד קווין וורש, גם אם בעתיד צפויה להיות פחות הכוונה קדימה (Forward Guidance)", כתבו האסטרטגים. הבנק צופה כעת העלאה אחת בדצמבר ועוד אחת במהלך 2027.

הבנק המליץ לרכוש מניות של חברות המאמצות בינה מלאכותית בארה"ב ובאירופה, ונמצא במשקל־יתר על סקטור התשתיות בשל הביקוש הגובר לחשמל.

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