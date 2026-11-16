בסוף שנת 2020 שבעה מאנשי OpenAI החליטו להתפטר בעקבות חילוקי דעות בנוגע לגישתה לבטיחות הבינה המלאכותית. בראש הקבוצה עמדו האחים דריו ודניאלה אמודיי, שחששו כי הטכנולוגיה מתפתחת מהר יותר מהיכולת להבין את הסיכונים הכרוכים בה. בתחילת שנת 2021 השבעה הקימו את אנתרופיק (Anthropic), שפיתחה בהמשך את הצ'אטבוט קלוד והפכה לאחת המתחרות הבולטות של OpenAI.

כמעט שש שנים לאחר מכן, המייסדים עומדים בפני התעשרות יוצאת דופן במסגרת אחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה. לפי אתר CNBC, ההנפקה בנאסד"ק תתרחש ב־19 בנובמבר, בטווח מחירים של 70-78 דולר למניה, המשקף שווי חברה המתקרב ל־1.4 טריליון דולר. על פי הערכות המבוססות על תשקיף ההנפקה, שווי ההחזקות של כל אחד משבעת המייסדים נע בין 17 ל־18 מיליארד דולר.

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למרות הרקע המקצועי השונה שלהם, שבעת המייסדים אינם רק עמיתים לשעבר. בראיון שנערך באוניברסיטת סטנפורד ביוני האחרון דניאלה אמודיי סיפרה כי היא מכירה את ג'ארד קפלן ואת כריס אולה זה 15 שנים. טום בראון וסם מקנדליש היו שותפים לדירה, וקפלן ומקנדליש עבדו יחד במהלך לימודי הדוקטורט בסטנפורד. האחים אמודיי אף ניהלו בעבר את עבודתם של שאר המייסדים ב־OpenAI. לדבריה, ההיכרות הממושכת אפשרה להם להתמודד עם חילוקי דעות ולפתח חזון משותף.

השביעייה המייסדת

דאריו אמודיי (43), מנכ"ל אנתרופיק, החל את דרכו כחוקר. בשנת 2011 השלים דוקטורט במדעי המוח החישוביים באוניברסיטת פרינסטון, תחום המשלב חקר של מערכת העצבים עם מודלים מתמטיים וממוחשבים. בהמשך עסק במחקר בסטנפורד, הוביל מחקר בזיהוי דיבור בחברת באידו הסינית ועבד על רשתות נוירונים בחטיבת המחקר Google Brain של גוגל. בשנת 2016 הצטרף ל־OpenAI, שם היה שותף לפיתוח שיטת אימון המבוססת על משוב אנושי (RLHF), לצד טום בראון, אחד משביעיית מייסדי אנתרופיק.

בריאיון לפודקאסט Big Technology בשנת 2025 סיפר כי נכנס לתחום הבינה המלאכותית מתוך רצון לפתור בעיות מורכבות בביולוגיה. לדבריו, החליט להקים חברה משלו משום שהרגיש שהארגונים שבהם עבד לא התמקדו מספיק בהשפעה שרצה להשיג.

אחותו הצעירה, דניאלה אמודיי (39), מכהנת כנשיאת אנתרופיק וכיו"ר הדירקטוריון. בניגוד לאחיה, דניאלה לא מגיעה מרקע מדעי. היא למדה ספרות אנגלית ומדעי המדינה באוניברסיטת קליפורניה, עבדה אצל חבר הקונגרס הדמוקרטי מאט קרטרייט ובהמשך מילאה במשך כחמש שנים תפקידים בניהול סיכונים בחברת התשלומים Stripe.

בריאיון בסטנפורד הסבירה כי עבודתה בקמפיינים פוליטיים לימדה אותה שקבוצה קטנה של אנשים נחושים יכולה לחולל שינוי משמעותי. היא גם הדגישה כי המייסדים לא ראו בפרישה מ־OpenAI רק התרחקות מחברה שלא הסכימו עם דרכה, אלא הזדמנות לבנות ארגון שבטיחות ואחריות עומדות במרכז פעילותו.

טום בראון (39), מנהל התשתיות החישוביות של אנתרופיק, כבר הספיק להקים חברות לפני שנכנס לעולם הבינה המלאכותית. הוא היה מהמהנדסים הראשונים של חברת הפרסום הסלולרי MoPub, שנרכשה בידי טוויטר בשנת 2013, ובהמשך היה שותף להקמת Grouper, אפליקציית היכרויות קבוצתית. למרות ניסיונו כיזם, המעבר למחקר לא היה מובן מאליו עבורו. בפודקאסט של Y Combinator סיפר שהתלבט במשך חצי שנה אם לבצע את השינוי, ולבסוף למד בעצמו את תחום למידת המכונה. בהמשך הוביל ב־OpenAI את אימון המודל GPT-3.

ג'ק קלארק (37), ראש תחום התועלת הציבורית באנתרופיק, היה עיתונאי טכנולוגיה לפני שהחליט להצטרף לתעשייה שעליה דיווח. בשנת 2016 עזב את עבודתו בבלומברג לטובת OpenAI. בהודעת דוא"ל ששלח לעמית הסביר כי מעולם לא האמין במטרה כלשהי בעוצמה כזאת. קלארק גדל בברייטון שבאנגליה ולמד ספרות אנגלית וכתיבה יוצרת באוניברסיטת מזרח אנגליה. במהלך הקריירה העיתונאית שלו כתב גם באתרי הטכנולוגיה ZDNet UK ו־The Register. כיום הוא עומד בראש מכון המחקר של אנתרופיק, העוסק בהשלכות החברתיות והכלכליות של הבינה המלאכותית.

ג'ארד קפלן (42), המדען הראשי של אנתרופיק, הוא פיזיקאי תיאורטי ופרופסור חבר באוניברסיטת ג'ונס הופקינס. בשנת 2009 השלים דוקטורט בפיזיקה בהרווארד ובהמשך עסק במחקר במעבדת המאיץ הלאומית SLAC של סטנפורד. הוא היה שותף למחקרים שבחנו כיצד גודל המודלים, כמות הנתונים והמשאבים החישוביים משפיעים על ביצועיהם, ולפיתוח שיטות להכפפת מודלים לעקרונות בטיחות.

בריאיון לגרדיאן בדצמבר 2025 קפלן הזהיר מפני האפשרות שמערכות בינה מלאכותית ישפרו את עצמן ללא התערבות אנושית. לדבריו, ההחלטה אם לאפשר למערכות לשכתב בעצמן את הקוד המשפר את יכולותיהן טומנת בחובה סיכון משמעותי, והוא העריך שהחלטה כזאת עשויה להתקבל בין השנים 2027 ל־2030.

סם מקנדליש (36), הארכיטקט הראשי של החברה, השלים דוקטורט בפיזיקה תיאורטית ומתמטית בסטנפורד בשנת 2017, ובהמשך עסק במחקר בכבידה קוונטית וברשתות טנזורים באוניברסיטת בוסטון. לפני הקמת אנתרופיק הצטרף ל־OpenAI כחוקר בתחום בטיחות הבינה המלאכותית ועסק בפיתוח מוקדם של כלי התכנות Codex. כיום הוא מתמקד בין היתר באימון הראשוני של מודלי שפה.

כריס אולה (34), המוביל את המחקר להבנת אופן הפעולה של מודלי הבינה המלאכותית באנתרופיק, עבר מסלול פחות שגרתי. הוא נשר מאוניברסיטת טורונטו לאחר שנה אחת, ובשנת 2012 זכה במלגת תיל, שבמסגרתה עסק במשך שנתיים במחקר בתחום ההדפסה התלת ממדית. בהמשך הצטרף ל־Google Brain, תחילה כמתמחה ולאחר מכן כחוקר, ובשנת 2018 עבר ל־OpenAI. מחקריו כיום מתמקדים בניסיון להבין באילו נתונים ובאילו תהליכים משתמשים מודלי בינה מלאכותית כדי להגיע לתשובותיהם.

אולה הסתייג בהתחלה מהקמת חברה מסחרית. בסרטון שאנתרופיק עצמה פרסמה לפני כשנתיים סיפר שבמשך תקופה ארוכה תמך דווקא בהקמת ארגון ללא מטרות רווח שיתמקד במחקר בטיחות.

החזון יגיע לוול סטריט

לפי CNBC שבעת המייסדים מחזיקים יחד במניות המהוות כעשירית מההון של אנתרופיק. מתשקיף ההנפקה שהחברה הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) עולה כי כל אחד מהמייסדים מתכנן למכור כ־3.38 מיליון מניות במסגרת ההנפקה, מהלך שעשוי להניב לכל אחד מהם כ־250 מיליון דולר ברוטו, לפי מחיר של 74 דולר למניה.

אולם גם לאחר ההנפקה המייסדים צפויים לשמור בידיהם כוח הצבעה משמעותי. התשקיף מפרט מנגנון שבמסגרתו ישות משפטית משותפת לשבעה, Founder LLC, תחזיק במניה מיוחדת המקנה להם יחד 50.1% מזכויות ההצבעה הכלליות, למעט בבחירת הדירקטורים שעל מינויים מופקדת הנאמנות. במקביל, נאמנות עצמאית שאנתרופיק הקימה בשנת 2023 בשם Long-Term Benefit Trust מוסמכת לבחור ולהדיח את רוב חברי הדירקטוריון. הנאמנות נועדה לסייע לחברה לאזן בין האינטרסים של בעלי המניות לבין השפעת פעילותה על הציבור.

המייסדים גם התחייבו להקדיש 80% מהחזקותיהם האישיות באנתרופיק למטרות פילנתרופיות, אם כי התשקיף מבהיר כי ההתחייבות אינה מחייבת משפטית.

כך שבעת האנשים שעזבו את OpenAI בשל חילוקי דעות על בטיחות הבינה המלאכותית ניצבים בפני מבחן חדש: ניהול חברה ציבורית בשווי עצום שתידרש להתמודד עם ציפיות המשקיעים ועם הלחצים המסחריים של התעשייה. השאלה היא כיצד ישמרו על החזון שהוביל להקמת אנתרופיק, כאשר הונם האישי וגם עתיד החברה תלויים בהמשך הצלחתה.