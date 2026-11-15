נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר 2026 מצביעים על ירידה של 0.1% לעומת חודש ספטמבר 2026, נתון המשקף רגיעה זמנית בלחצי המחירים במשק ומצביע על הקצב הנמוך ביותר מאז אפריל 2021. בסיכום 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2026 לעומת אוקטובר 2025) השלימה האינפלציה עלייה שנתית מתונה של 1.1% בלבד. הפרסום הנוכחי תופס את שוק ההון ברגישות גבוהה, ברקע סביבת מאקרו סוערת הכוללת את היחלשות השקל לרמה של כ-3.2 שקלים לדולר ואת עליית תשואות האג"ח הממשלתיות בישראל לעשר שנים לכ-4.183%, לקראת החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ב-23 בנובמבר.

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צניחת מחירי הטיסות ותנועות המחירים במדד

אחד הגורמים המרכזיים שהשפיעו על המדד החודש הוא ענף התיירות והנסיעות. סעיף ההוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ רשם צניחה בשיעור של 5.1% והעניק את התרומה השלילית המשמעותית ביותר למדד (כ-0.23 נקודות אחוז), כאשר מחירי הטיסות והנסיעות לחו"ל לבדם הוזלו בשיעור חד של 10.4%. במקביל, גם סעיף ההארחה, הנופש והטיולים רשם ירידה של 2.4%.

בחינת שאר סעיפי הצריכה המרכזיים מעלה כי ירידות מחירים בולטות נרשמו החודש בסעיפי הפירות הטריים שירדו ב-2.8%, ענף התחבורה שירד ב-1.4%, ושירותי דיור בבעלות הדיירים שרשמו ירידה של 0.5%. מנגד, עליות המחירים הבולטות בלטו בעיקר בענף ההלבשה והנעלה שעלה ב-4.1% לרגל מעבר לעונת החורף, בירקות הטריים שעלו ב-3.5%, וכן בסעיפי תחזוקת הדירה שעלו ב-0.4% וריהוט וציוד לבית שהוסיפו 0.3%.

הסתירה בנדל"ן: שכר הדירה לחדשים מזנק ב-5.5% - אך מחירי הדירות בבעלות ממשיכים לרדת

בזירת הנדל"ן ושוק השכירות, נתוני הלמ"ס חושפים תמונה מורכבת ודו-כיוונית. עבור שוכרים אשר חידשו חוזה נרשמה עלייה עקבית של 2.8%, בעוד שעבור שוכרים חדשים במסגרת תחלופת שוכר זינק שכר הדירה ב-5.5%. בלמ"ס מדגישים כי שיעורים אלו משקפים קירוב לשינוי השנתי, שכן רובם המוחלט של השוכרים אינם חשופים לשינויים חודשיים בשל חוזים קיימים ללא מנגנוני הצמדה.

במקביל, מדד מחירי הדירות (שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן) המשיך לשקף מגמה שלילית, כאשר בהשוואת עסקאות אוגוסט-ספטמבר 2026 מול יולי-אוגוסט 2026 ירדו המחירים ב-0.2% (ומחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.7%). בבחינה שנתית, מדד מחירי הדירות ירד ב-1.5%, כאשר המחיר הממוצע הכלל-ארצי ברבעון השלישי עמד על 2,286.7 אלפי שקלים, לעומת 2,320.4 אלפי שקלים ברבעון המקביל אשתקד. לצד זאת, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה באוקטובר ב-0.4% וב-3.9% בשנה האחרונה, בעיקר בעקבות התייקרות של 5.2% בשכר העבודה בענף, ומדד תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים זינק ב-1.9% בהשפעת קפיצה של 16.5% במחירי מוצרי נפט מזוקק.