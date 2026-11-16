דוחות ישראכרט חושפים פיטורים נרחבים: עד 370 משרות

מהלך צמצום דרמטי במצבת העובדים בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט. החברה בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק, מודיעה הבוקר על צמצום של 320 עד 370 משרות, בתוכניות פרישה מרצון שאמורות לצאת לפועל בשנה הבאה. מדובר בכחמישית (18%) מכח האדם בחברה לפי היקפי מצבת העובדים בסוף השנה שעברה.

החברה רשמה הוצאות שכר חריגות חד-פעמיות בשל תוכנית ההתייעלות עליה הכריזה בעלות של 45 מיליון שקל (לפני מס). עם זאת החברה מעריכה שתוכנית ההתייעלות, לצד מהלכים נוספים, תוביל לחסכון שנתי בעלויות שכר, לוגיסטיקה, תפעול ואחרות בהיקף של 100 מיליון שקל בשנה. התוצאות הכספיות גם הושפעו מהותית מאירוע בעל אופי חד פעמי (בתשעת החודשים הראשונים של השנה) הכנסה נטו בסך של כ-65 מיליון שקל מדיבידנד ממכירת ביימי (BuyMe).

ההודעה מגיעה שהחברה פרסמה כי ההכנסות שלה ברבעון השלישי עלו ב-10% למיליארד שקל, ההוצאות בגין הפסדי אשראי זינקו ב-71% והסתכמו 77 מיליון שקל. הרווח הנקי נחתך ב-46% ל-20 מיליון שקל. אם מנטרלים סעיף חד פעמי הרווח הנקי ירד ב-43%. ברבעון המקביל הרווח כלל סכום של 59 מהוצאות רכישת השליטה על ידי קבוצת דלק.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות עלו ב-7% והסתכמו ב-2.8 מיליארד שקל. ההוצאות בגין הפסדי אשראי זינקו ב-50% והסתכמו ב-231 מיליון שקל. החברה רשמה רווח נקי של 145 מיליון שקל למול הפסד של 109 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים אשתקד, שנבע בעיקרו מהפרשה גדולה שביצעו חברות כרטיסי האשראי בשל פסק דין שומות המע"מ.

במקביל, החברה מעריכה כי הסכם מועדון פלייקארד שנחתם מול חברת אל על מוקדם יותר השנה, יפחית את הרווחיות שלה השנה בסכום שנע בין 70 ל-100 מיליון שקל, ויתרום 120-160 מיליון שקל לשנה בממוצע לאורך תקופת ההסכם. עוד אושרה בחברה הנפקת זכויות של 27.1-27.5 מיליון מניות, וקבוצת דלק הודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקה.

תשובה יכניס יד לכיס: גיוס הון של 300 מיליון שקל

ישראכרט מתכננת גם מהלך של גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות. מדובר בגיוס בסך של כ-300 מיליון שקל, כאשר קבוצת דלק, בעלת השליטה בישראכרט הודיעה מראש כי בכוונתה לממש את מלוא זכויותיה, ואף לפעול להגדלת שיעור החזקתה, ככל שיתאפשר במסגרת ההנפקה;

איתמר פורמן, מנכ"ל ישראכרט מסר עם פרסום התוצאות כי "המטרה שלנו ברורה: להמשיך לצמוח מהר יותר מהשוק, לחזק עוד את היתרון התחרותי שלנו ולתרגם את עוצמת הפעילות לשיפור משמעותי ביעילות וברווחיות. כך, במקביל לתנופת הצמיחה, ישראכרט מוציאה לפועל מהלכים ותכנית התייעלות משמעותית הצפויים להביא לחסכון שנתי בהוצאות של כ-100 מיליון שקל, וזאת כבר החל משנת 2027".