אפילו לא המס המיוחד, עוצר את מכונת הרווחים המשומנת של בנק לאומי - הבנק רשם ברבעון שחלף רווח נקי של כ-3 מיליארד שקל. דירקטוריון הבנק הודיע על חלוקת דיבידנד עצום של 1.5 מיליארד שקל (1.2 מיליארד שקל במזומן והיתרה ברכש עצמי של מניות). ברבעון המקביל אשתקד, הרוויח הבנק כ-2.7 מיליארד שקל, כך שהרווח עלה בכ-11%.

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אם מנטרלים את המס המיוחד שהוטל על הבנקים השנה, הרי שהרווח הנקי של לאומי הגיע לכ-3.3 מיליארד שקל. התשואה להון ברבעון עמדה על 16.9%. ברבעון המקביל אשתקד היא עמדה על 16.3%. בנטרול המס המיוחד, התשואה להון ברבעון הגיעה ל-18.5%. בבנק מסבירים את הצמיחה החדה ברווח הנקי בין היתר בזכות צמיחה מהירה במתן אשראי בתחומי המגזר העסקי, המסחרי ובמשכנתאות.

הרווח לפני מסים ירד דווקא ב-3% לכ-4.2 מיליארד שקל. העלייה בשורה התחתונה נבעה בעיקר מהפרשה נמוכה יותר למס, שירדה ב-18%, ומחלקו של הבנק ברווחי חברות כלולות, שהוכפל ל-202 מיליון שקל.

כמו כן, בשל ירידת ריבית בנק ישראל, גם הכנסות הריבית נטו של לאומי ירדו ב-4.5% לכ-4.3 מיליארד שקל. הכנסות אלה הן הפער בין הריבית שגובה הבנק מההלוואות שהוא מעניק לבין הוצאות הריבית שהוא משלם על הפקדונות ללקוחותיו. ההכנסות שאינן מריבית עלו ב-10% לכ-1.6 מיליארד שקל, וההוצאות התפעוליות ירדו ב-4% לכ-1.5 מיליארד שקל. ההוצאות בגין הפסדי אשראי זינקו ל-184 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל.

רווח של 8.2 מיליארד שקל מתחילת השנה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרוויח לאומי כ-8.2 מיליארד שקל, עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון בתקופה הזו עמדה על 15.6%, לעומת 16% בתקופה המקבילה.

מניות הבנקים מדשדשות לאחרונה בשל תוצאות הבחירות בארץ והחשש מפלונטר פוליטי. אך המגמה המדשדשת מאפיינת אותן כמה חודשים מאז הוריד בנק ישראל את הריבית, בנוסף האינפלציה הנמוכה בשני המדדים האחרונים (שכבר פורסמו ברבעון הרביעי) מהווה סנטימנט פחות חיובי לסקטור. עדיין מניית לאומי עלתה ב-8% מתחילת השנה, השלימה זינוק של פי 3 בשלוש השנים האחרונות. שווי השוק של הבנק עומד הבוקר על 108 מיליארד שקל.

בבנק מציינים כי אחד הגורמים שהובילו לתוצאות החיוביות היה השימוש בבינה המלאכותית (AI). כלים אלה סייעו גם לייעל את פעילות הבנק שממשיך להציג יחס יעילות נמוך במיוחד (נתון חיובי) של 26%, זאת בהשוואה ל-27% ברבעון המקביל אשתקד. שאר הבנקים, נמצאים מעל ל-30% (הפועלים ומזרחי-טפחות) ו-40% (דיסקונט והבינלאומי) בנתון זה. בבנק הוסיפו כי יחס יעילות זה נחשב לאחד הטובים בעולם לבנקים.

יחס ה-NPL(אשראי פגום) עומד על 0.43% בלבד. יחס נמוך למדי שגם הוא חיובי. ברבעון השלישי של 2026 ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בכ-184 מיליון שקל, והיוו שיעור של כ-0.13% מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור. כאן מדובר בעלייה בהוצאות למול נתון של כ-0.03% בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, מדובר בעליה שנובעת בעיקר מכך שהבנק מרחיב במהירות את תיק האשראי שלו. מתן הלוואות חדשות מחייבות אותו להפריש מטעמי שמרנות והוראות הרגולטור שיעור מסוים כהוצאה להפסד אשראי. בבנק ציינו כי זהו רבעון נוסף, 11 ברצף, בו כל ההוצאה היא להפרשה קבוצתית (לא ספציפית ללקוח) בעוד בהפרשה הפרטנית נרשמת הכנסה.

שיעור הצמיחה באשראי ברבעון השלישי עמד על 3.5%. האשראי לציבור נטו זינק בתוך שנה ב-18% ל-586 מיליארד שקל. מתחילת השנה גדל תיק האשראי בשיעור דו ספרתי של 12.7%. שיעור הצמיחה באשראי גבוה מהיעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית של הבנק, שעומד על צמיחה שנתית של 8%-10%. את הצמיחה הוביל האשראי העסקי שגדל מתחילת השנה בשיעור של 20.5% (בעיקר בתחום התשתיות הלאומיות), כאשר התיק המסחרי גדל בשיעור של 9.1% ותיק המשכנתאות גדל בשיעור של 6.7%.