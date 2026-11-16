חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:20

1. שוק המניות

הבורסה תגיב בחיוב כנראה למדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול בערב - המחירים ירדו באוקטובר ב-0.1%, הקצב הכי נמוך מאז אוגוסט 2021. בסיכום 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2026 לעומת אוקטובר 2025) השלימה האינפלציה עלייה שנתית מתונה של 1.1% בלבד, וזאת שבוע לפני החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל.

מנגד, הטלטלה במניות השבבים בוול סטריט נוחתת הבוקר בת"א באמצעות המניות הדואליות שחוזרות ברובן עם פערי ארבירז' שליליים לא קטנים - טאואר בפער שלילי של 6%, נובה וקמטק ירדו בכ-3% בפתיחה, פאלו אלטו תרד ב-2% וטבע שתעלה ב-2% תאזן מעט.

הבוקר דיווחה ישראכרט על פיטורים של כ-350 עובדים, כ-18% מכוח האדם בחברה, במקביל מדווח חברת האשראי שעברה לפני כשנה לידי יצחק תשובה על עלייה בהכנסות לצד ירידה ברווח, בנוסף אישרה הנפקת זכויות של כ-27 מיליון מניות, וקבוצת דלק הודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקה.

עוד השבוע - בארץ, עונת הדוחות תצבור תאוצה עם דוחות הבנקים הגדולים הפועלים (היום), לאומי (ג'), מזרחי טפחות (ג') ודיסקונט (ד'). כמו כן ידווחו מחר ניו-מד ואלביט, וביום רביעי ידווחו מגדל ופאלו אלטו.

אחרי שהבנק הבינלאומי רשם ברבעון השלישי ירידה ברווח על רקע הורדות הריבית בישראל והאינפלציה המתונה, בלידר שוקי הון מעריכים כי ארבעת הבנקים הגדולים שידווחו השבוע יציגו תמונה דומה: להערכתם, הרווח הנקי המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים יסתכם ברבעון בכ-8 מיליארד שקל, לעומת 8.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל - ירידה של כ-8%.

הדואליות יתקשו לאושש את הבורסה שירדה גם בשישי. מדד ת"א 35 איבד 0.9% מערכו ומדד ת"א 90 צלל בכ-1.4%. בסיכום שבועי, הבורסה חתמה את השבוע בעליות. מדדי ת"א 35 ות"א 125 טיפסו שניהם בכ-2.5%, בעוד מדד ת"א 90 התחזק בכ-3.3%.

באסיה הבוקר - מדד הקוספי של דרום קוריאה יורד בכ-3% ובהובלת שתי מניות השבבים סמסונג אלקטריקס ו-SK הייניקס, ביפן ניקיי יורד ב-2%, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.8%, מדד ניפטי בהודו עולה בשיעור דומה ובסין מדד שנגחאי יורד ב-0.4%.

החוזים בוול סטריט מצביעים על ירידות בפתיחה של עד 0.5%.

לאחר שבוע עמוס ומטלטל (פרשת אנבידיה), פנינו לשבוע דומה נוסף עם ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של אנתרופיק, שצפויה לצאת לדרך ביום רביעי, כאשר תמחור ההנפקה ייקבע, והמניה תתחיל להיסחר ביום חמישי. כחברת הבינה המלאכותית הגנרטיבית הראשונה שמגיעה לבורסה כחברה המתמקדת בתחום באופן בלעדי, ההנפקה צפויה למשוך תשומת לב רבה מצד המשקיעים, שיבחנו כל היבט שלה מקרוב.

בגזרת הדוחות, אנבידיה תפרסם ביום שלישי את תוצאותיה הרבעוניות. את שיחת הוועידה עם ההנהלה תוביל המנכ"לית הזמנית, קולט קרס, שנכנסה לתפקיד בעקבות הזעזוע הפתאומי בצמרת החברה. אנבידיה השלימה צניחה שבועית של מעל 12% - החדה מאז אפריל 2025. הקונצנזוס לגבי תוצאותיה הכספיות ברבעון השלישי הוא להכנסות של 109 מיליארד דולר - מעט גבוה מהתחזית שסיפקה החברה.

זהו גם שבוע משמעותי במיוחד עבור ענף הקמעונאות. רשת טארגט תפרסם דוחות ביום רביעי, ואילו וולמארט ורוס סטורס ידווחו ביום חמישי. ביום שישי תצטרף אליהן רשת BJ's Wholesale Club. הדוחות יספקו תמונת מצב על הוצאות הצרכנים ועל התחזיות להמשך.

במגזר הטכנולוגיה, פאלו אלטו נטוורקס תפרסם את תוצאותיה ביום רביעי, ובנדינג ספונס ביום שישי. שתיים מהחברות הגדולות בסין, באידו ועליבאבא, יפרסמו גם הן דוחות: באידו ביום שני ועליבאבא ביום חמישי.

וול סטריט התאוששה מהצניחה החדה שנרשמה בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, וחתמה את השבוע בירוק: ה-S&P 500 טיפס בכ-2.5%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-2.3% והדאו ג'ונס עלה בכ-2.1% - שלושתם עם הביצועים השבועיים החזקים ביותר שלהם מאז תחילת אוגוסט.

2. שוק האג"ח

תשואות האג"ח האמריקאיות זינקו בשבוע שעבר. התשואה ל-10 שנים נסגרה על 5.15%, עלייה של 29 נקודות בסיס, ל-30 שנה על 5.47%, ול-2 שנים על 4.88%, זינוק של 37 נ"ב. זו העלייה השבועית החדה ביותר בתשואה ל-10 שנים מאז אפריל 2025, והרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת אוקטובר. התוצאה: העקום השתטח - הפער בין התשואה ל-2 שנים ל-10 שנים עומד על 27 נ"ב בלבד, כי התשואות הקצרות עולות מהר יותר.

הטריגר היה דוח האינפלציה של אוקטובר בשבוע שעבר. המדד הכללי עקף את התחזיות, ומדד הליבה עלה ב-0.3%, בדיוק הרף שהגדיר חבר הפד כריסטופר וולר. כמה שעות לפני הפרסום אמר וולר שיתמוך בהעלאה של רבע אחוז בדצמבר. ביום חמישי, אחרי יום סגור לרגל יום הותיקים, התשואה ל-10 שנים קפצה ביותר מ-13 נ"ב וחצתה את 5%. בנוסף, הביקוש במכרזי ה-3, ה-10 וה-30 שנה היה פושר.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המטבע, בעקבות נתוני האינפלציה, השקל נחלש הבוקר מול הדולר ונסחר ב-3.22 שקלים. הדולר האמריקאי טיפס ביום שישי לשיא של 19 חודשים מול סל המטבעות המרכזיים. התחזקותו מגיעה לאחר שנתוני האינפלציה בארה"ב היו גבוהים מהצפוי. לפי נתוני בורסת CME שפורסמו ביום שישי, השוק תמחר הסתברות של 88% להעלאת ריבית של רבע נקודת אחוז בדצמבר, והסתברות של 12% להעלאה של חצי נקודת אחוז.

הירידות בשוק הקריפטו החריפו בסוף השבוע, כשהביטקוין צנח לכ־63 אלף דולר, רמתו הנמוכה ביותר מאז אוגוסט, והשלים ירידה של כ־50% מאז השיא האחרון. הבוקר המטבע מתייצב. לפי בלומברג, ברקע לירידות עומדות הציפיות להעלאת הריבית בארה"ב, המימושים במניות הטכנולוגיה והפדיונות מקרנות הסל העוקבות אחר הביטקוין. מאז סוף אוקטובר נמשכו מקרנות אלו כ־3 מיליארד דולר.

4. מאקרו

האינפלציה בישראל ממשיכה להפתיע כלפי מטה, דווקא בתקופה שבה הדולר מתחזק מול השקל. מדד המחירים לצרכן ירד באוקטובר ב־0.1%, כך פרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והאינפלציה השנתית התמתנה ל־1.1% בלבד, עשירית האחוז מעל הגבול התחתון של יעד בנק ישראל. הנתון הפתיע את הכלכלנים, שציפו לעלייה של 0.2%-0.3%, ומגיע שמונה ימים לפני החלטת הריבית הקרובה, ב־23 בנובמבר .

ההפתעה בולטת על רקע ההתפתחויות בשוק המט"ח. שער הדולר היציג עלה מכ־3.09 שקלים באמצע אוקטובר לכ־3.22 שקלים היום, התחזקות של יותר מ־3.6%. בדרך כלל, פיחות בשקל מייקר את המוצרים המיובאים ועלול לתרום לעליית מחירים. אלא שבינתיים, מדד המחירים ממשיך לרדת.

רונן מנחם, כלכלן השווקים הראשי של בנק מזרחי טפחות, מסביר בשיחה עם גלובס כי ההשפעה של שער החליפין על המחירים אינה מיידית. "התמסורת היא הדרגתית וחלקית", הוא אומר. לדבריו, לא כל פיחות בשקל מתגלגל באופן ישיר למחירים לצרכן, וההשפעה תלויה גם במצב המשק ובשאלה אם היחלשות השקל תימשך.

"המשק צריך להשתכנע שמדובר כאן באמת בעליית מדרגה פרמננטית של הדולר מול השקל", מסביר מנחם. להערכתו, אם הפיחות יימשך, ניתן יהיה להתחיל לראות את השפעתו כבר במדדים הקרובים. עם זאת, הוא מדגיש כי חלק משמעותי ממדד המחירים מורכב משירותים, שרגישותם לשער הדולר נמוכה".

מנחם מציע הסבר אפשרי להפתעה: אוקטובר היה השנה חודש שבו השפעת החגים על המחירים הייתה מצומצמת יחסית, ולכן סעיפים עונתיים שהיו צפויים להתייקר רשמו עליות מתונות מהצפוי. הוא מדגיש כי סעיף הטיסות והנופש תנודתי במיוחד וקשה לחיזוי, ולכן לא ניתן לשלול תיקון כלפי מעלה כבר בחודש הבא.

לפני פרסום המדד, ההערכה הרווחת בשוק הייתה שבנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.25%. בסקירת בנק הפועלים שפורסמה הבוקר צוין כי כמעט אף אחד מהמשקיעים הזרים שעמם נפגשו נציגי הבנק בלונדון אינו מצפה להפחתה כבר בנובמבר.

אלא שהנתון החדש עשוי לשנות את התמונה. "אני חושב שהנתון הזה צריך לגרום לו לחשוב", אומר מנחם בהתייחס לבנק ישראל. לדבריו, כל עוד ההערכות הצביעו על אינפלציה שנתית של כ־2%, הבנק יכול היה להמתין להתבהרות המצב הפוליטי, הביטחוני והתקציבי. "כעת, כשהאינפלציה עומדת על 1.1% בלבד, מרחב השיקולים השתנה. אני לא יכול להגיד לך שהתרחיש הבסיסי הוא שהריבית תרד בשבוע הבא, אבל בעקבות הנתון הזה אני כבר לא יכול לשלול את זה על הסף".

עם זאת, ההכרעה אינה פשוטה. הריבית בארה"ב צפויה לעלות בדצמבר, הפיחות בשקל עשוי להתגלגל למחירים בהמשך, ואי־הוודאות סביב הקמת הממשלה ותקציב 2027 עדיין גבוהה. מנחם מדגיש שהשווקים מחפשים בעיקר אופק כלכלי ופיסקלי ברור.

בארה"ב, אחרי שנתוני אינפלציה לא מעודדים סללו את הדרך להעלאת ריבית בדצמבר, שני אירועים ירכזו את תשומת לב המשקיעים: ביום שני, יו"ר הפד קווין וורש יישא דברים בוועידה שתוקדש לאחד מצוותי המשימה שהקים בתחום הפריון ושוק העבודה; וביום רביעי יפורסם הפרוטוקול מפגישת הפד באוקטובר.

כאמור, בארה"ב הדרך להעלאת ריבית סלולה. השווקים מתמחרים כעת העלאה של 25 נ"ב בהחלטה בדצמבר בהסתברות של כ-90%, ומייחסים סיכוי של כ-10% להעלאת גדולה של 50 נ"ב, לאחר שאחד שמושל הפד כריסטופר וואלר ציין בשבוע שעבר כי אינו פוסל תרחיש כזה.

וואלר רחוק מלהיות היחיד שתומך בהעלאת הריבית בדצמבר. שורה הולכת ומתארכת של בכירים ובכירות בפד הצהירו לאחרונה כי הידוק מוניטרי נוסף בארה"ב הוא הכרחי, כאשר האחרונה מביניהם היא נשיאת הפד בבוסטון סוזן קולינס.

קולינס אמרה בכנס כי בכל הנוגע להעלאות ריבית, "מסלול יציב והדרגתי [של העלאות] נראה נכון לדעתי כרגע. אבל אני עם ראש פתוח". לפי רויטרס, היא ציינה כי הציפייה שלה שהפד יוכל לנוע באופן הדרגתי "לא אומרת שיהיה מדובר בקצב מסוים", והדגישה כי נתוני המאקרו משלושת האחרונים גורמים לה לחשוב שתוואי הריבית בשנה הבאה יהיה יותר גבוה מזה שצפתה מוקדם יותר השנה.

5. תחזית

בחברת מחקר ההשקעות Bernstein מצביעים על כך שאפל הולכת ונהפכת למקלט בטוח בעבור משקיעים שמבקשים לצמצם חשיפה למניות ה- AI . בעוד שענקיות כמו אלפאבית ואמזון משקיעות מאות מיליארדי דולרים בהוצאות הון - ואף הציגו ברבעון האחרון תזרים מזומנים חופשי שלילי - באפל הוצאות ההון עומדות על פחות מ-2% מההכנסות והחברה מציגה צמיחה יציבה בתזרים שלה.

"השוק מזמן ניתק את אפל משאר ענקיות הטק וסיווג אותה מחדש כמניה צרכנית דפנסיבית [במקור: consumer compounder]", כתב האנליסט מארק ניומן. לדבריו, אפל חולקת מאפיינים רבים עם מניות בסקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים, כמו ביקוש חילוף צפוי, כוח תמחור מול ספקים ולקוחות, צורכי השקעה נמוכים יחסית והחזרי הון קבועים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.

גם הערכות השווי מתיישבות עם התזה: מכפיל הרווח העתידי של אפל עומד כעת על 37, בדומה לענקיות בתחום מוצרי הצריכה הבסיסיים כמו וולמארט (39) וקוסטקו (46), שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיות גבוהות על הצמיחה היציבה שהן מציגות לאורך זמן.

ב- Bernstein קבעו לאפל מחיר יעד של 380 דולר - אפסייד של קרוב ל-7% לעומת מחירה הנוכחי, שנמצא כעת בשיא של כל הזמנים. מתחילת השנה, המניה טיפסה בכ-31%, ושווי השוק הנוכחי שלה עומד על 5.177 טריליון דולר.

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