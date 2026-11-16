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צמיחה

אפקט אנבידיה: ישראל צמחה בקצב של 8% ברבעון השלישי

לפי נתוני הלמ"ס לרבעון השלישי של 2026, התוצר זינק ב-1.9% לעומת הרבעון הקודם • בניכוי פעילות הייצור בחו"ל של חברות הפועלות מישראל, ובראשן אנבידיה, קצב הצמיחה השנתי עומד על 4% • היצוא קפץ ב-51.5% בחישוב שנתי, בעוד ההוצאה הממשלתית ירדה ב-1.9% על רקע התמתנות הוצאות המלחמה

עידן ארץ 13:00
המשקיעים מפזרים את הכסף
המשקיעים מפזרים את הכסף

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מפרסמת את נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון השלישי של 2026, עם תוצאה דרמטית במיוחד: צמיחה רבעונית של 1.9% לעומת הרבעון השני של 2026, שמיתרגמת בחישוב שנתי ל-8%. אך בהתאמה לייצור בחו"ל, כלומר פעילות של גופים ישראלים בחו"ל שלא נכנסה לגבולות ישראל, יש עלייה משמעותית של 4% בתוצר המקומי הגולמי. מדובר בפעילות כמו הייצור של אנבידיה בחו"ל, שנובעת מפיתוחים שהתרחשו בישראל. בכל מקרה, מדובר בשיעור צמיחה שנחשב מוצלח, במיוחד על רקע האינפלציה הנמוכה של החודשים האחרונים.

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עיקר הצמיחה נובעת מעלייה בתוצר העסקי וביצוא. ביחס לרבעון השלישי של 2025, מדובר על צמיחה שנתית דרמטית של 6.7%, אך למעט התאמות לייצור בחו"ל, מדובר על 2.8% בלבד.

נתוני הצמיחה נחשבים חיוביים במיוחד, ובחישוב שנתי (כלומר, מה היה קורה אילו הרבעון השלישי היה מייצג לשנה כולה) נרשמת עלייה של 8% בתוצר, או 4% בניכוי ייצור בחו"ל שלא עבר את גבולות המדינה. חלק ניכר מההבדל נובע מפעילות של חברה אחת בלבד: פעילות אנבידיה בחו"ל. מרכזי פיתוח משמעותיים של אנבידיה נמצאים בישראל, אך הייצור שנובע ישירות מהם מתרחש בחו"ל. מצד אחד, לא מדובר בפעילות כלכלית "אמיתית" בישראל, אך זה לא אומר שהיא חסרת משמעות - רבים מהרווחים מיוחסים לפעילות בישראל. בזמן שאנבידיה, שהמנכ"ל שלה ג'נסן הואנג נאלץ לפרוש לאחרונה, מצליחה יותר - כך הפער בין שני הנתונים גדול יותר.

התוצר העסקי והיצוא מזנקים; ההוצאה הממשלתית מתמתנת

בבחינת רכיבי התוצר מול הרבעון השני של 2026, עיקר הצמיחה נובעת מעלייה חדה בתוצר העסקי וביצוא. התוצר העסקי זינק ב-11.3% בחישוב שנתי, ובניכוי הייצור בחו"ל רשם עלייה משמעותית של 5.3%. הפער בולט במיוחד בנתוני היצוא, שהגיעו לעלייה אדירה של 51.5% בחישוב שנתי - אך ל-18.4% בלבד לאחר התאמה לייצור בחו"ל. במקביל, גם היבוא עלה משמעותית ב-16.1% בחישוב שנתי ותמך בגידול בצריכה המקומית.

מן העבר השני, ההוצאה הממשלתית ירדה ברבעון השלישי ב-1.9% בחישוב שנתי, זאת על רקע ירידה מסוימת בהוצאות המלחמה האדירות שאפיינו את התקופה הקודמת, ובייחוד המערכה האחרונה מול איראן. עם זאת, בהשוואה לרבעון השלישי של 2025, ההוצאה הממשלתית עדיין גבוהה יותר ב-2.8%.