מייסד אנבידיה והמנכ"ל ג'נסן הואנג התפטר מתפקידיו כנשיא, מנכ"ל וחבר דירקטוריון, באופן מיידי. סמנכ"לית הכספים הוותיקה, קולט קרס מונתה למנכ"לית זמנית במקביל לתפקידה הנוכחי. הדירקטוריון פתח בהליך איתור למחליף קבוע ומינה לראשונה בתולדותיו יו"ר דירקטוריון. המניה צוללת ב-11% במסחר המוקדם.

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קרס הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013, ומילאה תפקיד מרכזי בחברה בעשור האחרון. קודם לכן, צברה כמעט 25 שנות ניסיון בתפקידי כספים בחברות טכנולוגיה מובילות, בהן סיסקו ומיקרוסופט. קרס מסרה בהודעה כי "הכוח של אנבידיה תמיד הגיע מהאנשים שלה, ויחד עם צוות ההנהלה שלנו אני מחויבת להמשיך ולבנות על היסודות יוצאי הדופן שג'נסן יצר ב-33 השנים האחרונות. נמשיך לקדם את העבודה שהפכה את אנבידיה למובילה במחשוב מואץ ובינה מלאכותית".

בהודעת החברה נמסרה הוקרה רבה להואנג על תרומתו האדירה להפיכתה של אנבידיה לאחת מחברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם. בתוך כך, באנבידיה הבהירו כי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת הכספים 2027 יתקיים כמתוכנן ביום שלישי הקרוב, 17 בנובמבר, ולאחריו תיערך שיחת המשקיעים המסורתית.

במקביל, הדירקטוריון הודיע על מינויו של הארווי ג'ונס ליו"ר, והוא למעשה יכהן בתור יו"ר הדירקטוריון הראשון בחברת אנבידיה. עד כה, לאנבידיה לא היה יו"ר דירקטוריון באופן מסורתי, אלא הואנג חלק עם הדירקטור סטיבן ניל (דירקטור עצמאי ויו"ר הוועדה למינויים וממשל תאגידי באנבידיה) תחומי אחריות הקשורים בפיקוח על הדירקטוריון וממשל תאגידי. ג'ונס, יזם, בכיר בתעשיית הטכנולוגיה ומשקיע הון סיכון פעיל מזה למעלה מ-30 שנה, כיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר של חברת Synopsys.

שתי מערכת יחסים מחוץ לנישואים

ההתפטרות של ג'נסן מגיעה לאחר שהלילה פורסם כי דירקטוריון החברה התכנס כדי לדון בהדחתו מתפקיד המנכ"ל. זאת לאחר לאחר הגילוי על שתי מערכות יחסים שניהל מחוץ לנישואים, כאשר הדיווח על השנייה פורסם הלילה בניו יורק טיימס.

הדיווח גילה כי ג'נסן הואנג ניהל מערכת יחסים רומנטית לא רק עם אליס הואנג, מי שהמודיעין האמריקאי מכנה כסוכנת מודיעין, אלא גם עם עובדת אנבידיה - מנהלת בכירה שהיתה כפופה לו בתפקידה, כך לטענת הניו יורק טיימס. הפעם מדובר בסמנכ"לית תחום מוצרי הבריאות בחברה, קימברלי פאוול, מי שאחראית על מכירת שבבים למגזר הרפואי- בכלל זה בתי חולים, חברות הדמיה רפואית או תרופות.

הניו יורק טיימס דיווח על הפרשה בהתבסס על חמישה מקורות ששוחחו עמו, אך הוא איננו מספק הוכחה לכך. בניגוד לרומן עם אליס הואנג - שבו הודה ג'נסן הואנג במכתב שנשלח לעובדים ביום ראשון - הואנג לא הגיב לטענות. כאשר קיבל פניה ישירה מכתבי הטיימס, ענה המנכ"ל: "אני לא חושב שאתה צריך לדבר איתי ישירות", וניתק את השיחה. פאוול עצמה לא הגיבה לפניות הניו יורק טיימס, וכך גם אנבידיה.

הואנג (63) ופאוול (48) תועדו כשהם מפגינים חיבה זה לזה בסמוך לאירוע השיווקי של אנבידיה בסן חוזה: השניים תועדו יחד בסביבת המלון. לפי הטענה, אחד מעוברי אורח תיעד את האינטראקציה בטלפון שלו, וכאשר צוות האבטחה של הואנג הבחין בכך, עובר האורח קיבל הצעה לחתום על הסכם סודיות.

פאוול מועסקת בחברה כבר מ-2008, ובשנת 2017 מונתה לסגנית נשיא לענייני מוצרי בריאות.