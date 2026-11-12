אפקט אנבידיה: מי החברות שירוויחו הכי הרבה מהסערה?

הטלטלה ביצרנית השבבים אנבידיה והדיווחים על כוונת הדירקטוריון להדיח את המנכ"ל ג'נסן הואנג בעקבות שערוריית רומנים מחוץ לנישואים, הובילו לצניחה של 9% במניית החברה ולעליות במניות המתחרות. בשל העובדה שאנבידיה היא מובילת השוק בכל מה שקשור למעבדי בינה מלאכותית ולדאטה סנטרים, לקוחות עשויים לרצות לגדר את הסיכונים ולמצוא פתרונות אחרים. המשקיעים מעריכים שחוסר ודאות עשוי להוביל להאטה אצל אנבידיה וידחוף את הלקוחות לגוון אף יותר את מקורות האספקה שלהם. מי המרוויחות הגדולות?

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AMD וברודקום מזנקות, ענקיות הענן מוכנות

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי, מסביר לגלובס כי "יש מספר מרוויחות פוטנציאליות, אבל בטווח הקצר, ברמת מספר רבעונים קדימה, קשה לראות השפעה ממשית על התוצאות העסקיות, והיא תהיה מוגבלת. תוכניות העבודה של הלקוחות הגדולות נקבעות מראש ומתוכננות קדימה ברמה של שנתיים ומעלה. עם זאת, האירוע מעורר שאלות לגבי תוכניות ארוכות טווח ואם אנבידיה תוכל להמשיך להוביל בהמשך".

המתחרות הישירות של אנבידיה - AMD , ברודקום ואלפאבית - הן אלו שעשויות להרוויח כמה שיותר. אנליסטים מעריכים כי מי שצפויה ליהנות בטווח הארוך מהסערה הזו היא AMD, המתחרה הישירה העיקרית של אנבידיה במעבדים בעלי ביצועים גבוהים, והיא עלתה במסחר המאוחר ביותר מ-4%. גם חברת השבבים ברודקום עלתה במסחר המאוחר בכ-2% לפי שעה, שאף היא מציעה שבבים המותאמים לבינה מלאכותית.

לפי אורגד, "AMD היא מספר 2 בקרב יצרניות השבבים, עם נתח השוק השני בגודלו, והיא נמצאת בקטגוריה של תחרות 'ראש בראש' מול אנבידיה. יש לה שבב שמתחרה ב-Blackwell של אנבידיה, וגם את פלטפורמת Helios שמשלבת זיכרון ותקשורת. אנחנו יודעים שהיא עובדת עם אורקל ועם אנתרופיק, מוכרת משמעותית להייפרסקיילרים בענן, ומחזיקה בנתח שוק גדול במעבדים לצד אינטל. ההכנסות שלה ממרכזי נתונים צמחו ברבעון האחרון ב-97%, כך שיש לה נגיעה משמעותית בלקוחות האלו".

גוגל רשמה עלייה של פחות מאחוז בלבד, זאת בשל שבבי ה-TPU אצלה, לקוחות עשויים להתעניין גם בשבבים אלו. גם חברות שמסייעות לענקיות הטכנולוגיה כמו אמזון וגוגל לפתח שבבים עצמאיים, כדי למנוע תלות באנבידיה, אף הם זינקו בטאיפיי כמו MediaTek שעלתה בכ-3%, וחברות העיצוב Alchip ו-Global Unichip שקפצו ביותר מ-8%.

"מעבר לתחרות הישירה, יש את כל האקוסיסטם של מעבדים ייעודיים", מסביר אורגד. "ברודקום מתכננת שבבים יחד עם ענקיות ענן ומעבדות - למשל, היא שותפת תכנון בשבב ש-OpenAI מפתחת, ומעורבת גם ב-TPU של גוגל. ככל שהחברות הללו ימשיכו בתהליך הפיזור והפחתת התלות באנבידיה, מגמה שקורית בלי קשר למשבר עם ג'נסן, זה יכול לצבור כעת תאוצה בצל הסערה. בנוסף, גוגל מתכננת להאיץ ב-2027 את מכירת שבבי ה-TPU שלה (שבהם אפל כבר משתמשת לאימון מודלים) כעסק עצמאי ללקוחות חיצוניים, ולא רק כחלק משירותי הענן והדאטה סנטרים שלה. גם אמזון מדברת על מכירת שבבים מחוץ לענן בסוף 2027".

מנדיפ סינג, ראש תחום מחקר טכנולוגיה גלובלי ב-Bloomberg Intelligence, אמר לבלומברג כי "עשויה להיפתח הזדמנות עבור מתחרות כמו AMD, גוגל ואמזון , להגדיל את נתח השוק שלהן בשוק המאיצים - תחום שבו שולטת כיום אנבידיה". עוד צוטט כי "אין ספק שאנבידיה לא תפגין את אותה רמת אגרסיביות שאפיינה אותה בשנתיים-שלוש השנים האחרונות, בכל הנוגע להצבת יעדים ולעמידה בהם ואף מעבר לכך".

עוד חברות שעשויות להיות משופעות מכך היא חברת סמסונג - הסיבה לכך נעוצה בשרשרת האספקה ויצרניות שונות. יצרנית השבבים TSMC כמעט ולא הושפעה, אבל סמסונג עשויה להרוויח על חשבון המתחרה שלה SK Hynix , הספקית המרכזית של אנבידיה כיום. לסמסונג יש קשרים חזקים עם AMD, וככל ותהיה הנהלה שמרנית באנבידיה יכול להיות שירצו לגוון את ספקיה ולשתף פעולה עם סמסונג. אנליסטים אומרים לגלובס כי אנבידיה מעוניינת לעבוד עם כמה שיותר ספקים כדי שלאף אחד מהם לא יהיה כוח מיקוח משמעותי מולה.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, מצנן את ההתלהבות ואומר לגלובס כי "הזדמנויות תמיד היו וזה לא משהו חדש, והמתחרות של אנבידיה כבר זכו בעבר בחוזים גדולים. גם עכשיו יש הזדמנויות, אבל זה לא בגלל שאנבידיה הולכת לאיבוד או מאבדת נתח שוק. אין ספק שבשוק חייבים יותר ספקים, כי השוק עצום מדי. מדובר בתהליכים של שנים, ויש פה פיתוחים שאי אפשר להחליף בכזאת קלות".

לדבריו, "כל הסיפור על הרומן ממש מוגזם. בתרחיש הגרוע ביותר הואנג ייאלץ לעזוב, וגם זה לא בהכרח יקרה. אבל נניח שכן - אני לא חושב שזה ישנה משהו בתוך החברה. ראינו היסטורית שינויים בהרבה חברות טכנולוגיה שונות, כמו באפל (אפילו פעמיים) ובגוגל. בחברות גדולות זו מערכת עובדת שמתנהלת לפי תהליכים, זה לא שהכול תלוי באדם אחד. מדובר בצ'יפים מאוד מורכבים, זה לא יכול להיות תלוי רק בו".

וסצ'ונוק מחלק בין ענקיות הענן לבין שאר השוק - כמו ארגונים ומדינות. "בזווית של ההייפרסקיילרים תהיה תחרות; גם אם הפתרון של אנבידיה הוא הכי טוב, ענקיות הענן רוצות לבנות מערכות משל עצמם כדי לא להיות תלויים בה, ומי שנהנות מזה בעיקר הן ברודקום ו-AMD. ל-AMD היה רבעון חזק מאוד. מנגד, בשוק שהוא לא הייפרסקיילרים, לאנבידיה יש יתרון עצום. מי שהיא לא ענקית כזו לא יכולה לבנות מערכת שלמה ומוצרים שדורשים התאמה עצמית, ולכן אנבידיה היא פתרון מעולה עבורה". הסיבה לכך נעוצה באקוסיסטם השלם של אנבידיה, פלטפורמת CUDA שהיא מערכת ההפעלה של אנבידיה, שבלעדיה הצ'יפים לא יתפקדו, ובזה כל מי שלא ענקית ענן חייבת להסתמך על אנבידיה.

החברות הסיניות בבעיה

אם הסערה הזאת תגרום לפיקוח הדוק יותר מצד ארצות הברית על הייצוא, לצד השלכות על טענות בדבר משלוחי שבבים לסין, חברות סיניות, כמו Cambricon, Hygon Information, עשויות לקבל רוח גבית מקומית כדי להגדיל את נתח השוק שלהן בתוך סין. אמנם אלו שבבים שעדיין לא מגיעים לרמת אנבידיה, אבל בצל הסערה יש מי שמאמין שמדובר בחברות שעשויות לנצל את ההזדמנות. על פי דיווח של The Information, קשריו של הואנג עם אליס הואנג סייעו לכאורה להעברה לסין כ-240,000 שבבים מתקדמים בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר, מה שמבטא את המחסור בשוק הסיני.

וסצ'ונוק מסביר כי לעמדתו הסינים יכולים רק להפסיד. "השלכה ישירה תוביל לכך שיהיה יותר פיקוח על חברות סיניות, ויהיו יותר איסורים על שחקניות סיניות מצד ארצות הברית. וזה חשוב מאוד, כי כבר עכשיו רואים את השבבים שלהם שמפגרים מאחור להבדיל מהשבבים של אנבידיה והאחרות".

אורגד טוען כי "הידוק הפיקוח יקשה על הסינים. זה יחייב אותם להאיץ עוד יותר את המאמצים לפתח תעשיית שבבים מקומית עצמאית. לכן, דווקא אצל סין צפוי אתגר, אם כי קשה לומר עד כמה המעקבים והסנקציות יהיו אפקטיביים בפועל".

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