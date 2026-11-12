בפולימרקט מתמחרים: מה הסיכויים להדחת מנכ"ל אנבידיה?

בשוק ההימורים מתמחרים את האפשרות שג'נסן הואנג יסיים את תפקידו באנבידיה. נכון להבוקר, החוזים בפלטפורמת פולימרקט משקפים הסתברות של 63% להודעה על התפטרותו או הדחתו עד 12 בנובמבר, 79% עד סוף החודש ו-84% עד סוף השנה.

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ברקע עומדת התכנסות דירקטוריון אנבידיה להכרעה בדבר הדחתו של הואנג, בעקבות חשיפת שני רומנים שניהל מחוץ לנישואין: האחד עם בכירה בחברה שהייתה כפופה לו, סגנית הנשיא קימברלי פאוול, והשני עם אשת העסקים אליס הואנג, החשודה כמרגלת סינית שנחקרת בחשד שהעבירה שבבים של החברה לסין.

בתוך כך - האפשרות להדחת הואנג מובילה את דן אייבס לקצץ ברבע את מחיר היעד שלו למניית אנבידיה. האנליסט הבכיר מחברת יורקוויל אייבס (Yorkville Ives), אחד התומכים המובהקים בענקית השבבים, מעריך כי המניה שווה 300 דולר כשהואנג בהגה, אך רק 225 דולר בלעדיו. גם היעד המופחת גבוה ממחיר המניה, שנסגרה אמש על קרוב ל-174 דולר, לפני שצנחה במסחר המאוחר על רקע הסתעפות הפרשה.

אייבס, הנחשב לאחד האנליסטים הבולטים והמצוטטים ביותר בוול סטריט בתחום הטכנולוגיה ומהפכת ה-AI, לא חסך ביקורת חריפה כלפי המנכ"ל. "להערכתנו, הכתובת על הקיר שימיו של ג'נסן באנבידיה עלולים להיות ספורים, ואנו צופים שהמצב יהיה נזיל מאוד ב-48 השעות הקרובות", כתב אייבס במזכר למשקיעים. "ג'נסן יצר מצב מביך עבורו ועבור אנבידיה, וכעת יצר סבך של בעיות. שווי של 225 דולר ללא ג'נסן".

בראיון שהעניק לרשת CNBC, הזהיר אייבס כי פרסומים נוספים על התנהלותו של הואנג עלולים להעמיק את המשבר בחברה. "אם יתפרסמו עוד סיפורים כאלה, זה רק יפגע עוד יותר באנבידיה, וקשה להתאושש מזה", אמר. לדבריו, הדירקטוריון עלול להגיע למצב שבו לא תיוותר לו ברירה אלא להדיח את הואנג מתפקיד המנכ"ל.

הטלטלה כבר באה לידי ביטוי בשווקים: מניית אנבידיה ירדה ביותר מ-13% בחמשת ימי המסחר האחרונים, וכעת צפויה לצנוח ביותר מ-8% נוספים, כפי שהשתקף במסחר המאוחר בעקבות הדיווחים על היערכות לפיטוריו. ביורקוויל אייבס מוסיפים כי בפני החברה עומדות שלוש שאלות קריטיות להמשך: מי יחליף את המנכ"ל המיתולוגי, שאין לו יורש מובהק; כיצד תיראה מפת הדרכים האסטרטגית הזמנית ומה יהיו השינויים בדירקטוריון; ואיך תתמודד אנבידיה עם החקירות הממשלתיות סביב פרשת המרגלת הסינית והגעת השבבים לסין דרך סינגפור.