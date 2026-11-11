סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:35

המסחר בתל אביב עובר למגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 מתקדם בכ-0.5%.

מדד הבנקים מוביל את הירידות ונחלש בכ-1.3%. מנגד, את העליות מובילים מדדי הביטחוניות והנדל"ן, עם עליות של כ-1.2% וכ-1%, בהתאמה.

10:20

המסחר בתל אביב עובר לירידת קלות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בשיעור דומה. מדדי הבנקים והקלינטק מובילים את הירידות ונחלשים שניהם בכ-1.2%. מנגד, מדד הביטחוניות מתחזק בכ-1%, עם עליות בולטות במניות אלביט מערכות ונקסט ויז'ן .

מניית הבורסה לניע בתא נופלת כעת במעל 6%, לאחר התוצאות הכספיות שפרסמה אמש. גם מניית הבנק הבינלאומי מאבדת גובה אחרי הדוחות.

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את היום ביציבות. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 נסחר ללא שינוי.

מדד הביטחוניות מוביל את העליות ומתקדם בכ-0.6%. מדדי הפיננסים והבנקים מאבדים גובה ונחלשים בכ-0.8% ובכ-0.7%, בהתאמה.

מניית הבורסה לניע בתא פותחת את היום בצניחה של כ-7%, בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה אמש, על אף שאלו היו חיוביים. הכנסות הבורסה ברבעון צמחו ב-19% לכ-175 מיליון שקל - גידול שנבע מכלל תחומי הפעילות של הבורסה ובעיקר מהכנסות משירותי מסלקה ועמלות מסחר וסליקה. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של ברבעון השלישי עלה ב-37% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-68 מיליון שקל.

8:30

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

יום המסחר החדש בשווקים נפתח לאחר שנתוני אינפלציה חמים מן הצפוי בארה"ב סללו את הדרך להעלאת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב בתחילת דצמבר. אנליסטים מציינים שהשאלה היא כבר לא האם הריבית תעלה, אלא בכמה, בעוד חלק מבכירי הפד לא שוללים העלאה גדולה של 50 נקודות בסיס.

אחרי הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט בהמשך לפרסום הנתונים, הבוקר החוזים העתידיים מצביעים על התאוששות. החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.6%, החוזים על הנאסד"ק קופצים בכ-1.4% והחוזים על הדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.2%.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.3%. טאואר וקמטק צפויות להיחלש ביותר מ-3% ו-4%, בהתאמה. מנגד, ICL ותאת יטפסו במעל 1%.

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר בעליות חדות, בין היתר, ברקע השבעת הכנסת וההתפתחויות בזירה הפוליטית, והמשיכה את מגמת ההתאוששות שהייתה בולטת בשני ימי המסחר האחרונים. המגמה החיובית הגיעה גם למרות הסנטימנט השלילי שנרשם בוול סטריט על רקע נתוני האינפלציה החמים מן המצופה, שסללו את הדרך להעלאת ריבית בארה"ב בתחילת דצמבר (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

בסיכום היום, מדד ת"א 35 זינק בכ-2.2% ומדד ת"א 90 קפץ בכ-1.6%. את העליות הובילו מדדי הביטוח והבנקים, שהתחזקו בכ-3.7% ובכ-3.3%, בהתאמה. בלטו לחיוב גם מדדי הביטחוניות והקלינטק, שניהם עם עליות של כ-2.1%, בהתאמה, ומדד הטכנולוגיה הוסיף לערכו כ-2%. כלל המדדים הענפיים סיימו את היום בירוק.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות בקרב מדד ת"א 125 הובילה מניית יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן , שהמשיכה במומנטום החיובי שלה בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות אתמול ושיחת המשקיעים שערכה.

בצד השלילי, בלטה תורפז , שנפלה אחרי שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי. החברה דיווחה על הכנסות שיא בגובה של 94 מיליון דולר - צמיחה של כ-22.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח בכ-9.4% והסתכם בכ-6.6 מיליון דולר. במקביל, היא דיווחה על עלייה בהוצאות על מחקר ופיתוח, מכירה ושיווק, והנהלה.

מי שעוד נסחרה בירידות, חרף המגמה החיובית בשוק, היא מניית ענקית הקניונים עזריאלי , לאחר שדיווחה על הקפאת חיבורים של חוות שרתים לרשת החשמל בנורבגיה, בה היא פעילה. אולם לטענתה, הדבר לא צפוי להשפיע לרעה על פעילותה.

אתמול בערב לאחר נעילת המסחר, דיווחה הבורסה לני"ע בת"א את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. הכנסות הבורסה ברבעון צמחו ב-19% לכ-175 מיליון שקל - גידול שנבע מכלל תחומי הפעילות של הבורסה ובעיקר מהכנסות משירותי מסלקה ועמלות מסחר וסליקה. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של ברבעון השלישי עלה ב-37% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-68 מיליון שקל.

יועץ ההשקעות והאנליסט ליאור וידר, מנהל שירות המידע "מכפיל רווח", התייחס לתוצאות ומסר כי "ישנן מספר סיבות מרכזיות לתוצאות החיוביות. בראש ובראשונה, המעבר למסחר בימים שני עד שישי, שהושלם בתחילת השנה, הוכיח את עצמו מעל ומעבר למצופה. מחזורי המסחר היומיים הממוצעים במניות זינקו ב-52% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, כאשר שיעור הפעילות של המשקיעים הזרים עלה מכ-28% אשתקד לכ-32%. יום המסחר בשישי הפך ליום דומיננטי עם מחזור ממוצע של כ-4 מיליארד שקל (לעומת 1.6 מיליארד שקל בימי ראשון אשתקד). בנוסף, הכללתה של פאלו אלטו נטוורקס במדדי הדגל תרמה משמעותית להגדלת מחזורי המסחר ולפעילות הארביטראז'. מגמת הרישום הכפול נמשכת, כשהחברות הדואליות מהוות כבר כ-51% משווי השוק הכולל וכ-27% ממחזור המסחר".

אמש בניו יורק, נתוני האינפלציה החמים מן הצפוי חיזקו אתמול את ההערכות כי הפדרל ריזרב ימשיך להעלות את הריבית, והובילה לירידות הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח (ראו הרחבה תחת סעיף 2). מדד S&P 500 קטע רצף של שני ימי עליות וירד ב-0.3%, כאשר רוב המניות המרכיבות אותו נסחרו בירידות. נאסד"ק ירד ב-0.7% ודאו ג'ונס ב-0.6%.

אנבידיה נפלה ב-6% בהמשך לצניחה שרשמה שלשום, (5%) בעקבות הדיווח כי דירקטוריון אנבידיה פתח בבדיקה של חשד לפיו מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, היה יעד למזימת ריגול זרה. הואנג התנצל בפני עובדי החברה על רומן שניהל מחוץ לנישואיו.

לפי נתוני Dow Jones Market Data, אנבידיה הייתה המניה הפעילה ביותר במסחר הן במדד S&P 500 והן במדד דאו ג'ונס, ובמקביל הייתה בעלת הביצועים הגרועים ביותר מבין מניות מדד הדאו ג'ונס. מאז פרסום הפרטים על הפרשה איבדה אנבידיה כ-500 מיליארד דולר משווי השוק שלה. לפי מדד אחד, מניית אנבידיה נסחרת כעת בתמחור הזול ביותר שלה זה יותר מ-15 שנה. המניה נסחרת במכפיל רווח עתידי (מכפיל רווח חזוי ל-12 החודשים הקרובים) של 11.66 בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2011, לפי נתוני Dow Jones Market Data.

מניית מיקרוסופט נסחרה תחת לחץ, לאחר שאנתרופיק הציגה שורה של כלים חדשים המתחרים בחבילת התוכנות אופיס של ענקית הטכנולוגיה. המהלך מגיע על רקע היערכותה של אנתרופיק, חברת האם של מודל הבינה המלאכותית קלוד, להנפקה ראשונה לציבור (IPO), ולאחר שפרסמה עדכון למסמכי הרישום הרגולטוריים לקראת ההנפקה.

בשוק החוזים, הגדילו המשקיעים את ההימורים על לפחות שתי העלאות ריבית עד אמצע 2027, והחלו לתמחר גם סיכוי קטן להעלאה חריגה של חצי נקודת אחוז כבר בדצמבר. הדולר התחזק, בעוד מחירי הנפט ירדו.

לדברי סימה שאה מחברת פרינסיפל אסט מנג'מנט, העלאת ריבית בדצמבר נראית כעת כמעט ודאית, אך הנתונים האחרונים עדיין אינם מספקים הצדקה להעלאה חדה במיוחד של חצי נקודת אחוז. מהלך כזה ידרוש עדויות לכך שהאינפלציה מאיצה באופן מובהק, שציפיות האינפלציה יוצאות משליטה או שהכלכלה מתחממת יתר על המידה. "אנחנו עדיין לא שם", הוסיפה שאה. "כריס וולר העלה את האפשרות של העלאה ב-50 נקודות בסיס, והנתונים שפורסמו היום מעניקים לדיון הזה תוקף. עם זאת, התמונה הרחבה עדיין תומכת בגישה זהירה יותר".

לדברי כריס זקרלי מחברת Northlight Asset Managment, להחלטות הפד יש השלכות משמעותיות על השווקים: בנק מרכזי שיפעל בסבלנות רבה יותר יקל על המשקיעים השוריים במניות, בעוד מדיניות אגרסיבית יותר עלולה להפוך לרוח נגדית חזקה מדי עבור שוק המניות בשנה הבאה.

במהלך הלילה, חברת מחשוב הענן קורוויב , שכיכבה בכותרות לאחרונה על רקע ההידוק המוניטרי בארה"ב וחובות העתק שנטלה על עצמה (בגובה מעל 50 מיליארד דולר), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי - שניחמו מעט את את תעשיית מחשוב הענן ל-AI (נאוקלאוד) שספגה לחצים כבירים לאחרונה.

החברה הציגה תוצאות טובות מצפי האנליסטים, עם הפסד למניה של 95 סנט לעומת ציפיות להפסד של 1.16 דולר, והכנסות בגובה 3.66 מיליארד דולר לעומת ציפיות ל-3.55 מיליארד דולר - צמיחה מסחררת של 168% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, החברה העלתה את תחזיתה לשנת 2026 המלאה. החברה עכשיו צופה הכנסות של בין 13 מיליארד ל-13.3 מיליארד דולר בהכנסות, לעומת צפי האנליסטים לתחזית של 12.86 מיליארד דולר. המניה זינקה בקרוב ל-17% במסחר המאוחר.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בעליות שערים. בורסת טוקיו עולה בכ-1.4%, הבורסה בסיאול קופצת בכ-2.6% והבורסה בשנגחאי מתקדמת בכ-0.6%. מנגד, הבורסה בהונג קונג יורדת בכ-0.7%. העליות בבורסה בדרום קוריאה מובלות על־ידי שתי ענקיות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, שמניותיהן קופצות בכ-3% ובכ-6%, בהתאמה.

2. שוקי האג"ח

כאמור, שוק החוב האמריקאי ספג אתמול לחצים משמעותיים בעקבות נתוני האינפלציה החמים מן המצופה. התשואה על האג"ח הממשלתיות לשנתיים זינקה ב-18 נקודות בסיס ל-4.74% - הקפיצה היומית הגדולה ביותר מאז ה-9 באפריל 2025, אז הציג הנשיא טראמפ את תוכנית המכסים האגרסיבית שלו. גם התשואות הארוכות זינקו בחדות, כאשר נרשמות עליות לכל אורך העקום גם הבוקר; התשואה לעשר שנים מטפסת בכ-2 נקודות בסיס וחוצה שוב את רף ה-5%.

בשוק החוב המקומי, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, ציין בסקירתו השבועית כי האג"ח הממשלתיות הפגינו ביצועי חסר ברורים על רקע הבחירות. לכן, לדבריו, "ביחס לאפיקי הסיכון בישראל, האג"ח הממשלתיות מגלמות כיום יחס סיכוי/סיכון עדיף". טקטית, הוא מעריך כי "הקמת ממשלה עשויה לדחוף את אפיקי הסיכון לעליות, אך נוכח תמחורם הגבוה יחסית, החשיפה הגבוהה של המשקיעים אליהם וגורמים נוספים, ספק אם מעבר לטווח הקצר ישיגו תשואה עודפת על פני מקביליהם בעולם".

במיטב מעדיפים את האג"ח הצמודות במח"מ בינוני. משום שלדבריהם, האינפלציה בעת האחרונה, שנובעת מהתנודות במחיר הנפט, צפויה להשליך (על התייקרות המחירים) לאורך זמן.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע נתוני האינפלציה שהפתיעו לרעה בארה"ב והירידות שנרשמו בוול סטריט, הדולר התחזק אתמול מול השקל בכ-0.6% ושער הדולר-שקל הרציף ננעל ברמה של 3.17 שקלים. הבוקר, הוא נחלש מעט כך שהשער עומד על 3.16 שקלים.

במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול סל מטבעות ברחבי העולם, התחזק אתמול בשיעור חד של כ-0.6% לרמה של 102.3 נקודות - רמה שהוא נותר סביבה גם הבוקר.

מחירי הנפט אתמול רשמו ירידות קלות, בעוד המשקיעים שוקלים אופטימיות לעסקה בין ארה"ב באיראן מול מתקפותיה החוזרות ונשנות נגד מכליות נפט במצר הורמוז. הבוקר, המחירים מטפסים בכ-1%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 92.5 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 86.5 דולר לחבית.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר הציג עלייה חודשית של 0.4%, מעט מעל לציפיות הכלכלנים. מדד הליבה, אשר מנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, טיפס בכ-0.3%, גם במקרה זה מעל לציפיות השוק. המדד סולל את הדרך להעלאת ריבית של רבע אחוז לפחות בהחלטת הריבית הקרובה בדצמבר. נזכיר כי שיעורי האינפלציה השנתיים לא מפורסמים, מכיוון שבתקופה המקבילה בשנה שעברה השבתת הממשל מנעה את פרסום הנתונים.

לקראת פרסום הנתונים, מושל הפד כריסטופר וואלר אמר בכנס כי הוא תומך בהעלאת ריבית נוספת בדצמבר ואף לא פסל העלאה גדולה של 50 נקודות בסיס. "אם, כפי שאני צופה, העלייה החודשית של האינפלציה תשתפר באוקטובר, אני נוטה לתמוך בהעלאה של 25 נ"ב בסיס. אך אם נתוני האינפלציה של מדד המחירים לצרכן יהיו דומים לשתי הקריאות החודשיות האחרונה - כאשר אינפלציית הליבה תנוע סביב 0.3% או גבוה מזה - אז ייתכן שיידרש מהלך מדיניות נחרץ יותר. במקרה הזה, אני מאמין שנכון יהיה לשקול העלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר.

וואלר רחוק מלהיות בכיר הפד היחיד שהתבטא באופן ניצי לאחרונה. לפחות ארבעה בכירים בפד סיפקו בסוף השבוע התבטאויות ניציות והעריכו כי יש צורך בהעלאות ריבית נוספות, ביניהם נשיאות הפד בקליבלנד ובסן פרנסיסקו בת' האמאק ומארי דאלי, נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס ונשיא הפד בריצ'מונד תומס ברקין.

האמאק ציינה בכנס בציריך כי היא "צופה שהמדיניות המוניטרית תצטרך לזוז לעמדה מרסנת כדי להביא את האינפלציה בחזרה ל-2% בזמן מספק", וכי היא תומכת בהעלאה הדרגתית של רמת הריבית. דאלי אמרה בראיון ל-CNBC כי "הציפייה שלי היא שאנחנו נצטרך להדק את המדיניות עוד יותר. כמה ומתי בדיוק אלו שאלות פתוחות עדיין, כי אנחנו צריכים לעבד את כל המשתנים שנכנסים". וויליאמס וברקין אמרו שניהם באירועים שונים כי האינפלציה "גבוהה מדי". "ההשלכות של זה על המדיניות הן די ברורות", אמר ברקין.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, ציין כי "אל מול הסביבה האינפלציונית האמורה, הציפיות לריבית בארה"ב התכנסו לאחרונה בסביבות ה-'100%', לא פחות, להעלאת ריבית נוספת על ידי הפד, בתחילת דצמבר. זה מגיע אל מול שוק מקומי שמתמחר, עדיין, הסתברות מסוימת להורדה על ידי בנק ישראל, אולי בהחלטה הקרובה בהמשך החודש, ואולי בזו של ינואר 2027. יש כמובן מספר גורמי חוסר וודאות סביב מאזן השיקולים המוניטריים הנוכחי. ועדיין, להערכתנו, העלאת ריבית נוספת בארה"ב מהווה משקל נגד משמעותי מאוד לאפשרות של הורדה, במקביל, בישראל".

5. תחזית

בעקבות המפולת במניות השבבים, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX), העוקב אחרי הסקטור, צנח בכ‏־20% בחודש וכ־15% בחצי השנה האחרונה. למרות זאת, בתחילת שבוע המסחר, רשם המדד התאוששות כשהוסיף לערכו כ־7%.

כעת, נסחר המדד במכפיל רווח עתידי של 13 בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מאז 2019, והדומה מאוד לתמחור שנרשם בתחתית השוק באוקטובר 2022, לפני ראלי השבבים הגדול. הירידה במכפיל אינה נובעת רק מירידת המחירים, אלא מזינוק אדיר של 155% בתחזיות הרווח של החברות במדד, המונע מתשתיות ה־AI.

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס כתבו אתמול שהם מאמינים שמניות השבבים נמצאות בטריטוריה של מכירת־יתר, ומסמנים שלוש מניות בולטות בתחום: אנבידיה , ברודקום ו-AMD . "אפילו בתרחיש של 'ללא צמיחה' ב-2028 (שבעינינו נראה יחסית לא סביר), אנבידיה וברודקום נסחרות סביב מכפיל רווח עתידי של 12-13 - תמחורים שאנחנו מאמינים שהם אטרקטיביים ברמות הנוכחיות", כתבו בבנק. "אנחנו רואים את AMD כמאוד אטקרטיבית לנוכח הצמיחה שאנחנו מאמינים שהיא יכולה להשיג, אם כי בתמחור פחות מושך", הוסיפו.

לדברי ג'וזפה סטה, נשיא חברת ההשקעות Reflexivity: "השאלה אינה עוד התמחור, אלא העמידה בתחזיות הרווח". במילים אחרות, אם המשקיעים מאמינים כי תחזיות הרווח הנוכחיות יתממשו, הירידות האחרונות עשויות להוות נקודת כניסה אטרקטיבית לשוק השבבים.

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