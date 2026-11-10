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תורפז צנחה למרות הכנסות שיא: הצמיחה האורגנית האטה ל-2.4%

הרווח התפעולי של תורפז עלה רק 3.5% ושיעורו ירד ל-14.7%, ותחום חומרי הגלם עבר להפסד ● ההנהלה: "הרבעון המקביל היה חריג לטובה"

תורפז , יצרנית תמציות טעם וריח לתעשיות הקוסמטיקה והמזון דיווחה היום על הכנסות שיא של 94.0 מיליון דולר (עלייה של 22.6%), בעיקר בזכות רכישות. הצמיחה האורגנית הייתה 2.4% בלבד, מול 18.2% ברבעון המקביל.

עוד עולה מהנתונים שהרווח הגולמי עלה 24.9% ל-39.6 מיליון דולר (42.1% מהמכירות). הרווח התפעולי עלה רק 3.5% ל-13.8 מיליון דולר, ושיעורו ירד ל-14.7% מ-17.4%. ה-Adj. EBITDA עלה 16.1% ל-21.7 מיליון דולר, והרווח הנקי עלה 9.4% ל-6.6 מיליון דולר.

סיכום תשעת החודשים: הכנסות של 267.9 מיליון דולר (+33.6%), רווח נקי של 25.8 מיליון דולר (+55.1%) וקצב מכירות שנתי של כ-390 מיליון דולר.

בחלוקה לתחומי פעילות - הטעמים צמחו 14.6% (אורגנית 5.8%) והריחות 80.3% (אורגנית 5.2%, בסיוע הקדמת הזמנות מהרבעון השלישי לשני). חומרי הגלם הייחודיים ירדו 25.1% ועברו להפסד תפעולי של 0.6 מיליון דולר.

יתרת המזומנים במאזן החברה עומד על 37.7 מיליון דולר, החברה דיווחה על תזרים שוטף של 4.5 מיליון דולר ברבעון (מול 13.3), גירעון בהון חוזר של 33.1 מיליון דולר בשל התחייבויות רכישה לזמן קצר, וחוב נטו של 161.6 מיליון דולר (יחס 2.0, התקרה 3.5).

למרות הכנסות השיא המניה נפלה היום. בנטרול רכישות ומטבע, המכירות צמחו 2.4% בלבד, מול 18.2% ברבעון המקביל, והרווח התפעולי כמעט לא זז. ההנהלה הסבירה שהרבעון המקביל היה חריג לטובה, ושיעד הצמיחה האורגנית הרב-שנתי הוא כ-6%. עוד נרשמו הוצאות שיערוך אופציות של כ-2 מיליון דולר, בניגוד להכנסות בחציון הראשון