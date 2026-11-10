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שוק ההון והשקעות פרויקט הרוח נגס ברווח של אנרג'יקס, והמכירות לא הצילו את תורפז
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פרויקט הרוח הפיל את הרווח של אנרג'יקס, והמכירות לא הצילו את תורפז

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • הרווח של אנרג'יקס צנח ברבעון הנוכחי בשל הכרה בהפסדים של פרויקט טורבינות הרוח ברמת הגולן • למרות שבישרה על מכירות שיא, מניית תורפז צנחה

כתבי גלובס 16:18
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
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16:21
תורפז צנחה למרות הכנסות שיא: הצמיחה האורגנית האטה ל-2.4%
הרווח התפעולי של תורפז עלה רק 3.5% ושיעורו ירד ל-14.7%, ותחום חומרי הגלם עבר להפסד ● ההנהלה: "הרבעון המקביל היה חריג לטובה"
16:59
טורבינת הרוח בגולן קטמה את רוב הרווח של אנרג'יקס
הרווח המיוחס לבעלי המניות צנח בתשעת החודשים הראשונים של השנה ל-16 מיליון שקל בלבד, בעיקר בשל הכרה בהפסדים של פרויקט "ארן", טורבינות רוח ברמת הגולן שזכו להתנגדות חריפה של חלק מהאוכלוסיה הדרוזית