הרווח של נקסט ויז'ן הוכפל אך צבר ההזדמנות ירד

יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים מרעננה, נקסט ויז'ן , בראשותו של חן גולן מדווחת כי ההכנסות שלה ברבעון השני יותר מהכפילו את עצמן (125%+) והסתכמו ב-106 מיליון דולר, העלייה נבעה מגידול בהיקף ההזמנות וכמות היחידות שמכרה ללקוחות שלה. זאת לרבות אספקה במסגרת "הזמנות משמעותיות שהתקבלו במהלך התקופה", נכתב בדוחות.

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בשורה התחחתונה הרווח הנקי הכפיל עצמו ועלה ב-113% ל-60 מיליון דולר. הגידול הנמוך יותר ברווח הנקי נבע בין היתר מעלייה בהוצאות ההנהלה ברבעון השני (מ-2 ל-3.1 מיליון דולר) בשל הסכמי תגמול ההנהלה גידול בתשלום מבוסס מניות. לחברה עלייה חדה בהכנסות מימון שיותר מהכפילו את עצמן ברבעון השני ל-6.6 מיליון דולר. זאת הודות לגידול בהיקף הפקדונות הבנקאיים שלה.

עם זאת, צבר ההזמנות של נקסט ויז'ן ירד מאז הרבעון הקודם מרמה של 265 מיליון דולר ל-209 מיליון דולר במועד פרסום הדוחות הכספיים היום (שני). צבר ההזמנות עדיין עלה ב-69% לעומת כ־124 מיליון דולר ביחס למועד המקביל אשתקד. הירידה לעומת הרבעון הקודם הושפעה, כך לדברי החברה בין היתר, "מהגידול בהיקפי האספקות, לצד עיתוי קבלת ההזמנות החדשות שצפויות להתקבל במהלך השבועות הקרובים. ייעול תהליכי העבודה וההכשרה תורם לעלייה בפריון לעובד ולהגדלת התפוקה, ומאפשר לחברה לממש הזמנות להכנסות מהר יותר. יכולת זו מחזקת את היתרון התחרותי של החברה במתן מענה מהיר לצורכי הלקוחות ובהתאמת הייצור לצמיחתם."

"נערכים להיקפי הפעילות"

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ־261.9 מיליון דולר, עלייה של כ־117% . ובתשעת החודשים הסתכם הרווח הנקי בכ־152 מיליון דולר, יותר מפי שניים לעומת כ־72 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד . העלייה בהכנסות וברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה, נבעה מסיבות דומות לאלו שנרשמו ברבעון השלישי.

חן גולן, יו"ר החברה מסר כי "אנחנו נערכים כבר היום להיקפי הפעילות של השנים הבאות, תוך הרחבת כושר הייצור, שיפור היעילות והמשך השקעה בתשתיות, הנתמכים בתזרים החזק של החברה. כחלק מהאסטרטגיה הזו, אנחנו בונים מערך ייצור גלובלי, עם קו הייצור באירופה שמבסס את פעילותו ותוכניות להרחבת הייצור גם לארצות הברית. הנוכחות בשווקים המרכזיים תאפשר לנו להיות קרובים יותר ללקוחות, לתת מענה לדרישות ייצור מקומי ולחזק את יכולתנו להתמודד על הזדמנויות עסקיות נוספות".