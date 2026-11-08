אמנון שעשוע מעמיד למכירה את הבנק הדיגיטלי one zero

פרופ’ אמנון שעשוע, מייסד מובילאיי ובעל השליטה בבנק הדיגיטלי וואן זירו (ONE ZERO), בוחן אפשרות למכור את הבנק שהקים.

מדובר באחד המיזמים השאפתניים שהוביל שעשוע בשנים האחרונות, במטרה לאתגר את הבנקים המסורתיים בישראל באמצעות בנקאות דיגיטלית המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת ובינה מלאכותית.

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וואן זירו הוקם בשנת 2019 והחל לפעול באופן מלא בשנת 2022, לאחר שקיבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים. הבנק ביקש לשנות את כללי המשחק בשוק הבנקאות הישראלי, בין היתר באמצעות הצעת ריביות אטרקטיביות על פיקדונות, מסלולי עמלות חדשים ושירותים דיגיטליים מתקדמים.

אלא שהדרך לרווחיות התבררה כממושכת. במחצית הראשונה של 2026 רשם הבנק הפסד של 84 מיליון שקל, ירידה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הכנסותיו צמחו ב-33%, נתון המעיד על התרחבות הפעילות העסקית, אך גם על האתגר הכרוך בהגעה לאיזון פיננסי.

בחינת האפשרות למכירת וואן זירו מגיעה בתקופה מאתגרת עבור שעשוע, שנאלץ בשנים האחרונות להתמודד עם קשיים בכמה מהמיזמים הבולטים שהקים. חברת אורקם, שהייתה בעבר אחת ההבטחות הגדולות של ההייטק הישראלי, נקלעה למשבר חריף, שכלל צניחה במכירות קיצוצים נרחבים ומחלוקות עם המשקיעים המוסדיים.

גם חברת הבינה המלאכותית AI21, שהגיעה בעבר לשווי של 1.4 מיליארד דולר, נאלצה לשנות כיוון. במאי האחרון פיטרה החברה 110 מתוך 180 עובדיה, וביולי דווח כי שעשוע החליט לפרוש ממנה ומהדירקטוריון שלה.

לכך מצטרפים גם הקשיים שחוותה מובילאיי, החברה המזוהה ביותר עם שעשוע, שמנייתה ספגה ירידות חדות בשנים האחרונות. עם זאת, שעשוע ממשיך לפתח מיזמים חדשים בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה.

האפשרות למכירת וואן זירו, ככל שתבשיל, עשויה לסמן שינוי משמעותי נוסף בפעילות העסקית של שעשוע. עבור המערכת הבנקאית בישראל, עסקה אפשרית עשויה להשפיע גם על מפת התחרות בשוק, בהתאם לזהות הרוכש ולמבנה העסקה.