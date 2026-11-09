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חברת התקשורת פרטנר מפרסמת את דוחות הרבעון השלישי, ומעדכנת כצפוי על אישור הדירקטוריון שלה לחלק דיבידנד מיוחד בסך 500 מיליון שקל, שלא מתוך רווחיה, בהתאם לאישור שקיבלה לאחרונה מבית המשפט ובכפוף להנפקת סדרת אג"ח חדשה.

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פרטנר, בניהולו של אבי גבאי, סיכמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 5.7% בהכנסות ל-829 מיליון שקל, וצמיחה בשיעור דומה ב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל-350 מיליון שקל. הרווח הנקי צמח בשיעור גבוה יותר, של 12.2%, והסתכם ב-101 מיליון שקל. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-148 מיליון שקל. בחברה מציינים שמדובר בשיא של כ-14 שנים במדדי הרווחיות; כזכור, לפני כ-14 שנים נכנסה לתוקף רפורמה שהכניסה מתחרים רבים לשוק הסלולר והכניסה את השוק לסחרור, שכלל ירידת מחירים משמעותית.

בחלוקה למגזרי פעילות, מגזר הסלולר תרם הכנסות של 381 מיליון שקל משירותי סלולר ועוד 128 מיליון שקל ממכירת ציוד. בסוף הרבעון השלישי מצבת מנויי הסלולר של פרטנר עמדה על מעל 2.7 מיליון, צמיחה של 14 אלף ביחס לרבעון הקודם ושל 72 אלף ביחס לרבעון המקביל, ומתוכם כ-43% הם מנויי דור 5. ה-ARPU, הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי, הסתכם ב-46 שקל, עלייה הן ביחס לרבעון הקודם בו הסכום היה 43 שקל, והן ביחס לרבעון המקביל בו הוא עמד על 44 שקל.

מספר מנויי הטלוויזיה של פרטנר עלה ב-2,000 במהלך הרבעון ל-214 אלף. בחברה מציינים שמאז השקת שירות הטלוויזיה המשודרג שלה, Partner tv+, חל גידול במעורבות הצופים ובשביעות הרצון שלהם וסך דקות הצפייה ב-VOD למנוי בחודש עלה ב-84%. מספר מנויי האינטרנט גדל ברבעון ב-3,000 ל-503 אלף, וההכנסה החודשית למנוי אינטרנט הייתה 97 שקלים.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה פרטנר רשמה הכנסות של כ-2.4 מיליארד שקל, ללא שינוי מהתקופה המקבילה אשתקד, והציגה צמיחה של 14.3% ברווח התפעולי ל-376 מיליון שקל. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 259 מיליון שקל, לעומת 226 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2025.

תחלק דיבידנד ענק

כאמור פרטנר צפויה לחלק דיבידנד שאינו מרווחיה, אחרי שביצעה פידיון מוקדם לשתי סדרות אג"ח שבהן המחזיקים לא אישרו את החלוקה. הנהנית המרכזית מהחלוקה הצפויה היא בעלת המניות הגדולה בפרטנר, קבוצת אמפיסה שמחזיקה ב-21.2% ממניות החברה. הקבוצה מורכבת מחברות של שלמה רודב, רוני גת, מורי ארקין, הפניקס ומנכ"ל פרטנר אבי גבאי, וחלקה של הקבוצה בחלוקה יגיע לכ-106 מיליון שקל.

הדיבידנד ימומן באמצעות גיוס חוב חדש של סדרת אג"ח ט' בסך של עד 750 מיליון שקל, בדירוג ilAA מינוס מצד S&P מעלות. במסמכים שהגישה פרטנר לבית המשפט היא ציינה שיחס החוב ל-EBITDA שלה יעלה בעקבות המהלך אחרי שנים שבהן צמצמה אותו. בסוף הרבעון השלישי היחס עמד על 0.3, והוא אמור לעלות ל-1.1 ולרדת בהדרגה בהמשך. ברבעון השלישי, תזרים המזומנים החופשי המתואם של פרטנר היה 43 מיליון שקל, ירידה של 66% מהרבעון המקביל, וזאת על רקע הצטיידות החברה במכשירי סלולר לצורך מכרז החשב הכללי (שבו זכתה חלקית) ולקראת השקת מכשירים חדשים.

המנכ"ל אבי גבאי מסר: "בכל החלטה שאנחנו מקבלים בפרטנר, אנחנו שואלים מה טוב ללקוחות, מה טוב לעובדים ומה טוב לבעלי המניות. זו תפישת המשולש שלנו, והתוצאות הטובות של הרבעון מראות שהיא מוכיחה את עצמה".